Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные дети

Ангелина Подвысоцкая
22 февраля 2025, 05:45
23
Мольфар Максим Гордеев рассказал, почему детей индиго нельзя пытаться воспитать в определенных рамках.
ребенок, цифры
В какие дни рождаются настоящие лидеры / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Характер - уникальная особенность каждого человека. Он может зависеть даже от даты рождения. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, в какие же дни рождаются настоящие лидеры с организаторскими умениями. Их можно назвать настоящими детьми индиго.

В какие дни рождаются лидеры

Мольфар утверждает, что есть дни, в которые рождаются дети индиго. Они приходят в жизнь родителей не просто так.

"Этот ребенок пришел к вам как посланник ангелов", - говорит мольфар.

видео дня

Такие дети становятся настоящими лидерами, мотиваторами и прекрасными организаторами. Однако они точно не будут послушными и покорными. У них всегда есть свое мнение на все. У них развита интуиция, они видят гораздо больше, чем вы себе думаете.

Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные дети
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Если вы решите их "ломать", то этот ребенок не проживет свою счастливую жизнь. Этот ребенок будет воспитывать вас. Мольфар советует дать такому ребенку возможность проявляться и расти таким, какой он есть.

Дети индиго рождены в такие дни: 1, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 27, 31.

Смотрите видео о том, в какие дни рождаются дети индиго:

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп нумерология мольфар Максим Гордеев
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Он его идеал правителя": Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен Путиным

"Он его идеал правителя": Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен Путиным

05:35Мир
"Больше никаких колебаний": Германия заступилась за Украину перед Трампом

"Больше никаких колебаний": Германия заступилась за Украину перед Трампом

00:58Политика
Готовится соглашение с США: Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами

Готовится соглашение с США: Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами

00:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 22 февраля: Весам - подарки, Рыбам - отличный день

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Весам - подарки, Рыбам - отличный день

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

Последние новости

06:10

США больше не союзник Украины и Европы?

05:45

Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные детиВидео

05:35

"Он его идеал правителя": Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен ПутинымВидео

05:00

Как правильно проехать сложный перекресток: интересный тест ПДД для умелых водителей

04:36

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
04:00

Большинство не знает: почему нельзя включать фары перед запуском двигателя авто

03:30

Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубамВидео

03:00

Где спрятался кот: только люди с "орлиным глазом" найдут пушистика за 5 секунд

02:22

Что должен сделать Трамп, чтобы получить "больший кусок пирога" в УкраинеВидео

Реклама
00:58

"Больше никаких колебаний": Германия заступилась за Украину перед Трампом

00:01

Готовится соглашение с США: Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами

21 февраля, пятница
23:41

"Мир другим и быть не может": Сотник назвал единственную надежду УкраиныВидео

22:48

"Есть Путин - есть Россия": эксперт назвал условие, при котором война остановитсяВидео

22:45

Что будет с Украиной без помощи США: военный назвал последствия

22:23

Никогда не пересолите: сколько и когда бросать соль в рис для плова

22:14

Использовала момент: Симоньян быстро подсидела умирающего мужа в его программе

22:03

Оккупанты спешат захватить Покровск перед возможными переговорами - военный

21:48

Камалия раскрыла секрет 20-часовой диеты

21:16

Трамп может снять санкции с РФ после встречи с Путиным - деталиВидео

21:06

Трамп встретится с Путиным в сакральную для РФ дату: в Le Point раскрыли детали

Реклама
20:46

Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

20:33

Что приклеить на подошву - лайфхаки, чтобы обувь не скользила

19:56

Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурораФото

19:49

Почему нельзя мыть сырую курицу перед приготовлением: неожиданный ответ

19:36

Где число 498 на рисунке: только люди с острым зрением ответят за 5 секунд

19:31

Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

19:28

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

19:21

Что посадить в марте - опытная дачница поделилась своими секретами

19:10

Почему им мешает Зеленскиймнение

19:07

Зеленский подпишет соглашение о недрах с США - Уолтц

19:06

Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп

19:03

Водителей ждут новые ограничения: какие дополнительные проверки готовят депутаты

18:53

"Старая бабка": путинистка Валерия прощается со своими поклонниками

18:50

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 февраля

18:43

Арестович впервые прокомментировал развод с женой - детали

18:36

Военные игры: отчет с фронта актуально

18:30

Не только за счет индексации: у кого увеличится пенсия уже в марте

18:23

Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области

18:10

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

17:57

8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негативВидео

Реклама
17:56

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

17:53

Уход без хлопот: цветы на балконе - ТОП неприхотливых растений

17:29

Уже в ближайшие дни: россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму

17:20

Прослужат десятилетия: ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта

17:15

На протяжении десятилетий Россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

16:55

Стивен Кинг жестко высказался про Трампа и Маска

16:53

Сыновья Кристины Орбакайте окончательно рассорились - что случилось

16:44

Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

16:41

Споры позади: в СМИ рассказали о прорыве в соглашении Украины и США по ископаемым

16:29

Последний шанс этой зимы: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет в конце февраля

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять