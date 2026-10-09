В какие месяцы рождаются люди с железной силой воли - астрологи рассказали

Особой внутренней силой, как считается, отличаются люди, родившиеся в январе, марте, июле и октябре.

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В какие месяцы рождаются люди с железной силой воли / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

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О рожденных в январе и марте

О рожденных в июле и октябре

Месяц рождения, согласно астрологии и нумерологии, может влиять на то, как человек реагирует на жизненные испытания и справляется с серьезными потрясениями. Особой внутренней силой, как считается, отличаются люди, родившиеся в январе, марте, июле и октябре. Даже после болезненных разочарований они способны найти в себе силы двигаться дальше, переосмыслить прошлый опыт и начать жизнь с чистого листа. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. видео дня Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Январь

Рожденные в январе обычно предъявляют к себе высокие требования, поэтому неудачи могут становиться для них серьезным эмоциональным испытанием. Особенно тяжело они воспринимают ситуации, когда действительность не оправдывает их ожиданий.

Однако надолго погружаться в переживания они не склонны. Вместо этого такие люди анализируют допущенные ошибки, продумывают дальнейшие действия и постепенно возвращают контроль над своей жизнью. Преодоленные трудности помогают им становиться мудрее и увереннее идти к поставленным целям.

При этом январские именинники редко делятся с окружающими подробностями своих внутренних перемен. Они предпочитают работать над собой без лишнего внимания. Со временем их отношение к людям становится более избирательным, а доверие приходится заслуживать.

Март

Люди, родившиеся в марте, могут отличаться повышенной чувствительностью и эмоциональностью. Однако за внешней мягкостью у них нередко скрывается способность выдерживать серьезные жизненные испытания.

В сложные периоды им важно ненадолго отстраниться от окружающих, разобраться в собственных чувствах и осмыслить произошедшее. Постепенно они перестают концентрироваться исключительно на потерях и начинают замечать новые перспективы.

Расставание с любимым человеком, увольнение или разрыв дружеских отношений могут причинить им сильную боль. Тем не менее со временем они находят в себе силы изменить направление движения и вновь обрести интерес к жизни. Пережитые трудности не обязательно лишают их надежды - напротив, они помогают лучше понять собственные желания и определить дальнейшие приоритеты.

Июль

Для рожденных в июле особенно важны близкие отношения. Они глубоко привязываются к людям, поэтому предательство и потеря тех, кем они дорожат, могут надолго выбить их из колеи.

На восстановление после подобных потрясений требуется время. Однако постепенно к ним возвращаются уверенность и решительность. Более того, сомнения окружающих иногда становятся дополнительным стимулом для достижения новых целей.

После болезненных разочарований июльские именинники начинают внимательнее относиться к своему окружению. Они учатся не расходовать эмоциональные силы на людей, которые не ценят их заботу и не отвечают взаимностью.

Главный урок, который они могут извлечь из подобного опыта, заключается в том, что собственную значимость не нужно постоянно доказывать тем, кто не готов ее признавать.

Октябрь

Люди, рожденные в октябре, способны восстанавливаться даже после серьезных жизненных потрясений. При этом они часто предпочитают не показывать окружающим, насколько тяжело им приходится на самом деле.

Внешне такие люди продолжают заниматься привычными делами, параллельно пытаясь самостоятельно справиться с переживаниями. Когда они чувствуют, что готовы двигаться дальше, то могут решиться на серьезные перемены.

Это может быть разрыв отношений, которые приносят больше боли, чем радости, смена работы, переезд или отказ от обстоятельств, лишающих их энергии. Октябрьские именинники постепенно осознают, что не обязаны держаться за прошлое только потому, что когда-то оно было для них важным.

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