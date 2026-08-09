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Китайский гороскоп на 10–16 августа: для Обезьян - прорыв, для Драконов - взлет

Марина Иваненко
9 августа 2026, 14:20
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Китайский гороскоп на неделю подскажет, что ждёт все знаки восточного календаря. Узнайте, кому эта неделя принесёт успех в делах и любви.
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Что обещает китайский гороскоп на неделю
  • Каким знакам улыбнется удача в любви и карьере
  • Кому стоит быть осторожным с деньгами и решениями
  • Какие дни будут наиболее благоприятными для каждого знака

Новый астрологический период начнётся с импульсивной энергии Дракона и завершится взвешенным Днём Собаки. Первая половина недели под влиянием Огня и Земли будет способствовать проявлению инициативы, романтике и публичности, тогда как более поздняя металлическая энергия поможет заключать сделки, проводить собеседования и приводить в порядок документы. Главред расскажет об этом подробнее.

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    Как отмечает The Times of India, смена ориентиров потребует гибкости, а деньги на этой неделе станут главным инструментом для принятия практических и прагматичных решений.

    Китайский гороскоп на неделю - Собака

    Первые дни могут вызвать дезориентацию и споры по поводу лидерства или семейных ролей. Не создавайте конфликтов из-за мелочей и не берьте на себя новые задачи, если не знаете четких сроков. Мягкий подход в личной жизни поможет расставить правильные приоритеты к концу недели.

    Китайский гороскоп на неделю - Крыса

    Тщательно контролируйте свои расходы и эмоциональные реакции, ведь заманчивые предложения могут оказаться невыгодными. Воздержитесь от займов без четких условий и не торопитесь с решениями - пауза убережет вас от серьезных ошибок.

    Об источнике: Times of India

    Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым авторитетным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

    Китайский гороскоп на неделю - Бык

    Около 13 августа обострится чувство долга по отношению к дому и семье. Не считайте своё мнение единственно правильным, оценивайте семейные обязательства и позволяйте корректировать планы в профессиональной сфере, вместо того чтобы сопротивляться.

    Китайский гороскоп на неделю - Кролик

    Вам понадобится время, чтобы восстановить доверие и защитить личные границы. Накануне выходных возможны проблемы в общении, поэтому внимательно изучайте официальные документы, избегайте намеков и не обсуждайте личные проблемы с незнакомыми людьми.

    Китайский гороскоп на неделю - Змея

    Огненная энергия принесет комфорт, уверенность и удачные возможности для нетворкинга или новых проектов. Это прекрасное время для презентаций и разговоров об отношениях, главное - сохранять спокойствие и не допускать высокомерия.

    Китайский гороскоп инфографика
    Китайский гороскоп инфографика / Главред

    Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

    Пик вашей активности придется на 12 августа, когда появится вдохновение завершить отложенные дела. Вы сможете успешно решить вопросы, связанные с путешествиями, спортом и работой, однако поддерживайте стабильный темп и тщательно проверяйте финансовые детали.

    Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

    Энергия металла 14–15 августа поможет решать сложные задачи и видеть скрытые закономерности. Используйте это время для публикаций, переговоров и обсуждения идей с руководством, избегая хитрых приёмов.

    Китайский гороскоп на неделю - Дракон

    Вы начнете неделю ярко, что усилит ваши лидерские качества и поможет продвинуть инновационные стратегии. К вашим предложениям отнесутся серьезно, однако не контролируйте каждый шаг коллег и дайте им свободу действий.

    Китайский гороскоп на неделю - Тигр

    Успех ждет вас, если вы сосредоточитесь на одном главном приоритете, вместо того чтобы распылять силы. Последовательное движение в заданном направлении принесет желаемые результаты.

    Китайский гороскоп на неделю - Коза

    Этот период потребует спокойного регулирования семейных расходов без лишних тревог. Поиск компромиссов в финансовых вопросах поможет сохранить гармонию.

    Китайский гороскоп на неделю - Петух

    Вы продемонстрируете высокую эффективность в решении сложных задач. Главное предостережение недели - воздержитесь от преждевременных суждений о поступках других людей.

    Китайский гороскоп на неделю - Свинья

    Глубокий анализ, конфиденциальное стратегическое планирование и исследования помогут вам достичь стабильности и избежать нежелательных рисков.

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    Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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