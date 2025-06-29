Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Когда прекратятся массированные удары шахедами и ракетами по Украине, рассказала Вакулина для Главреда.

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Когда закончится война в Украине - дата / Коллаж Главред, фото ГСЧС, 152 отдельная егерская бригада

В этом материале вы узнаете:

Когда завершаться массированные удары по Украине

Когда будут новые переговоры и завершение войны

Война в Украине и массированные обстрелы могут закончится. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, лето и осень очень опасны для Украины.

По прогнозу астролога, июль и август могут быть опасными для Украины.

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"Заряжайте повербанки. Россияне будут бить по инфраструктуре. После 28 июля до середины сентября, летняя напряженность по "прилетам" и атакам сохранится. Может быть длительный период интенсивных ударов", - говорит астролог.

Гороскоп на июль для Украины

"Начало июля - возможны кибератаки. В начале 2 месяца лета 2025 будет много всего лететь в разброс на все города. Будут проверять на прочность наши системы. Но, новые пакеты помощи для нашей страны тоже будут, хоть и с задержкой", - говорит астролог.

Когда прекратятся массированные удары по Украине

Астролог отмечает, что россияне дадут передышку с обстрелами, но не надолго.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"В августе будет смягчение напряжения (не долго). Опасность для: критической инфраструктуры и логистики, тепловые узлы, пригородных трасс и магистралей, складские помещения, транспортные ангары и инженерные объекты, электросети и газовые станции", - предупредила астролог.

Гороскоп по городам Украины на июль

Самые уязвимы регионы и города на июль:

Харьковская область

Запорожье

Энергодар

Чернигов

Сумы

Николаев

Одесса

Крым

Киев и центральная Украина

"Будьте внимательны - идет пик опасности. Не ждите всю опасность ночью (риск есть да), но пик опасности я вижу днем, как раз когда все на рабочих местах", - предупредила астролог.

"С 7 июля рекомендую максимально избегать посещения ТЦ". - сообщила астролог.

Переговоры и окончание войны

"Переговоры по миру в Украине ждем тоже +- через пол года (я не вижу тут положительного ключа). На осень для Киева самый опасный будет октябрь. Зима обещает быть помягче для Украины. Окончание войны возможно ближе к весне 2026 года", - говорит астролог в прогнозе.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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