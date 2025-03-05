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Когда закончится война: прогноз для Украины после скандала Трампа и Зеленского

Мария Тупик
5 марта 2025, 13:55
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Какие города в Украине могут попасть под новый ракетный обстрел, рассказала Главреду Вакулина.
Война в Украине прогноз окончания
Война в Украине прогноз окончания / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Ангелина Вакулина

Война в Украине может закончится, но после скандала в Белом доме между президентами Зеленским и Трампом, случится это не так быстро.

Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, эта ситуация в США принесла панику и неразбериху.

"Парад планет принес нам полную неразбериху и панику. Я предупреждала, явление редчайшее (а значит и событийность тоже). Конфликты, путаница в документах, ожидание = реальность", - говорит астролог.

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Прогноз по огородам Украины

"По городам ситуация та же, что и была. Трагедия с детьми не проигралась. Особенно школы (почему-то идет младшая школа) и садики, секции и кружки - тут особая опасность", - говорит астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Также астролог отметила, что "в тревогу детей лучше забирать".

"Будет лететь и прилететь с жертвами во многих городах. Даже в те населенные пункты. где и не было ничего за все время. Будут выезжать массово некоторые приграничные города, вижу боль людей которые бросают свои дома", - говорит астролог.

Цели России на ближайший обстрел Украины

"Газовые хранилища, АЭС, ГЭС - будут целями. Глобальных аварий не вижу.

Но доказывать свою мощь будут конечно, через обстрелы", - отметила астролог.

"Западная Украина - максимально внимательны к тревогам. Есть повышенный интерес к городам: Ровно, Луцк, Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Тернополь", - говорит астролог.

Какие места Украины в опасности

"Торговые центры, офисные центры, Развлекательные ТРЦ, аквапарки, большие парковки возле подобных заведений. Будут жертвы - показывают карты. Также в опасности больницы и госпитали в ближайшие недели", - сообщила астролог.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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