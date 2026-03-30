Кого ждут неожиданные новости и большие деньги: гороскоп на апрель 2026

Анна Ярославская
30 марта 2026, 17:22
Во второй месяц весны все планеты идут вперед, а это бывает редко. Детали раскрыла Анжела Перл.
Гороскоп на апрель 2026 для Рыб - прогноз Анжелы Перл

Вы узнаете:

  • Какие неожиданные перемены в семье и месте жительства принесёт Уран
  • Когда ждать выгодные предложения, клиентов и финансовые новости
  • Почему апрель идеально подходит для творчества, любви и хобби

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Рыб.

В апреле все планеты идут вперёд, а значит и все дела будут развиваться.

"Это месяц роста. Если у вас есть мечта, она обязательно должна быть. Рыбы, делайте шаг в направлении этой мечты, потому что такого месяца не будет очень долго", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Самый важный момент в апреле — это то, что Уран меняет знак. Уран — планета неожиданностей, планета сюрпризов, свободы, освобождения. Вы сможете снова дышать полной грудью.

Уран входит в четвёртый дом гороскопа на семь лет — до мая 2033 года. Четвёртый дом — это место, где мы живём. Похоже, многие переедут в ближайшие семь лет куда-то. Также Рыб ждут перемены в семье.

"Вы можете создать семью и удивить многих, потому что может быть семья с иностранцем. Что-то необычное может быть в этом — или с детьми, или с разницей в возрасте. Может быть, неожиданная новость, что ваш муж, сын, дочь съезжают и будут жить отдельно. Или дочь выходит замуж. Или неожиданно вы узнаете, что ждёте ребёнка, и в вашей семье будет пополнение. Или это эмиграция", - добавила астролог.

2 апреля — полнолуние в восьмом доме гороскопа. Это финансовый дом, и тема денег — одна из самых важных в апреле. Вы получите новость о доходах, зарплате вашего мужа или жены. Это может быть коллаборация, партнёрство по бизнесу, деньги от клиентов, кредит, алименты, деньги по страховке или налоги.

10 апреля Марс входит во второй дом доходов. Деньги могут прийти одной суммой одноразово. Марс может дать вам новую работу. Возможно, вы будете что-то покупать, оформлять, начиная от квартиры, машины и заканчивая просто какими-то вещами.

16 апреля Меркурий входит во второй дом гороскопа. Меркурий принесет вам информацию, новости, переговоры, звонки, клиентов, встречи или идеи, как заработать.

17 апреля — новолуние во втором доме гороскопа. Солнце с Луной соединяются и дают новый источник энергии, работу, бизнес, клиентов.

21 апреля Солнце входит в третий дом контактов, коммуникации, знакомств, встреч с кем-то, переговоров. Может состояться поездка.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

25 апреля Венера входит в четвёртый дом гороскопа. А Венера — это хорошие новости, гармония, любовь, застолье. Может, вы будете что-то отмечать дома 25 апреля. Или вас ждет какая-то хорошая новость, связанная с покупкой или продажей недвижимости.

"Юпитер находится в пятом доме удовольствий, любви, детей и будет вас радовать. Юпитер всегда расширяет и даёт возможности: новое хобби, влюблённости, рождение детей. Делайте то, что вам нравится. Может, вам нравится кататься на лошадях, петь, танцевать, писать картины. Обязательно это делайте. Пока Юпитер идёт по вашему пятому дому, он принесёт вам возможности, чтобы это у вас получилось. Главное — захотеть, а пути и возможности найдутся", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Рыб на апрель 2026 смотрите на видео:

