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Лавина денег и карьерный взлет: кого ждет успех в июле 2026 - гороскоп на месяц

Анна Ярославская
25 июня 2026, 17:53
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Второй месяц лета станет для Раков периодом тотальной трансформации. Чем грозит опасное соединение Марса и Урана? Анжела Перл раскрыла детали.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на июль 2026 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие опасности подстерегают Раков в первой половине июля 2026 года
  • Почему ретроградный Меркурий заставит вернуться к старому стилю
  • В какие дни июля астролог прогнозирует лавину легких денег

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, ретроградный Меркурий продлится до 23 июля. Возможно, вас ждет завершение старых дел, возврат к чему-то или к кому-то. Возможно, о вас вспомнят ваши бывшие и напишут вам. А может быть, снова возродится хобби, которое вы давно забросили. Или вы поедете в те любимые места, где давно не были.

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Может быть, вы вернетесь к своему старому стилю — к тому, как выглядели раньше. Или сбросите вес за это время. В этот период очень хорошо что-то переделывать, менять и улучшать.

До 23 июля крайне нежелательно начинать что-то принципиально новое. Также не стоит делать дорогие покупки и проводить плановые операции.

3–4 июля в 12-м доме гороскопа будет соединение Марса и Урана. Уран — это планета неожиданностей и непредвиденных ситуаций, а 12-й дом связан со скорой помощью и больницами. Астролог предупредила о риске травм.

"Марс — планета травмоопасная. Будьте осторожны, берегитесь пожаров и физических повреждений. В эти дни — 3, 4 и, наверное, даже 5 июля — я настоятельно не рекомендую делать уколы красоты. Во время ретро-Меркурия их делать нежелательно, но в эти три дня — особенно", - подчеркнула Анжела Перл.

10 июля Венера входит в третий дом гороскопа. Это сектор общения, коммуникации, знакомств. Благодаря Венере здесь возможны очень приятные знакомства, появление новых компаний или начало обучения, которое вам безумно понравится. Приятная поездка может состояться в районе 11-го числа.

11 июля Венера соединяется с кармическим узлом прошлых жизней — Кету. В этот момент может произойти встреча, при которой вы поймаете себя на мысли: "Я знаю этого человека всю жизнь".

"Может, вы действительно были вместе в прошлых воплощениях, а может, это кто-то из вашего текущего давнего прошлого, кого вы встретите совершенно внезапно. Но поскольку это Венера, то встреча будет приятной. Также по Венере могут вернуться деньги, на которые вы уже не рассчитывали. Могут прийти совершенно неожиданные финансы", - рассказала Анжела Перл.

14 июля - новолуние в знаке Рака. Это время новых начинаний, знакомств и старта очередного жизненного цикла. Придут новости, сообщения, информация и предложения. Могут завязаться новые отношения или текущие перейдут на более серьезный, глубокий уровень. Также вы можете принять какое-то важное решение.

Сильнее других это новолуние почувствуют Раки, которые родились 13, 14 или 15 июля. Если ваше рождение совпадает с новолунием, его влияние растянется на весь ваш личный год — вплоть до следующего дня рождения.

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Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

С 19 по 23 июля Юпитер будет увеличивать доходы Раков, приносить финансовые возможности, отличную работу и клиентов.

Дни с 19 по 23 июля идеальны для карьерного роста, исполнения желаний, получения денег и расширения перспектив. В это время очень поднимается самооценка, приходит признание. Возможно, вам выплатят премию или как-то иначе выделят ваши заслуги, вручат награду.

23 июля Меркурий разворачивается в прямое движение. Если до этого вы вели переговоры, что-то переигрывали или меняли планы, то с 23 июля, когда Меркурий пойдет вперед, всё стабилизируется.

26 июля Сатурн — планета, которая управляет вашим сектором отношений, брака и партнерства, — останавливается и разворачивается в ретроградное движение, которое продлится до 10 декабря.

Возможно, ваш партнер (муж или жена) уедет на это время, возникнет дистанция или временное расставание. Может быть, ваши отношения встанут на паузу. Или, напротив, вы будете долго и тщательно готовить контракт с бизнес-партнером.

"Сатурн — планета строгая. Он дает обязательства и ограничения. Например, из-за высокой загрузки на работе вы не сможете никуда уехать или встретиться с близкими. Когда Сатурн ретрограден, он становится ближе к Земле и наваливает на дополнительную нагрузку. Возможно, у вас станет в разы больше клиентов. У каждого это проявится по-своему, в зависимости от того, какая тема у вас активна: рабочая, личная или брачная. Так что, если в этих делах наметится застой или придется во что-то глубоко погрузиться — знайте, это продлится до 10 декабря", — объяснила астролог.

28 июля кармические узлы меняют знаки и на целых полтора года входят в финансовые дома. На первый план выйдут вопросы работы, денег, кредитов и инвестиций — всего, что связано с финансами и материальными ценностями. Это могут быть совместные ресурсы, деньги других людей, недвижимость. Тема ваших личных ценностей и самооценки тоже станет ключевой.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июля — полнолуние в восьмом доме гороскопа. Это тоже финансовый сектор, и стоять Луна будет рядом с Плутоном. Плутон символизирует крупные организации, банки, силовые ведомства, большие государственные деньги и налоговую. Полнолуние высветит ситуации, связанные с этими структурами.

Кроме того, восьмой дом отвечает за кризисные моменты, требующие срочного решения, а также за наше психологическое состояние.

"Возможно, вы начнете глубокую работу с психологом или сами решите им стать. Это также дом мистики, эзотерики, тайных знаний и интимных отношений. Так что полнолуние 29 июля вполне может прояснить что-то важное, связанное с вашим тайным или интимным партнером", - свидетельствует гороскоп.

30 июля Солнце соединяется с Юпитером в секторе денег. Это по-настоящему счастливый день. Ждите финансовые поступления, прибыль или отличный подарок. Будет повод похвалить себя.

Детальный гороскоп для Раков на июль 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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