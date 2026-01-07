Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

Алена Кюпели
7 января 2026, 07:56
79
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 8 января
Гороскоп Таро на 8 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Девятка Мечей, перевернутая

Девятка Мечей в перевернутом положении говорит об улучшении финансового положения. 8 января ваша точка зрения поможет вам взглянуть на свою экономическую ситуацию в новом свете.

Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, возможно, еще не решены, но ваш страх перед ними начинает уменьшаться, и вы больше не находитесь под влиянием беспокойства. Наступило облегчение, позволяющее вам успокоить ум, вместо того чтобы зацикливаться на том, что, как вам кажется, невозможно изменить.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Туз Мечей, перевернутая

Телец, сегодняшняя карта Таро, Туз Мечей в перевернутом положении, говорит о ясности, которая, кажется, сейчас недостижима. Вы получаете противоречивые сигналы, особенно в разговорах или решениях, требующих срочного ответа.

В четверг вы не будете заставлять себя делать поспешные выводы; вместо этого вы проявите рассудительность. Вы знаете, что более достоверная информация появится, поэтому вы подождете. Вы поняли, что самый разумный шаг часто — это подождать, когда вы не знаете, что произойдет дальше.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Тройка Мечей

Карта Таро на четверг, Тройка Мечей, говорит о душевной боли и предательстве. Вы честны в отношении того, что произошло, Близнецы, даже если правда ранит. Вы слышите информацию, которая бросает вызов вашим ожиданиям, но также освобождает вас от догадок или невысказанного напряжения.

Момент напряженный, и он освобождает место для того, чего вы хотите. Сегодня важный день, чтобы признать то, что причиняет боль, не рационализируя и не отвергая то, что вы знаете как истину.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Тройка Пентаклей

Рак, ваша карта Таро на четверг — Тройка Пентаклей, которая говорит о командной работе.

Сотрудничество выходит на первый план, особенно в ситуациях, когда усилия разделяются и ценятся. Посмотрите, как ваши навыки вписываются в ваши планы, и обсудите их с другими. Вы увидите, как повышается производительность, когда другие люди вовлечены, потому что разделяют ваши взгляды.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Семерка Пентаклей

Семерка Пентаклей символизирует терпение и настойчивость. 8 января наступает пауза между усилием и результатом, когда вы оцениваете, стоит ли то, что вы хотите сделать, затраченного времени и энергии.

Лев, прежде чем заполнить свой день делами, оцените, достаточно ли хорошо то, что вы планируете сделать. Не всегда нужно доводить до совершенства то, что уже сделано. Иногда достаточно хорошо — это лучшее.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Тройка Кубков

Ваша ежедневная карта Таро — Тройка Кубков, которая символизирует дружбу и праздник. Ваши лучшие дружеские отношения сегодня принесут вам чувство легкости.

Вы хотите поделиться своей радостью через праздники и почувствовать эмоциональное обновление благодаря другим. Даже короткий разговор или небольшая встреча могут поднять вам настроение больше, чем вы ожидаете.

Позвольте себе наслаждаться моментом. В четверг будьте благодарны за то, что у вас есть люди, которые поддерживают вас в моменты счастья.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Перевернутая Десятка Мечей

Весы, вы выходите из сложного периода своей жизни, когда понимаете, что путь еще не завершен, но худшее позади.

Перевернутая Десятка Мечей говорит об исцелении, но о медленном и непрерывном процессе. Вы наконец-то преодолеваете выгорание или эмоциональное истощение. Теперь вы смотрите в будущее, чтобы заново построить свою жизнь, свободную от боли и благодати.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Перевернутая Звезда

Перевернутая Звезда говорит об упущенных возможностях. Сегодня надежда ощущается тише и сильнее, подпитывая ваше чувство цели.

В четверг жизнь кажется менее суетливой, и вы можете восстановить связь с собой, вместо того чтобы искать внешнего одобрения. Небольшие акты заботы о себе помогают со временем восстановить ваше внутреннее равновесие и веру.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Двойка Мечей

Двойка Мечей говорит о сложном решении, которое вам нужно принять, но в четверг вы чувствуете себя в тупике и не знаете, что делать. Ваша карта Таро подчеркивает необходимость избегать дискомфорта и нежелание совершить ошибку. Поэтому вместо того, чтобы быть решительным, вы ждете.

Вы действуете из самозащиты, но вам нужно знать, что именно решение поможет вам понять, чего вы хотите и почему.

Козерог

Козерог, ваша карта Таро на четверг, 8 января.

Тройка Жезлов, которая говорит об уверенном движении вперед и размышлениях о будущем. Планирование предпочтительнее стремления к конкретной цели или попыток добиться чего-то, что сопротивляется вашему влиянию.

Сегодня вы склонны мыслить масштабно. Вместо того чтобы сосредотачиваться только на одном деле, вы понимаете, что существует множество других способов сделать то, что вы хотите, используя свое время.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Девятка Кубков

Ваша карта Таро на четверг — Девятка Кубков, которая говорит о сбывшемся желании. Сейчас вы чувствуете эмоциональную устойчивость на многих уровнях. Вы получаете сильное чувство удовлетворения от благодарности и размышлений о том, чего вы достигли.

Водолей, вместо того чтобы гнаться за новой целью, вы довольны тем, что есть. Вы выбираете работу над тем, что у вас есть, чтобы увидеть, как это можно улучшить еще больше.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Сила

Карта Таро "Сила" указывает на вашу силу и стойкость. Вы проявляете терпение и сострадание, а не силу, и демонстрируете эмоциональную устойчивость.

8 января вы подходите к ситуациям с нежной заботой и избегаете драматизации, потому что знаете, что истинная сила заключается в уравновешенности и отказе от беспокойства о будущем. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на настоящем моменте.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
18:41

Национальный отбор на Евровидение-2026: объявлена дата финала

18:15

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

18:15

Планы раскрыты: стало известно, с кем "Динамо" проведет первые зимние спарринги

