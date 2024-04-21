Когда закончится война в Украине: астролог назвал точную дату

Согласно прогнозу астролога, война может продлиться еще год.

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Астролог спрогнозировал, когда закончится война в Украине/ коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, Главред

Известный украинский астролог Влад Росс прогнозирует, что война в Украине точно не закончится до 5 ноября этого года.

Но, согласно его прогнозам, война может закончиться в мае 2025 года. Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен".

"Никакое окончание войны до 5 ноября невозможно. От слова совсем. 25.05.2025 г. - я убежден, что такая цифра может свидетельствовать об окончании войны. В этот день она может закончиться с точки зрения нумерологии. Возможно, даже не 25 мая, но в мае 2025 года. А поэтому я не верю в перемирие", - сказал Влад Росс. видео дня

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, какими будут последствия соединений планет в апреле. Астролог Влад Росс утверждает, что планеты будут определять дальнейший ход событий на украинском фронте и мировом.

Также ранее астролог Ангелина Вакулина дала прогноз, когда война закончится. По ее словам, военные действия и массовые ракетные удары могут закончится скоро.

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