Богатство уже близко: три знака зодиака вот-вот сорвут крупный куш

Для знаков зодиака откроются двери, которые когда-то казались закрытыми.

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Каким знакам зодиака предсказывают богатство / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда откроются новые финансовые возможности

Кто получит шанс на карьерный рост

Три китайских знака зодиака будут притягивать к себе богатство и успех в течение всей недели, в период с 10 по 16 августа. В частности, именно последняя часть недели окажется самой успешной.

Астрологи YourTango говорят, что хотя понедельник и вторник принесут невероятный успех и чрезвычайно счастливые подарки, только после Дня открытых дверей в среду этот импульс по-настоящему начнет нарастать, пишет Главред.

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Каких знаков зодиака ждет финансовый взлет

Коза

В среду, в День открытых дверей, вы сделаете что-то, что откроет новые возможности, связанные с деньгами. Вы разумно вложите свое время, и то, что вы начнете, станет катализатором перемен в вашей финансовой жизни.

Вы осознаете, что есть определенные дела, которые вам нужно завершить в четверг, и это даст вам пространство для движения вперед. Пятница станет первым днем вашего нового дела.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Обезьяна

Пятница окажется одним из лучших дней недели для вас. Этот день станет отправной точкой новой жизни, которая будет успешной и богатой. Однако перед этим вы примете твердое решение изменить свою жизнь к лучшему.

Коллега или начальник может спросить, сможете ли вы справиться с большим объемом обязанностей. Вы расцените это как шанс попросить повышение зарплаты. Повышение по службе поставит вас на должность, где вы будете принимать важные решения.

Петух

В течение недели вы решите пересмотреть свое личное пространство и тщательно избавиться от всего, что вызывает у вас неприятные ощущения, тратит время впустую и является непродуктивным.

Именно эти действия станут началом самоконтроля, а он приведет вас к управлению своей жизнью и финансами на очень высоком уровне. Однако самая большая ценность из всех - это ясность ума и пространство, которые вы обретете позже.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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