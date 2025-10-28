Конец октября будет сложным для трех знаков зодиака: о чем предупреждают астрологи

Звезды советуют сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.

У кого в последние дни октября могут возникнуть финансовые трудности

Кому лучше не принимать важных решений до конца текущего месяца

Астрологи предупреждают, что для трех знаков зодиака конец октября может быть финансово или эмоционально сложным. Это время, когда стоит осторожно принимать решения и отказаться от импульсивных покупок. Главред узнал, какие испытания октябрь подготовил на конец месяца.

Близнецы

Конец месяца может принести Близнецам финансовые вызовы или неожиданные расходы. Импульсивные решения в это время могут дорого стоить. Также возможны недоразумения с родными относительно денег или планов. Финансовые проекты лучше отложить.

Совет Близнецам: сосредоточьтесь на стабильности - сейчас безопасность важнее риска, говорится на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Конец октября может быть эмоционально тяжелым для Скорпионов. Они могут столкнуться с внутренними сомнениями или недоразумениями в отношениях. Также стоит избегать споров и чрезмерной откровенности с незнакомыми людьми.

Совет для Скорпиона: не принимайте решения под влиянием эмоций - спокойствие поможет избежать ошибок.

Козерог

У Козерогов в последние дни октября могут быть заботы из-за работы или денег. Представители этого знака зодиака могут чувствовать, что их усилия не приносят ожидаемых результатов, но это временно - стоит сохранять терпение.

Совет Козерогу: не спешите - сохраняйте холодный ум и не позволяйте кратковременным трудностям вывести вас из равновесия.

Для Близнецов, Скорпионов и Козерогов конец октября может быть убыточным как финансово, так и эмоционально.

