Кого ждет грандиозный успех: астролог назвал счастливчиков ноября 2023

Скорпионы укрепят свой финансовый фундамент, а Водолеи могут рассчитывать на помощь покровителей и друзей, говорит гороскоп на месяц.

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Влад Росс назвал счастливчиков ноября 2023 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2023 и рассказал, кому из знаков зодиака повезет в последний месяц осени. Их всего четыре, это Близнецы, Весы, Скорпион и Водолей.

По словам специалиста, Весы станут самыми главными счастливчиками ноября. Близнецам стоит остерегаться мошенников в первую неделю месяца. Скорпионы укрепят свой финансовый фундамент, а Водолеи могут рассчитывать на помощь покровителей и друзей.

Гороскоп на ноябрь 2023 - Близнецы

"В ноябре 2023 Близнецы будут требовать от окружающих повышенного внимания к себе, будут раздражаться по любому поводу, разговаривать в недопустимом тоне. Звёзды рекомендуют Близнецам держать себя в руках, стараться быть тактичнее, иначе на протяжении всего месяца им придётся заглаживать вину. Не стоит быть эгоистичными – нужно дарить радость окружающим, и тогда жизнь Близнецов наполнится теплом и гармонией", - сказал Росс Главреду.

Тем не менее, по его словам, ноябрь 2023 года для Близнецов будет довольно успешным месяцем и пройдёт под знаком "плюс".

Благоприятные дни ноября 2023 года для Близнецов: 1, 4, 5, 9, 14, 18, 28.

Неблагоприятные дни ноября для Близнецов: 7, 11, 16, 19, 20, 25.

Карьера. В работе у Близнецов в ноябре-2023 всё будет благополучно, они будут на коне, особенно если настроят себя на успех и не будут болезненно реагировать на людей, которые попытаются их выбить из колеи. Близнецам не стоит поддаваться эмоциям, нужно сохранять трезвый взгляд на вещи – тогда всё устроится наилучшим образом для представителей знака, а также для всех людей, в чьей судьбе Близнецы будут принимать участие.

В ноябре Близнецов ждёт продвижение по карьерной лестнице, даже если они находятся на достаточно высокой её ступени. Близнецам, желающим найти дополнительную подработку, звёзды советуют активизироваться в начале месяца, ведь, возможно, именно в это время удастся найти надёжного работодателя, с которым можно будет сотрудничать длительное время. Но с основного места работы увольняться не стоит, поскольку в этом случае можно потерять всё – стоит совмещать.

Деньги. Благодаря импульсивной натуре в ноябре 2023 года Близнецы могут ввязаться в дело, из которого потом будет сложно найти выход. Потому не стоит вестись на обещание получения быстрого обогащения, поскольку все эти предприятия могут быть для Близнецов крайне неблагоприятными. Есть риск нарваться на мошенников, особенно в первую неделю ноября.

Однако если речь идёт о собственных проектах Близнецов, их изобретениях, стартапах, то их ждёт грандиозный успех.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года Близнецам, состоящим в браке, придётся побороться с соблазном – некто захочет завязать с Близнецами романтические отношения. Сохранить верность в такой ситуации будет весьма нелегко, но им удастся справиться с этой задачей, отдавшись на 100% своей второй половинке и не ища себе проблем.

"Свободным Близнецам не стоит заводить новых знакомств, так как, вероятнее всего, они не перерастут в серьёзные отношения, даже если вспыхнет искра желания – раздуть из неё пламя вряд ли получится", - говорит гороскоп.

Здоровье. Вторая половина ноября 2023 года вообще не доставит Близнецам проблем и хлопот со здоровьем. Однако не стоит переедать, употреблять жирную пищу и алкоголь в больших количествах. В этом месяце необходимо снизить количество потребляемого кофе и других тонизирующих напитков. Ведь в ноябре Близнецы будут активны и эмоционально напряжены, и любой тонизирующий напиток может негативно сказаться на их самочувствии, вызывая, например, головные боли или резкие скачки артериального давления. От спиртных напитков лучше отказаться вообще в этом месяце, посоветовал астролог.

Гороскоп на ноябрь 2023 - Весы

В ноябре 2023 года Весы будут настроены на большие перемены, поэтому месяц пройдёт под знаком "плюс". Тем более, планета счастья и удачи Венера 8 ноября переходит в Весы.

"Потому представители этого знака зодиака будут главными счастливчиками ноября, особенно после 8 ноября их ждёт ошеломительный успех", - сказал Влад Росс.

В ноябре Весам можно затеять ремонт или перестановку, покупку недвижимости, квартиры. Осуществить задуманное поможет удача в материальных делах.

А вот взаимоотношения со второй половинкой Весов могут быть неустойчивыми в первую неделю ноября, но потом всё будет замечательно. Это лучший месяц, чтобы вернуть своих близких и родных, с кем ранее разладились отношения. Есть все шансы прийти к полному взаимопониманию с супругом и партнёрами.

Карьера. Весам в ноябре 2023 года важно помнить о компромиссах в работе, и тогда удастся избежать из сложностей, особенно в отношениях с руководством.

Обстановка на работе у Весов будет складываться довольно благоприятно. Профессиональные дискуссии будут быстро превращаться в новые проекты. Могут неожиданно созреть новые благоприятные ситуации. Но это будет лишь в том случае, если Весы будут вести себя спокойно и сохранять терпение. Не стоит отказываться от разумных компромиссов, особенно в общении с начальством.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Весов: 1, 8, 9, 13, 14, 24.

Неблагоприятные дни ноября для Весов: 4, 6, 15, 17, 25, 26.

Личная жизнь. В ноябре 2023-го отношения Весов со второй половинкой могут несколько обостриться, особенно в первую неделю месяца. С 8 ноября и до конца месяца у Весов всё будет прекрасно, можно будет легко устранить все спорные моменты. В это время будет легко находить точки соприкосновения, а также устанавливать доверие. В ноябре можно будет вернуть прежних партнёров, даже тех, с кем ранее были сожжены мосты.

Свободным Весам нужно чаще радовать себя шопингом, общением с друзьями, посещением светских раутов, презентаций и выставок. Знакомство во время интересных мероприятий подарит Весам истинные чувства. В ноябре Весы могут встретить свою любовь. Венера бывает в этом знаке зодиака лишь раз в году, а это значит, что у Весов в ноябре будет уникальный шанс.

Здоровье. Метеозависимые Весы в ноябре будут особенно остро реагировать на активность солнца. Изменения погоды могут существенно отразиться на самочувствии – их могут беспокоить головные боли. Чтобы устранить головные боли и слабость, Весам важно начинать рабочий день с контрастного душа, горячих ванн для ног. Настой из стимулирующих трав или простой крепкий сладкий чай помогут избавиться от неприятных ощущений, придадут бодрости. Весам в этом месяце полезно употреблять алкоголь, но в небольших дозах, особенно розовое или белое вино, после которого можно расслабиться. Таким образом, Весы смогут себя излечивать.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на ноябрь 2023 - Скорпион

В ноябре 2023 года Скорпион больше времени должен посвящать себе и воплощению своих планов. Поэтому ноябрь будет довольно хорошим периодом для представителей этого знака. Не нужно тревожиться, если пока что Скорпион не нашёл себе пару: отсутствие партнёра позволит заняться новыми проектами, которые могут оказаться очень удачными. Также это позволит расширить свой кругозор: изучать иностранные языки, отправляться в поездки и командировки. Весьма удачной может быть эмиграция.

В ноябре Скорпион легко сможет укрепить свой финансовый фундамент. А вот в отношениях с окружающими порой будет хотеться пойти на обострение, поскольку Марс всё ещё находится в этом знаке зодиака, потому важно сдерживать себя. С другой стороны, эта агрессия поможет Скорпиону продавливать любые ситуации, которые казались непреодолимыми в предыдущие месяцы.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Скорпиона: 2, 3, 10, 12, 16, 25, 30.

Неблагоприятные дни ноября для Скорпиона: 1, 6, 9, 17, 27, 28.

Карьера. В ноябре 2023 года Скорпиону следует трудиться качественно и с душой, однако стараться не переутомляться, делать перерывы и не задерживаться после работы. Добиться успеха ему поможет его настойчивость, ответственность, сила воли и мобилизация. Начальство оценит по заслугам все старания Скорпиона и, вероятно, даже найдёт способ поощрить материально.

Деньги. В финансовых вопросах в ноябре Скорпиону следует проявлять осторожность, укрепить свой денежный фундамент, пополнить резервы. В этом месяце лучше воздержаться от крупных покупок, а вложения, которые будут сделаны в этом месяце, могут не принести особой прибыли. Зато это прекрасное время, чтобы заняться новым проектом и заработать как можно больше денег.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года Скорпионам, состоящим в браке, звёзды советуют отказаться от развития романтических отношений на стороне. Ревность партнёра или партнёрши в этот период будет иметь весьма разрушительную силу.

Скорпионам, у которых отношения только завязались, следует помнить о поговорке "в любви все средства хороши". Совершая спонтанные и неожиданные поступки, Скорпион может обидеть любимого человека.

Здоровье. В ноябре организм Скорпиона будет уязвим перед простудными заболеваниями, переохлаждение может иметь нежелательные последствия. Следует избегать мест скопления людей и одеваться по погоде. Нелишним будет посетить стоматолога, а также пройти обследование, связанное с хроническими заболеваниями. Кроме того, необходимо обратиться к гинекологу или венерологу.

Смотрите видеоверсию гороскопа на ноябрь 2023 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на ноябрь 2023 - Водолей

Ноябрь-2023 для Водолея станет очень удачным и продуктивным периодом. Водолей должен перестать нервничать. Да, возможно, в начале осени он наломал много дров, особенно в октябре, но пришло время взять ситуацию под контроль. Если Водолей обидел друга или подругу, сейчас нужно искать пути к примирению, особенно если сам Водолей был неправ.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Водолея: 2, 10, 11, 17, 18, 23, 30.

Неблагоприятные дни ноября для Водолея: 6, 7, 9, 14, 25, 28.

"С 8 ноября для Водолея сложится очень классная ситуация. Всё, что касается дальних поездок, путешествий, эмиграции, будет очень удачным. Возможна романтическая поездка, в которой Водолей может встретить свою любовь. Также появится хорошая возможность получения дополнительного высшего образования. Поэтому, чем больше будет дальних поездок, тем лучше для Водолея", - рассказал Влад Росс.

Кроме того, в ноябре Водолей может рассчитывать на помощь покровителей, друзей. Появятся хорошие возможности финансовых вложений.

Водолей станет вторым после Весов счастливчиком ноября-2023.

Карьера. В ноябре Водолею представится шанс заключить выгодные сделки, реализовать проекты, которые в будущем принесут хорошую прибыль. Это может быть стратегический проект на год вперёд.

В этом месяце Водолею нужно сосредоточиться на решении первоначальных задач – они потребуют не только интеллектуальных, но и денежных вложений. Работать нужно добросовестно, ведь трудолюбие Водолея принесёт прекрасный результат.

В ноябре Водолею стоит изучать иностранные языки, запускать стартапы. Хорошее время для дальних поездок.

Деньги. Материальное положение Водолея в ноябре 2023-го будет хорошим, но крайне нестабильным. Не стоит пытаться вкладывать деньги в развитие сомнительного бизнеса или спонсировать чей-то неизвестный проект, особенно в первую неделю месяца. А вот проекты, которые Водолей организует во второй половине ноября, будут иметь большой финансовый успех.

Личная жизнь. В ноябре-2023 Водолею покажется, что отношения с любимым человеком окончательно потускнели, поэтому нужно будет рвануть куда-нибудь на солнце. Не стоит хандрить – лучше обсудить наболевшие вопросы с супругом, и всё наладится. Птицу счастья нужно будет держать очень крепко, поскольку поймать её снова будет нелегко. Семейным Водолеям в ноябре не стоит ругаться с супругом, нужно быть особенно обходительными и ласковыми.

Поддерживая хорошее настроение у себя, Водолею удастся создать неповторимую семейную атмосферу: тёплую, нежную и доверительную.

Одинокие Водолеи в дальней поездке встретят своё счастье.

Ноябрь-2023 будет прекрасным временем, чтобы подарить близкому человеку подарок просто так.

Здоровье. В ноябре, особенно во второй половине, возрастёт опасность подцепить вирусную инфекцию. Нужно избегать пребывания в людных местах, стоит чаще бывать на свежем воздухе, принимать витамины, есть больше лимонов и апельсинов, пить чай из шиповника. Также важно гнать прочь тоску и депрессию. В ноябре в рационе обязательно должны присутствовать шоколад и бананы. Особую пользу принесут йога, танцы, водные процедуры. Водолею нужно заниматься тем, что приносит ему истинное удовольствие, и стараться не зацикливаться на проблемах.

Ранее Влад Росс рассказал, какие дни ноября станут самыми удачными в финансовом плане и когда лучше всего проводить переговоры.

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