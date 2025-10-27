Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

Вы узнаете:
- Что такое свадебная карта
- Почему в первую очередь нужно обращать внимание на положение Венеры
- Какие даты являются самыми благоприятными для свадьбы в 2026 году
После помолвки одним из ключевых шагов подготовки к свадьбе является выбор даты. Она определяет дальнейший план организации праздника. Все больше пар выбирают дату не случайно, а руководствуясь символическим или даже астрологическим значением.
Астролог Parade Лорен Эш утверждает, что правильно подобранная дата может задать гармоничную энергетику для будущей супружеской жизни. Главред узнал лучшие даты для свадьбы в 2026 году.
Как астрология помогает выбрать дату свадьбы
По словам экспертов, положение планет в день свадьбы формирует так называемую свадебную карту, которая отражает энергию будущего союза. Наибольшее значение имеют:
- Солнце - символизирует общие цели и жизненный путь пары;
- Венера - отвечает за любовь, нежность, романтические чувства;
- Луна - влияет на эмоциональную близость в отношениях;
- Сатурн - обеспечивает ответственность и стабильность в браке;
- Юпитер - считается планетой удачи и благополучия пары.
Астрологи советуют начинать выбор даты с анализа положения Венеры - планеты любви и брака. Самыми благоприятными являются периоды, когда Венера расположена в знаках своего управления - Тельце и Весах, а также в знаке экзальтации - Рыбах.
В то же время строго не рекомендуется проводить свадьбу во время ретроградной Венеры - это может привести к сомнениям в чувствах или испытаниям в отношениях в начале совместной жизни.
Какое влияние имеет Луна
Луна также играет важную роль в выборе свадебной даты. Для гармоничного брака рекомендуется выбирать дни, когда Луна имеет положительные аспекты с Солнцем или Венерой. Такие дни считают эмоционально стабильными и благоприятными для создания семьи.
Лучшие знаки Луны - Телец, Рак, Рыбы, Весы. Избегать советуют дат новолуния и полнолуния, когда эмоциональный фон является нестабильным.
Самые благоприятные даты для свадьбы в 2026 году
Для тех, кто планирует свадьбу заранее, астрологи назвали самые благоприятные дни в 2026 году:
- Январь: 1, 2, 7, 19, 26, 27;
- Февраль: 1, 2, 3, 6, 8, 12;
- Март: 24;
- Апрель: 1, 2, 7, 15, 21;
- Май: 1, 2, 19, 21;
- Июнь: 1, 2, 12, 19, 22;
- Август: 1, 6, 15, 19;
- Сентябрь: 2, 5, 7;
- Ноябрь: 16, 17, 29;
- Декабрь: 1, 18.
Почему не стоит жениться во время ретроградного Меркурия
Во время ретроградного движения Меркурия часто возникают недоразумения, технические сбои и проблемы с документами. Астрологи считают этот период неудачным для официальных юридических дел, в частности для заключения брака. Если избежать такой даты невозможно, эксперты советуют подавать заявление в ЗАГС после завершения ретроградного периода.
Об источнике: Parade
Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.
Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.
Parade Magazine был основан в 1941 году.
В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
