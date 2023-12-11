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Границы полностью откроют: назван месяц, когда мужчины смогут уехать из Украины

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2023, 23:27
Война в Украине может завершиться после договоренностей с РФ, говорит астролог.
ВСУ, гороскоп
Когда украинцев начнут пускать за границу / коллаж: Главред, фото: pexels

Война в Украине может завершиться уже в 2024 году в рамках "договоренностей между Украиной и Россией". Уже в мае ситуация в стране значительно улучшится. Об этом заявил астролог Алексей Кириченко.

Он убежден, что 2024 год будет благоприятным для окончания войны. Однако ограничения в стране продлятся еще до августа 2024 года.

Астролог говорит, что украинские границы могут открыть даже для мужчин аж в 2025 году. Вместе с тем он добавил, что со временем меньше людей захотят выезжать из Украины.

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"Сатурн выйдет из рыб и войдет в Овен летом 2025 года, а это значит, что ситуация с границами станет ясной и прозрачной только в это время. Также усилится планета Уран в Близнецах, отвечающая за свободное передвижение и путешествия", - сказал астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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