Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

С 7 на 8 сентября произойдет лунное затмение, которое совпадет с Полнолунием.

https://horoscope.glavred.info/krovavoe-polnolunie-v-sentyabre-tolko-2-znaka-zodiaka-poluchat-finansovyy-uspeh-10695608.html Ссылка скопирована

Полнолуние в сентябре - что ждет каждого / Коллаж Глдавред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Полное Лунное затмение или "Кровавое Полнолуние" произойдет 7 сентября. Как рассказала астролог Анжелика Витренко Главреду, только несколько знаков зодиака ощутят финансовое пополнение в эти дни.

"Небольшая пауза: в дни вокруг этого затмения стоит отказаться от важных запусков или решений", - говорит астролог.

Гороскоп на Полнолуние 7 сентября

Овен: время для внутреннего исцеления и завершения. Направьте внимание на покой и осознанность.

видео дня

Телец: будьте деликатны с коллегами. Также потребуется много терпения. Пересмотрите планы на ближайшие месяцы.

Близнецы: новые идеи, рост знаний и духовный путь. Будет ясность в делах.

Рак: сфокусируйтесь на внутренних заботах, душевном очищении. Восполните запас, источник, который используется для достижения целей.

Лев: будьте осторожны с финансовыми операциями. Время переосмысления привычек.

Дева: отношения выйдут на первый план. Выстраивайте новые здоровые связи.

Весы: на первом плане здоровье, забота о себе, духовный рост, внутренняя работа.

Скорпион: вас ожидают возможные неожиданные встречи и финансы.

Стрелец: главный фокус в Полнолуние на семью и дом.

Козерог: берегите себя, свой эмоциональный фон, учитесь новому.

Водолей: ожидается прорыв в финансах.

Рыбы: доверяйте своей интуиции. Работа над собой и трансформации - главное в Полнолуние.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред