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Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

Марина Иваненко
10 октября 2026, 20:11
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Гороскоп на неделю подскажет, кому стоит пересмотреть жизненные приоритеты, укрепить отношения и воспользоваться новыми возможностями в середине октября.
Отношения между знаками зодиака
Отношения знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
  • Как ретроградная Венера повлияет на личную жизнь
  • Почему стоит пересмотреть планы и жизненные приоритеты

Неделя с 12 по 18 октября 2026 года принесет представителям всех знаков зодиака новые возможности для переосмысления финансов, личных отношений и профессиональных планов. Этот период будет способствовать планированию будущего, определению приоритетов и созданию прочного фундамента для дальнейших достижений. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание YourTango, новолуние в Весах, которое состоялось на прошлой неделе, помогло четче осознать истинные желания. Теперь настает время переходить к активным действиям, развивать дисциплину и воплощать задуманное в жизнь.

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Овен

После недавнего новолуния Овны будут испытывать сильную мотивацию достигать новых вершин. Это благоприятное время для решительных шагов, однако важно тщательно проверять свои планы с учётом ретроградного движения планет. Когда Луна перейдёт в знак Козерога, влияние Сатурна поможет обрести необходимую дисциплину для выполнения даже самых сложных задач.

Телец

На этой неделе особое внимание будет приковано к личным отношениям. Положение планет создаст благоприятные условия для установления здоровых границ и проявления сочувствия к близким. Тельцам стоит уделять больше внимания потребностям партнера. Ретроградная Венера поможет переосмыслить собственную ценность и понять, как строить гармоничные отношения на основе взаимной поддержки.

Близнецы

Близнецов ждет прилив вдохновения и появление свежих идей. Благодаря положению Луны в Стрельце они смелее будут браться за новые записи, творческие замыслы и реализацию первых набросков. В то же время общая ретроградная энергия периода делает эту неделю подходящим моментом для возвращения к старым проектам, которые ранее пришлось отложить.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рак

В жизни Раков может стать больше романтики. Этот период будет способствовать освобождению от старых обид и болезненных воспоминаний, которые до сих пор мешают двигаться вперёд. Переход Луны в знак Стрельца поможет оставить прошлое позади, а влияние Козерога напомнит о важности осознанного выбора людей, которым Раки уделяют своё время и внимание.

Лев

Стремление Львов к успеху на этой неделе усилится. Даже если на работе или в учебе возникнут непредвиденные препятствия, они смогут лучше контролировать напряжение и сохранять сосредоточенность. Стоит действовать последовательно и не торопиться с выводами. Со временем внимание естественным образом сместится на домашние дела, семью и создание уюта.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Для Дев эта неделя станет возможностью укрепить связи с семьёй и близкими людьми. Прогулки, общение с соседями и участие в совместных делах помогут восстановить внутренние силы. Кроме того, из-за ретроградной Венеры о себе могут напомнить бывшие партнеры или давние знакомые. Такие встречи позволят по-новому взглянуть на прошлые отношения.

Весы

Несмотря на то, что Новолуние в знаке Весов уже прошло, его влияние будет ощущаться в течение недели. Представителям этого знака стоит обратить внимание на то, куда они направляют свои силы и ресурсы. Из-за увеличения количества обязанностей придётся чаще полагаться на себя. Этот период подходит для самоанализа, пересмотра приоритетов и определения дальнейшего жизненного направления.

Скорпион

Скорпионы, стремящиеся к более глубоким и качественным отношениям, получат возможность лучше понять свое окружение. Они увидят, кто действительно готов их поддерживать, а какие связи оказались поверхностными. Венера в знаке Скорпиона может усилить склонность к примирению и прощению. В то же время транзит Луны в Стрельце поможет смягчить отношение к прошлым событиям и увидеть новые жизненные перспективы.

Стрелец

Из-за большого количества событий вокруг Стрельцам стоит сбавить темп и позаботиться о полноценном отдыхе. Неделя будет способствовать спокойному планированию будущего и постепенному приближению к мечтам. Развитие самодисциплины под влиянием Сатурна поможет лучше организовать дела и станет важным преимуществом для дальнейшего профессионального роста.

Козерог

Козерогам пора выходить из зоны комфорта и активнее взаимодействовать с окружающими. Ретроградная Венера побудит их быть более открытыми к общению с друзьями и уделять больше внимания людям, которые находятся рядом. Укрепление связей в коллективе и профессиональной среде может стать важным шагом к реализации масштабных планов.

Водолей

На этой неделе Водолеям придется уделить особое внимание отношениям и дипломатичности. Стоит обратить внимание на атмосферу на работе или в учебном заведении. Представители этого знака смогут лучше понять, какие изменения необходимы для гармонизации взаимодействия с коллегами или сокурсниками. Важной задачей станет поиск баланса между лидерскими качествами и умением учитывать чувства других.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут оказаться в центре внимания и получить возможность более активно влиять на ход событий. Стоит смело воплощать творческие замыслы и наблюдать за опытом наставников, ведь он может стать источником вдохновения. Креативность поможет увидеть новые возможности для профессионального развития и поиска нестандартных решений.

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