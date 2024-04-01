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Повлияет на войну и судьбу: какими будут последствия соединений планет в апреле

Ангелина Подвысоцкая
1 апреля 2024, 21:35
Астролог Влад Росс утверждает, что планеты будут определять дальнейший ход событий на украинском фронте и мировом.
Астролог, астрология, Влад Росс
В апреле будет множество соединений планет / ua.depositphotos.com, УНИАН

В апреле будет масса соединений планет, которые могут повлиять на нашу жизнь. Часть из них может принести серьезные проблемы, так что лучше не пренебрегать советами, которые на Главреде да известный украинский астролог Влад Росс.

Соединение Венеры с Нептуном в Рыбах

Это соединение буде уже 3 апреля. Астролог утверждает, что в это время можно найти идеального спутника всей своей жизни. Вблизи 3 апреля могут быть важные встречи, появится вдохновение и романтическое настроение. Чувства выйдут на первый план и порой будут затмевать разум.

3 апреля стоит быть осторожными, ведь в этот день могут легко обмануть на деньги. 2-4 апреля – лучшее время для того, чтобы творить, что-то создавать, заниматься искусством и красотой, а также влюбляться.

Соединение Марса с Сатурном в Рыбах

Планеты малого и большого несчастий соединятся 10 апреля. Эта дата еще и находится достаточно близко к дате затмения. Такой транзит может тормозить и ограничивать, а с другой стороны - помогать планировать дальнейшее движение к целям. Это соединение может загрузить работой и подкинуть дополнительные обязанности в разных сферах жизни.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Соединение Солнца и Меркурия в Овне

Это соединение ожидается 12 апреля. Все дела стоит завершить до этого времени, а новые дела на ближайшие полгода стоит начинать планировать лишь после 12 апреля. Приступать к реализации нужно лишь после того, как Меркурий выйдет из ретроградного движения - не раньше 27 апреля.

Соединение Меркурия с Венерой в Овне

В это время чувства и разум объединятся, чтобы работать в унисон. Отличный аспект для красивой речи, достижения взаимопонимания и дипломатии, даже несмотря на то, что это будет происходить в знаке Овна. 19-20 апреля – лучшее время для заключения контрактов, достижения договоренностей, подписания брачных контрактов и дипломатических актов, а также переговоров о перемирии.

Аспект Юпитера, Урана и Белой Луны

Произойдет это 21 апреля. В этот день могут произойти кардинальные перемены во внешней политике Запада, и западные лидеры дадут Украине все, что ей необходимо. Не исключено, что именно в это время США выделят помощь нашей стране в размере 60 миллиардов долларов. Украина вблизи этой даты почувствует некоторое облегчение, поскольку тех гнетущих обстоятельств и событий, которые мы проживали с начала 2024 года, будет становиться меньше.

Смотрите видео с предсказанием астролога Влада Росса:

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Соединение Марса и Нептуна

Активный темперамент Марса опустится в воду Нептуна и несколько остынет 29 апреля. Этот транзит связан с тайными делами, желанием скрыть реальное положение вещей. Действия вблизи этого аспекта могут быть медленными и обманчивыми. Блеф и сокрытие важных обстоятельств не будут редкостью. Нужно будет внимательно следить за тем, какие политики будут встречаться 28-30 апреля, поскольку они могут провернуть какую-то большую аферу, которая будет касаться всего мира. Все это может привести к большим тайным соблазнам и сложным ситуациям.

Соединение Юпитера и Урана

Подобное происходит раз в 13-14 лет. В это время начинает зарождаться цикл этих двух планет на ближайшие 13,5 лет. Соединение произойдет в 22-м градусе Тельца между днями рождения Гитлера и Ленина, в знаке верхнего зодиака Кита. В это время могут всплыть разного рода гадости, но все будет резко переворачиваться и меняться в лучшую сторону благодаря Белой Луне.

В это время возможны неожиданные прорывы и открытия. Кроме того, украинские дроны полетят по всей Российской Федерации. Важные события возможны уже сейчас, весной 2024 года. Первые дальнобойные украинские ракеты полетят в это время на Москву. Российскую столицу могут ждать ровно такие же события, как были показаны в новом фильме "Мастер и Маргарита", – горящая Москва.

Это благоприятное время, чтобы скинуть КГБ-ФСБ и устранить в России от власти двойника Путина. Полностью изменится геополитическая стратегия всего мира, и мы будем уходить от масштабной войны, которая может разразиться в апреле 2024-го, к большому перелому – Западный мир поймет, что нужно помогать Украине, иначе война охватит всю планету. Поэтому Уран и Юпитер будут определять дальнейший ход событий: либо война закончится внезапно и быстро, а в Москве случится переворот, либо к России присоединится Китай, и вспыхнет Тайвань.

Солнечное затмение и новолуние

Оно ожидается 8 апреля и произойдет в 21:20 по Киеву. На территории Украины затмение видно не будет. Посмотреть на него можно будет лишь в Мексике, Гватемале, Гондурасе и на Кубе. Там возможны перевороты и землетрясения.

Полнолуние

Это произойдет 24 апреля в 2:49 по Киеву. 23-25 числа лучше не употреблять алкоголь, поскольку в эти дни физическое состояние будет оставлять желать лучшего.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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