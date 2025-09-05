Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Полное Лунное затмение или "Кровавое Полнолуние" произойдет 7 сентября. Как рассказала астролог Анжелика Витренко Главреду, только несколько знаков зодиака ощутят финансовое пополнение в эти дни.
"Небольшая пауза: в дни вокруг этого затмения стоит отказаться от важных запусков или решений", - говорит астролог.
Гороскоп на Полнолуние 7 сентября
Овен: время для внутреннего исцеления и завершения. Направьте внимание на покой и осознанность.
Телец: будьте деликатны с коллегами. Также потребуется много терпения. Пересмотрите планы на ближайшие месяцы.
Близнецы: новые идеи, рост знаний и духовный путь. Будет ясность в делах.
Рак: сфокусируйтесь на внутренних заботах, душевном очищении. Восполните запас, источник, который используется для достижения целей.
Лев: будьте осторожны с финансовыми операциями. Время переосмысления привычек.
Дева: отношения выйдут на первый план. Выстраивайте новые здоровые связи.
Весы: на первом плане здоровье, забота о себе, духовный рост, внутренняя работа.
Скорпион: вас ожидают возможные неожиданные встречи и финансы.
Стрелец: главный фокус в Полнолуние на семью и дом.
Козерог: берегите себя, свой эмоциональный фон, учитесь новому.
Водолей: ожидается прорыв в финансах.
Рыбы: доверяйте своей интуиции. Работа над собой и трансформации - главное в Полнолуние.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
