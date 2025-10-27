Укр
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Марина Фурман
27 октября 2025, 03:45
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
гороскоп, счастье
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому новая рабочая неделя "принесет" позитивные изменения
  • Чьи дела пойдут вверх

Новая рабочая неделя "принесет" трем знакам зодиака хорошие новости. Последние дни октября - это время, когда все будет складываться наилучшим образом, планы начнут реализовываться, а успех будет сопровождать как личные, так и профессиональные дела. Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, у кого начнется "белая полоса".

Телец

Следующая неделя принесет Тельцам стабильность и положительные эмоции. После напряженного периода они наконец-то смогут отдохнуть и насладиться плодами своего труда. Финансовое положение улучшится, а в отношениях появится больше тепла и понимания.

Возможны новые предложения или признание за усилия. Новая рабочая неделя - это отличное время для планирования будущего и реализации мечты.

Совет Тельцу: полагайтесь на свои силы - вы идете правильным путем.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

На следующей неделе Девы почувствуют гармонию в своей жизни. Все наконец станет на свои места, а их старания оценят.

Возможен карьерный скачок или финансовый успех, а в личной жизни - искренние разговоры и укрепление связей.

Совет для Дев: принимайте комплименты и помощь.

Стрелец

Следующая неделя обещает Стрельцам новый прилив энергии и успешные решения. Они будут чувствовать себя сильными, мотивированными и готовыми к действиям. Это отличное время для новых проектов или важных шагов в жизни.

Возможно неожиданное предложение или путешествие, которое откроет новые возможности.

Совет Стрельцу: доверяйте своей интуиции - она поможет оказаться в нужном месте и в нужное время.

Новая рабочая неделя - это время, когда нужно смело действовать, принимать изменения и верить в себя.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Стрелец
