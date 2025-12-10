Гороскоп Таро на завтра 11 декабря: Ракам - извиняться, Рыбам - беречь себя

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Король Мечей, перевернутая

Овен, ваша ежедневная карта Таро, Король Мечей, в перевернутом положении, говорит о чрезмерно критичном мышлении, и, несмотря на ваш позитивный настрой, 11 декабря есть куда стремиться.

Учитывая обилие энергии огня в сегодняшнем раскладе, будьте очень осторожны в своих словах. Вы можете спешить и, сами того не осознавая, резко отвечать. Неосторожно сказанные слова могут создать ненужное напряжение в отношениях.

Замедлитесь и подумайте, прежде чем говорить. Постарайтесь донести свою мысль как можно точнее, и вы добьетесь этого, если будете думать, прежде чем говорить.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Влюбленные, перевернутая

Телец, карта Таро "Влюбленные" в перевернутом положении говорит о разрыве отношений, и это может быть вызвано недопониманием.

11 декабря сделайте шаг назад и оцените свой выбор, оцените, что он значит для вас. В данный момент вы можете испытывать неуверенность и нуждаться во времени, чтобы осмыслить свои мысли и чувства.

Подумайте о том, чтобы проработать свои мысли или чувства с терапевтом или кем-то, кому вы доверяете. Составьте список того, чего вы хотите достичь, а затем сравните свои текущие действия, чтобы увидеть, соответствуют ли они вашим желаниям.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Императрица

Карта Таро "Императрица" — ваша карта на сегодня, и она говорит о творчестве и изобилии. 11 декабря у вас есть сила создать жизнь, которую вы хотите прожить, но, обладая всей этой силой, вы можете не знать, куда направить свою энергию для достижения наилучших результатов.

В этот четверг подумайте, что вы можете сделать, не поддаваясь ожиданиям других. Лучший совет для вас сейчас — быть верным себе.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Рыцарь Мечей

Рак, ваша карта Таро на 11 декабря — Рыцарь Мечей, которая говорит о том, чтобы говорить правду и открыто выражать свои мысли вплоть до оскорбления. В четверг вам следует быть осторожными и не позволять эмоциям брать верх.

Легко увлечься эмоциональной энергией быстро развивающегося разговора. Как и в любой другой сфере вашей жизни, сохраняйте организованность. Не принимайте решение только потому, что с этого все началось. Будьте готовы признать свою неправоту и извиниться, если это необходимо.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Восьмерка Мечей, перевернутая

Восьмерка Мечей, перевернутая, означает освобождение от ограничений, которые вы сами себе установили, и вы готовы перестать себя сдерживать. Лев, у вас есть прекрасная возможность 11 декабря, потому что шанс обрести свободу.

Вам нужно взглянуть на то, что вы делаете, и увидеть недостатки в своих собственных убеждениях. Возможно, вы упускаете из виду то, что находится прямо перед вами, и по мере того, как вы будете присматриваться, варианты станут вам яснее.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Тройка Пентаклей, перевернутая

Дева, ваша ежедневная карта Таро, Тройка Пентаклей, перевернутая, говорит о проблемах в командной работе и трудностях, связанных с сотрудничеством.

11 декабря дела могут пойти не так легко, как вам хотелось бы, и вы можете решить пересмотреть свое участие или оценить реалистичность поставленных целей, учитывая энергию, царящую в определенной группе.

Возможно, пришло время определить роли и ожидания, прежде чем двигаться дальше. Вы можете найти приемлемое решение, но сначала необходимо проявить творческий подход к решению проблем.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Башня, перевернутая

11 декабря карта Таро "Башня", перевернутая, говорит о серьезной проблеме, которую вам необходимо решить; игнорировать ее будет невозможно.

Весы, ваше стремление к гармонии может усилиться, заставляя вас стабилизировать окружающую вас энергию.

Позвольте себе действовать, даже если время кажется неподходящим, как только вы поймете, что единственный способ решить проблему — это столкнуться с ней лицом к лицу.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Паж Мечей, перевернутая

Скорпион, Паж Мечей, перевернутая, говорит о незрелости, которая может привести к плохой коммуникации; а поскольку честность и прозрачность так важны для вас, недопонимание может сильно вас расстраивать. В четверг вам следует задавать уточняющие вопросы, особенно если информация кажется неполной.

Вы поймете, когда разговор будет неуместным 11 декабря. Проверяйте детали и избегайте предположений (попросите людей сделать то же самое). Четкие вопросы и немного дополнительной заботы помогут вам добиться удовлетворительного результата в день, который мог бы оказаться сложным.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Паж Кубков, перевернутая

Стрелец, ваша ежедневная карта Таро, Паж Кубков, перевернутая в четверг, говорит о творческих блоках или потенциально плохих новостях, которые заставляют вас хотеть отстраниться от мира.

11 декабря эмоциональная чувствительность может повлиять на вашу интерпретацию ситуации, заставляя вас сомневаться в себе. Вместо того чтобы позволять эмоциям брать верх, остановитесь на правде и помните, что чувства могут вводить в заблуждение. В четверг вы должны позволить своему суждению руководить вами, а не колебаниям мира.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Тройка Кубков

Ваша карта Таро на четверг, Козерог, — Тройка Кубков, которая говорит о дружбе и радостной связи.

Сегодняшняя энергия поддерживает дружбу и помогает вам увидеть ценность сообщества, основанного на подлинном взаимодействии с другими.

11 декабря вам следует поддерживать открытое и прямолинейное общение. Будьте инициативны. Проявите инициативу и начните разговор.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Десятка Мечей, перевернутая

Водолеи, в четверг заканчивается болезненный этап вашей жизни, согласно вашей ежедневной карте Таро, Десятке Мечей, перевернутой.

Вы почувствуете себя прекрасно, увидев, что идет восстановление, хотя вы почти потеряли надежду на это. Пришло время сосредоточиться на том, что поддерживает вашу стабильность и личностный рост.

В это непростое время 11 декабря избегайте возобновления старых конфликтов, сосредотачиваясь на прошлом; вместо этого, обратите внимание на многообещающее будущее.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Четверка Мечей, перевернутая

Рыбы, пришло время вернуться в мир после периода уединения. Четверка Мечей, перевернутая, говорит о завершении эмоционального выгорания, и теперь вы готовы общаться и веселиться.

В четверг восстановите свои границы и берегите свое время, но выйдите и посмотрите, как все сложится. Вместо того чтобы ждать приглашения, отправляйтесь на поиски; знайте, куда вас ведет путь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

