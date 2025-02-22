Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные дети

Мольфар Максим Гордеев рассказал, почему детей индиго нельзя пытаться воспитать в определенных рамках.

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В какие дни рождаются настоящие лидеры / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Характер - уникальная особенность каждого человека. Он может зависеть даже от даты рождения. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, в какие же дни рождаются настоящие лидеры с организаторскими умениями. Их можно назвать настоящими детьми индиго.

В какие дни рождаются лидеры

Мольфар утверждает, что есть дни, в которые рождаются дети индиго. Они приходят в жизнь родителей не просто так.

"Этот ребенок пришел к вам как посланник ангелов", - говорит мольфар.

видео дня

Такие дети становятся настоящими лидерами, мотиваторами и прекрасными организаторами. Однако они точно не будут послушными и покорными. У них всегда есть свое мнение на все. У них развита интуиция, они видят гораздо больше, чем вы себе думаете.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Если вы решите их "ломать", то этот ребенок не проживет свою счастливую жизнь. Этот ребенок будет воспитывать вас. Мольфар советует дать такому ребенку возможность проявляться и расти таким, какой он есть.

Дети индиго рождены в такие дни: 1, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 27, 31.

Смотрите видео о том, в какие дни рождаются дети индиго:

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