Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овнов на эту неделю: Девятка Монет

Значение: На этой неделе попросите об одной большой перемене, которая, как вы знаете, все перевернет и принесет вам трансформацию, рост и перестройку, к которой вы стремитесь.

Это важно. Вы нажимаете на кнопку, чтобы взорвать то, что есть, и сровнять ландшафт, чтобы вы могли восстановить то, что должно быть. Это смелый, но правильный шаг, и все начнется на этой неделе с честного разговора, который откроет вам возможности. Будьте храбрыми.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Шестерка Мечей

Значение: Это не будет тяжелым, чреватым, печальным или истощающим... Это прощание было долгим, и вы готовы перевернуть страницу. На самом деле, большая часть скорби уже прошла, потому что все заканчивалось медленно и постепенно в течение такого долгого времени.

Этот поступок - лишь вишенка на вершине, окончательное подтверждение того, что все уже знают. Сделайте это и внесите ясность в ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Суждение

Значение: Посмотрите в зеркало и поговорите с собой о том, насколько вы уникальны и талантливы, а затем спросите себя, что вы собираетесь делать с этими дарами. Я говорю "поговорите с зеркалом", потому что у всех Близнецов есть внутренний близнец, и именно его/ее вам нужно убедить.

Пришло время увидеть себя ясно и объективно, в позитивном свете. Пришло время признать свою силу и поделиться ею. Вложите в свою работу цель, раскрыв все свои таланты, - так вы обретете успех, раскроете свой свет.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Шестерка монет

Значение: Если какой-либо знак зодиака и был в почете, когда речь заходила об одолжениях, то это Рак. Вы так много делаете для других людей, так часто, и при этом редко просите о помощи сами или требуете то, что вам причитается.

На самом деле другим людям нужно, чтобы вы просили о поддержке. Иначе они теряют к вам доверие и чувствуют себя оттесненными. Иначе они увидят, что вы отстранились от них. Так что не чувствуйте, что это бремя, на самом деле это ответная услуга! Просите о том, что вам нужно. Вы получите это.

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Колесо Фортуны

Значение: Вы собираетесь сыграть рискованную партию, сделать смелый шаг, прыгнуть в неизвестность, и было бы хорошо, если бы фортуна была к вам благосклонна. Так что... просите!

Выразите благодарность за удачу, которую вы получили в прошлом, признайте, что вам нужна ее помощь, и, возможно, совершите случайный акт доброты для кого-то еще. Сделайте все это, и кто знает, какая золотая возможность откроется перед вами.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Десятка Жезлов

Значение: Я не шучу, Дева, вам нужно сбросить груз, отступить и расслабиться. Эта карта предупреждает о том, что если вы не уменьшите бремя, которое ложится на вашу спину, то это приведет к перегоранию. Сколько бы вы ни смогли сбросить... сбросьте. И продолжайте в том же духе следующие три месяца.

Перестаньте выполнять чужие задания и брать на себя ответственность за то, что вам не принадлежит. Перестаньте помогать людям, которым все равно. Перестаньте отдавать свою драгоценную энергию местам, ролям и делам, которые не являются срочными, важными или исключительно вашими. Сбавьте обороты.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Влюбленные

Значение: Вполне возможно, что вам необходима ясность в ситуации (например, в любовном треугольнике), которую вы сами создали. Вы склонны ввязываться в запутанные ситуации, так как вы очень привлекательны и не любите говорить "нет" или подводить людей. Люди думают, что вы на их стороне и согласны на то, что они предлагают, хотя на самом деле это не так.

А может быть, вы надеетесь на внимание или обязательства со стороны человека, который играет в игры. Может быть, вам нужен правдивый ответ, чтобы вы могли проложить свой собственный путь сейчас. Добейтесь ясности, которая вам нужна. Это не обсуждается.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Двойка Монет

Значение: С наступлением сезона вашего знака вас ожидает прилив изобилия, словно подарок от космоса на день рождения! Не стесняйтесь, не сдерживайтесь, не скромничайте. Говорите то, что хотите, перечисляйте все, что вам нужно, и делайте резкие движения в направлении надежд и мечтаний, которые вы вынашивали.

Пришло время пожинать то, что вы посеяли. Пришло время быть удачливым и счастливым. Пришло время подняться и взять то, что принадлежит вам. Изобилие - вот имя игры на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Паж Кубков

Значение: Независимо от того, что является целью - творчество, исцеление, комфорт или самоосознание... Ключ к разгадке находится у вашего внутреннего ребенка. Пройдите по дорожке памяти, вспомните ситуации из своего детства, которые связаны с вашим вопросом или темой сейчас, включите старые песни, посмотрите фотоальбом, прокрутите сцены и фотографии той эпохи.

Что-то вырвется из вашего подсознания и принесет вам озарение, которое вы ищете. Ваш внутренний ребенок никогда не бывает далеко и всегда надеется на ваш взгляд.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Правосудие

Значение: Вы оказались в ситуации, когда с вами поступили несправедливо, недоброжелательно или даже неэтично. И вы все это ясно видите, у вас есть восприятие и сила, чтобы вывести это на чистую воду.

Скажите то, что должно быть сказано, и уточните, чего вы ожидаете или что должно произойти, чтобы устранить этот дисбаланс. Будьте тверды, настойчивы, прямы, и, возможно, вы получите то, о чем просите, что будет выигрышем и для вас , и для Кармы. Вы на правильной стороне.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Четверка Жезлов

Значение: Вы переросли то место, на котором находитесь, и готовы к новому уровню. Вам хочется расширяться, исследовать и экспериментировать, и у вас есть необходимое сочетание навыков, опыта и способностей, чтобы воплотить свои идеи и предложения.

Будьте смелее. Кто бы ни был "привратником" той сферы, в которую вы хотите попасть, найдите его и поговорите с ним. И если это желание - пойти в одиночку, то сделайте это. Вы готовы!

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Десятка Монет

Значение: Это ваша эпоха роста, развития и наращивания ресурсов и фундамента. Работа и богатство находятся в центре вашего внимания: повышение по службе, прибавка к зарплате, новые пути, самостоятельные предприятия, переобучение и инвестиции - все это возможно, что позволит вам посадить семена, которые дадут плоды в ближайшие годы. Загляните в ближайшее десятилетие и попросите то, что вам нужно... а затем будьте тем, кто ответит сам и предоставит это!

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

