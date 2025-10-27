Укр
Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

Руслана Заклинская
27 октября 2025, 19:41
Астрологи убеждены, что правильно выбранная дата может стать залогом счастливого и долгого брака.
Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни
Самые благоприятные даты для бракосочетания в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Что такое свадебная карта
  • Почему в первую очередь нужно обращать внимание на положение Венеры
  • Какие даты являются самыми благоприятными для свадьбы в 2026 году

После помолвки одним из ключевых шагов подготовки к свадьбе является выбор даты. Она определяет дальнейший план организации праздника. Все больше пар выбирают дату не случайно, а руководствуясь символическим или даже астрологическим значением.

Астролог Parade Лорен Эш утверждает, что правильно подобранная дата может задать гармоничную энергетику для будущей супружеской жизни. Главред узнал лучшие даты для свадьбы в 2026 году.

видео дня

Как астрология помогает выбрать дату свадьбы

По словам экспертов, положение планет в день свадьбы формирует так называемую свадебную карту, которая отражает энергию будущего союза. Наибольшее значение имеют:

  • Солнце - символизирует общие цели и жизненный путь пары;
  • Венера - отвечает за любовь, нежность, романтические чувства;
  • Луна - влияет на эмоциональную близость в отношениях;
  • Сатурн - обеспечивает ответственность и стабильность в браке;
  • Юпитер - считается планетой удачи и благополучия пары.

Астрологи советуют начинать выбор даты с анализа положения Венеры - планеты любви и брака. Самыми благоприятными являются периоды, когда Венера расположена в знаках своего управления - Тельце и Весах, а также в знаке экзальтации - Рыбах.

В то же время строго не рекомендуется проводить свадьбу во время ретроградной Венеры - это может привести к сомнениям в чувствах или испытаниям в отношениях в начале совместной жизни.

Какое влияние имеет Луна

Луна также играет важную роль в выборе свадебной даты. Для гармоничного брака рекомендуется выбирать дни, когда Луна имеет положительные аспекты с Солнцем или Венерой. Такие дни считают эмоционально стабильными и благоприятными для создания семьи.

Лучшие знаки Луны - Телец, Рак, Рыбы, Весы. Избегать советуют дат новолуния и полнолуния, когда эмоциональный фон является нестабильным.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Самые благоприятные даты для свадьбы в 2026 году

Для тех, кто планирует свадьбу заранее, астрологи назвали самые благоприятные дни в 2026 году:

  • Январь: 1, 2, 7, 19, 26, 27;
  • Февраль: 1, 2, 3, 6, 8, 12;
  • Март: 24;
  • Апрель: 1, 2, 7, 15, 21;
  • Май: 1, 2, 19, 21;
  • Июнь: 1, 2, 12, 19, 22;
  • Август: 1, 6, 15, 19;
  • Сентябрь: 2, 5, 7;
  • Ноябрь: 16, 17, 29;
  • Декабрь: 1, 18.

Почему не стоит жениться во время ретроградного Меркурия

Во время ретроградного движения Меркурия часто возникают недоразумения, технические сбои и проблемы с документами. Астрологи считают этот период неудачным для официальных юридических дел, в частности для заключения брака. Если избежать такой даты невозможно, эксперты советуют подавать заявление в ЗАГС после завершения ретроградного периода.

Вас также может зацвести:

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

