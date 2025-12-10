В каком цвете встречать 2026 год: что принесет удачу в год Огненной Лошади

Астрологи рекомендуют избегать холодных и мрачных оттенков — они конфликтуют с огненной стихией.

Что одеть на новый год 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой цвет подойдет каждому знаку зодиака

В каком цвете нельзя встрачеть 2026 год

Выбор наряда на Новый год — это не только вопрос стиля, но и способ привлечь удачу. По восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади — символа свободы, движения, страсти и обновления. Эта энергия диктует и главную цветовую палитру года:красный, бордовый, оранжевый, золотой и терракотовый.

Астрологи рекомендуют избегать холодных и мрачных оттенков — они конфликтуют с огненной стихией. Лучше выбирать живые, теплые цвета, натуральные ткани и легкие, "движущиеся" образы.

Вот в каких цветах стоит встречать 2026 год каждому знаку Зодиака.

Овен — красный и алый

Овнам идеально подходят огненно-красные оттенки, подчеркивающие их силу, решительность и лидерство. Это усилит уверенность и привлечет успех в новом году.

Телец — терракотовый и бронзовый

Тельцам подойдут теплые землистые цвета: терракота, карамель, бронза. Они принесут стабильность, деньги и ощущение защищенности.

Близнецы — оранжевый и золотой

Близнецам стоит выбирать яркие, светлые оттенки. Оранжевый усилит их общительность, золотой — удачу в новых начинаниях.

Рак — коралловый и мягкий бордовый

Ракам подойдут теплые, но не агрессивные огненные оттенки, которые подарят эмоциональное равновесие и защиту.

Лев — чистое золото и насыщенный красный

Львам разрешено сиять по-настоящему. Золото, рубиновые и малиновые оттенки подчеркнут их статус, харизму и притянут признание.

Дева — песочный, бежевый, теплый медный

Девам лучше выбрать спокойные теплые оттенки, которые гармонируют с практичностью и помогут войти в год без стресса.

Весы — розовое золото и светлый коралл

Весам подойдут утонченные огненные оттенки, которые усиливают привлекательность, гармонию и удачные знакомства.

Скорпион — бордовый и темно-красный

Скорпионам стоит выбирать глубокие огненные цвета, усиливающие внутреннюю силу, страсть и магнетизм.

Стрелец — оранжевый, янтарный, золотой

Стрельцам идеально подходят цвета путешествий, солнца и движения, которые принесут удачу в дороге и новых проектах.

Козерог — шоколадный, терракота, медь

Практичным Козерогам подойдут приглушенные огненные оттенки, притягивающие деньги, карьерный рост и стабильность.

Водолей — золотой с красными акцентами

Водолеям лучше сочетать креативный подход и символику года — необычный крой плюс огненные детали усилят удачу.

Рыбы — коралловый, персиковый, теплый розовый

Рыбам подойдут мягкие огненные оттенки, которые укрепят внутренний баланс и привлекут добрые перемены.

Что важно учесть всем знакам

✔ избегать полностью черного цвета✔ добавлять металлический блеск и мерцание✔ выбирать натуральные ткани — шелк, хлопок, лен, атлас✔ не перегружать образ аксессуарами✔ добавить один яркий огненный акцент

Для мужчин и детей

Мужчинам стоит добавить в образ бордовый галстук, красную рубашку или золотые аксессуары.Детям лучше выбирать яркие, легкие ткани, свободу движений и теплые цвета — красный, оранжевый, золотой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

