Границы полностью откроют: назван месяц, когда мужчины смогут уехать из Украины

Война в Украине может завершиться уже в 2024 году в рамках "договоренностей между Украиной и Россией". Уже в мае ситуация в стране значительно улучшится. Об этом заявил астролог Алексей Кириченко.
Он убежден, что 2024 год будет благоприятным для окончания войны. Однако ограничения в стране продлятся еще до августа 2024 года.
Астролог говорит, что украинские границы могут открыть даже для мужчин аж в 2025 году. Вместе с тем он добавил, что со временем меньше людей захотят выезжать из Украины.
"Сатурн выйдет из рыб и войдет в Овен летом 2025 года, а это значит, что ситуация с границами станет ясной и прозрачной только в это время. Также усилится планета Уран в Близнецах, отвечающая за свободное передвижение и путешествия", - сказал астролог.
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