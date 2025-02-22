Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные дети

Характер - уникальная особенность каждого человека. Он может зависеть даже от даты рождения. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, в какие же дни рождаются настоящие лидеры с организаторскими умениями. Их можно назвать настоящими детьми индиго.
В какие дни рождаются лидеры
Мольфар утверждает, что есть дни, в которые рождаются дети индиго. Они приходят в жизнь родителей не просто так.
"Этот ребенок пришел к вам как посланник ангелов", - говорит мольфар.
Такие дети становятся настоящими лидерами, мотиваторами и прекрасными организаторами. Однако они точно не будут послушными и покорными. У них всегда есть свое мнение на все. У них развита интуиция, они видят гораздо больше, чем вы себе думаете.
Если вы решите их "ломать", то этот ребенок не проживет свою счастливую жизнь. Этот ребенок будет воспитывать вас. Мольфар советует дать такому ребенку возможность проявляться и расти таким, какой он есть.
Дети индиго рождены в такие дни: 1, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 27, 31.
Смотрите видео о том, в какие дни рождаются дети индиго:
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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