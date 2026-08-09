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Рожденные в конкретные четыре месяца чаще достигают больших высот в карьере

Виталий Кирсанов
9 августа 2026, 15:34
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Рожденные в январе, апреле, августе и октябре становятся успешными людьми, считают астрологи.
Рожденные в конкретные четыре месяца чаще достигают больших высот в карьере
Рожденные в конкретные четыре месяца чаще достигают больших высот в карьере / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Рожденные в январе и апреле
  • Рожденные в августе и октябре

Период рождения может определенным образом отражаться на характере человека, его взглядах и жизненных привычках, считают астрологи. По их мнению, среди рожденных в разные месяцы года есть люди, которые особенно сильно стремятся к высоким результатам, умеют ставить перед собой амбициозные задачи и последовательно работать ради их достижения.

К таким месяцам специалисты относят январь, апрель, август и октябрь, пишет Parade

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Разумеется, стремление к успеху не определяется исключительно датой рождения. Целеустремленными, трудолюбивыми и амбициозными могут быть люди, появившиеся на свет в любой месяц. Однако именно у представителей этих четырех периодов астрологи чаще отмечают желание устанавливать для себя высокую планку.

Они не ограничиваются мечтами и разговорами о будущем. Такие люди готовы искать новые возможности, преодолевать возникающие препятствия и продолжать работу над своими целями даже в тех случаях, когда желаемого результата приходится ждать долго.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Январь

Январские именинники нередко отличаются организованностью, выдержкой и практичным отношением к жизни. Прежде чем приступить к делу, они предпочитают продумать последовательность действий и составить четкий план.

При этом их большие амбиции могут оставаться незаметными для окружающих. Рожденные в январе не всегда рассказывают о своих намерениях и зачастую предпочитают спокойно работать над поставленными задачами. Они способны долго вкладывать силы в один проект, понимая, что значительные достижения требуют времени.

На особенности характера также влияет знак Зодиака. Январь объединяет серьезных и дисциплинированных Козерогов с независимыми и нестандартно мыслящими Водолеями. Несмотря на различия, представителей обоих знаков может объединять настойчивость и готовность последовательно идти к поставленной цели.

Апрель

Люди, родившиеся в апреле, часто отличаются активностью, уверенностью в себе и сильным желанием действовать. Им трудно долго оставаться без дела, особенно если перед ними появляется интересная цель.

Вместо ожидания идеального момента они предпочитают начинать действовать сразу. Если первоначальный план оказывается неудачным, апрельские именинники способны быстро искать альтернативный вариант. Уверенность помогает им принимать взвешенные риски, а внутренняя устойчивость - не останавливаться после неудач.

В этом месяце рождаются представители двух разных знаков - энергичные Овны и более последовательные Тельцы. Однако и тех и других может объединять вера в собственные возможности и готовность самостоятельно прокладывать путь к желаемому результату.

Август

Рожденные в августе зачастую хорошо понимают, каких результатов хотят добиться. Им свойственны ответственность, настойчивость и способность полностью сосредоточиться на выбранной цели.

Для них имеет значение не только конечный результат, но и то, каким образом он был достигнут. Они ценят собственный труд, гордятся своими успехами и стремятся доказать прежде всего себе, что способны реализовать задуманное.

В августе рождаются яркие и уверенные в себе Львы, а также внимательные и рациональные Девы. Поэтому стремление к достижениям у представителей этого месяца может проявляться по-разному. Одни стремятся к признанию и хотят быть заметными, другие предпочитают демонстрировать профессионализм и доводить каждую работу до совершенства.

Общим для них остается готовность вкладывать значительные усилия в достижение поставленных целей.

Октябрь

Октябрьские именинники чаще действуют обдуманно и предпочитают сначала проанализировать ситуацию, а уже затем предпринимать конкретные шаги. Их стремление к успеху обычно строится не на импульсивных решениях, а на продуманной стратегии.

Они умеют оценивать возможные препятствия, сравнивать различные варианты и выбирать наиболее подходящий путь. При этом представители октября способны чувствовать подходящий момент: они понимают, когда необходимо действовать решительно, а когда лучше проявить терпение.

На их характер может влиять дипломатичность Весов или более глубокий и решительный характер Скорпиона. Поэтому настоящие амбиции таких людей не всегда заметны сразу. За спокойным поведением может скрываться сильное желание получить именно тот результат, которого они добиваются.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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