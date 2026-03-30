Кого ждет увольнение, неожиданные деньги и сюрпризы: гороскоп на апрель 2026

Анжела Перл рассказала о всех важных событиях для Козерогов во второй месяц весны.

Гороскоп на апрель 2026 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл

Вы узнаете:

Почему апрель станет переломным месяцем в карьере

Как изменится жизнь дома

Какие новости и события принесут новолуние и полнолуние

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле произойдет важное астрологическое событие — Уран меняет знак 27 апреля и входит в шестой дом гороскопа на семь лет. Уран — планета сюрпризов, неожиданностей.

"Может быть, вы вдруг резко поменяете работу или специальность, решите открыть бизнес. Уран — планета свободы, поэтому очень хорошо для фрилансеров, для тех, кто хочет работать на себя. А может быть, вы неожиданно решите уволиться и не работать больше, или выйдете замуж и не будете работать, или ваша работа поменяется абсолютно. Может быть, ваша работа теперь будет дома — работать мамой с детьми. Но что-то обязательно произойдёт, какие-то сюрпризы", - объяснила специалист.

Шестой дом — это не только работа, но ещё и здоровье. Если вы плохо себя чувствовали, то Уран принесет неожиданное исцеление.

Некоторые Козероги избавятся от вредных привычек или решат отказаться от мяса или от кофе.

2 апреля — полнолуние в десятом доме гороскопа. Это сектор, которым отвечает за профессию, работу, карьеру, начальство. Полнолуние всегда приносит кульминацию, завершение чего-то. Например, закончится какой-то рабочий проект, вы перейдете на следующий уровень, получите повышение.

10 апреля Марс — планета активности, действий — входит в четвёртый дом гороскопа до середины мая. Вы будете предпринимать какие-то действия по поводу места, где вы живёте, вашего дома, вашей семьи. Может быть, вы решите переехать или съехать, отправиться в поездку.

"Кстати, в апреле нет ни одной ретроградной планеты. Все планеты двигаются вперёд. Можно действовать. Этот месяц — месяц роста, активности. Можно продвигать какие-то дела и идеи", - подчеркнула астролог.

16 апреля Меркурий принесет новость о ребёнке. Может быть, получение документов на недвижимость, подписание контракта на аренду.

17 апреля — новолуние в четвёртом доме гороскопа. Это самый низкий, базовый дом гороскопа, который отвечает за то, где мы живём, где мы чувствуем себя безопасно.

"Семь планет собираются в четвёртом доме в апреле. То есть весь фокус будет именно на том, где жить, с кем жить, на семье, недвижимости, переезде, ремонте в доме. Может быть, ребёнок родится. Может, у вас животное появится. Может, к вам кто-то приедет жить. Не исключено, что у вас меняется состав семьи", - рассказала астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 апреля Солнце входит в пятый дом гороскопа, который отвечает за удовольствия и детей. Вы можете больше времени проводить с детьми или посвящать себя походам в театр, в кино, на выставку. Вы будете делать то, что доставляет вам удовольствие.

25 апреля Венера входит в шестой дом гороскопа. Это отношения, связанные с работой: с клиентами, с подчинёнными, а также деньги. Вас ждет какая-то выплата, финансовая премия, служебный роман.

27 апреля вы получите неожиданный сюрприз на работе. Или вы увольняетесь, или переходите на другую работу, или получите неожиданное предложение по работе.

Детальный гороскоп для Козерогов на апрель 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

