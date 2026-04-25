Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Май станет месяцем обновления — Близнецы избавятся от лишнего и начнут новый этап. Детали раскрыла Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/komu-otkroetsya-vazhnaya-pravda-goroskop-na-may-2026-ot-anzhely-perl-10759598.html Ссылка скопирована

Гороскоп на май 2026 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие перемены ждут Близнецов на работе

Когда улучшится финансовое положение

Какие неожиданные перемены принесет Уран

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май начинается с полнолуния. И в этом месяце будут сразу два полнолуния — 1 и 31 мая. Это бывает нечасто.

видео дня

1 мая полнолуние в шестом доме гороскопа, который отвечает за работу, повседневную рутину, обязанности, здоровье и энергетический ресурс. Это о том, как вы справляетесь с ежедневными задачами, что делаете для своего самочувствия, куда тратите энергию и откуда ее получаете.

В это время вы можете принять важное решение: начать заниматься спортом, изменить питание, отказаться от вредных привычек, наладить режим или в целом пересмотреть свой образ жизни. Полнолуние высветит тему баланса и ответственности за себя. Также это может касаться работы: смена работы, новые клиенты, завершение проектов, новости в компании или изменения в рабочем коллективе.

Если у вас есть сотрудники, помощники, няня или люди, которые помогают вам в быту, возможны перестановки: кто-то уйдет, кто-то придет.

Это полнолуние покажет слабые места и темы, где пора принимать решение или что-то менять.

4 мая Меркурий входит в ваш 12-й дом гороскопа и будет там до 18 мая. Ось шестого-двенадцатого домов — это ось здоровья, внутреннего состояния и внимания к себе.

Меркурий в 12-м доме может дать обследования, анализы, лечение, поездки в клинику или консультации со специалистами. Но это также может быть путешествие — в уединенное место, за город, на дачу или даже в другую страну.

12-й дом связан с тайнами, скрытыми процессами, внутренней жизнью. Возможно, в этот период у вас будут важные переговоры или планы, которые пока останутся в секрете. Также это время для самопознания, работы с психологом, психотерапевтом, духовных практик, медитаций или эзотерических практик. Вы можете открыть для себя что-то важное о себе.

Воздушные знаки зодиака / Инфографика: Главред

6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в девятом доме и будет ретроградным до 16 октября. Девятый дом связан с заграницей, путешествиями, образованием, публикациями, преподаванием, юридическими вопросами, мировоззрением и расширением горизонтов.

Плутон здесь запускает большие трансформации. Возможны перемены, связанные с эмиграцией, переездом, документами, обучением, преподаванием, иностранными клиентами или работой с зарубежными компаниями.

Стоит учитывать, что ретроградный Плутон может притормозить процессы: появятся задержки, необходимость переделывать документы, вносить правки, ждать решений или возвращаться к старым вопросам.

Если это судебные дела, юридические процессы или публикация книги — будьте готовы, что это займет время.

Плутон управляет шестым домом, в котором состоится полнолуние 1 мая. А значит, темы работы, обязанностей, здоровья и заботы о себе будут тесно связаны с темами заграницы, обучения или масштабных жизненных изменений. Это может быть, например, восстановление после операции, длительное лечение, стоматология, пластика или оздоровительные поездки. Май для операций подходит, кроме периода 5–7 мая.

16 мая — новолуние в 12-м доме. Это сектор завершения, освобождения, исцеления. Вас ждет завершение какого-то жизненного этапа, избавление от старого, очищение пространства, эмоциональное исцеление. Также возможны дальние поездки, переезд, отдых за границей, ретрит, круиз, поездка в место силы, санаторий или оздоровительная программа.

18 мая Меркурий входит в знак Близнецов и сразу соединяется с Ураном, который недавно вошел в ваш знак на ближайшие семь лет. Это очень важное соединение.

17–19 мая возможны неожиданные новости, письма, документы, предложения, встречи или поездки. Это может быть внезапная информация, которая вас удивит, или неожиданное решение, которое изменит ваши планы.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

19 мая Марс входит в ваш двенадцатый дом. Марс — это энергия, активность, действия и большие затраты сил. В этом секторе Марс может дать действия "за кулисами": подготовку, закрытые процессы, работу в уединении. Также это может быть связано с больницами, операциями, восстановлением, благотворительностью или духовными практиками.

Марс в 12-м доме часто очищает пространство: вы можете избавляться от ненужных вещей, завершать старые дела, освобождаться от лишнего.

До 19 мая Марс был в вашем одиннадцатом доме друзей, социума, коллективов и социальных сетей. Поэтому первая половина мая могла быть очень активной в плане общения, мероприятий, встреч, командной работы или активности в интернете. После 19 мая фокус сместится в более закрытую, личную сферу.

С 1 по 20 мая Венера находится в вашем первом доме. Это прекрасный период для внешности, красоты, обновления образа, покупок одежды, ухода за собой.

С 20 мая Венера переходит во второй дом денег, а это очень хороший знак для финансов.

Венера во втором доме приносит деньги, подарки, выгодные покупки, хорошие финансовые новости и помощь в заработке. Этот период продлится до 14 июня.

22 мая Солнце входит в знак Близнецов — начинается ваш личный новый цикл. Солнце в первом доме дает энергию, силу, уверенность, мотивацию и внутреннее обновление. Вы почувствуете прилив сил, вдохновения и желания двигаться вперед.

31 мая — второе полнолуние месяца, которое произойдет в вашем доме отношений, любви, брака и партнерства.

"Это очень важное полнолуние. У кого-то оно проиграется как помолвка, предложение руки и сердца, решения жить вместе. Возможны новости о беременности или укрепление отношений. А у кого-то — наоборот: осознание, что отношения себя исчерпали", - рассказала астролог.

Поскольку Уран вошел в ваш знак, а Уран — планета свободы и перемен, многие Близнецы могут принять решение о расставании, разводе или серьезной трансформации отношений, особенно если давно чувствовали себя несчастными или ограниченными.

Это полнолуние также может проявиться через деловые отношения: увольнение, конфликт с руководством, завершение сотрудничества или подписание нового контракта.

Сильнее всего влияние Урана почувствуют Близнецы, рожденные 22, 23 и 24 мая, а также те, у кого Солнце, Луна или асцендент находятся в 0–2 градусах Близнецов.

"Уран — это перемены. И они могут быть очень позитивными. Главное — быть готовыми к неожиданностям. Вот такой у вас май — месяц очищения, обновления, важных решений и новых возможностей", — резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Близнецов на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред