Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

Астрологи убеждены, что правильно выбранная дата может стать залогом счастливого и долгого брака.

После помолвки одним из ключевых шагов подготовки к свадьбе является выбор даты. Она определяет дальнейший план организации праздника. Все больше пар выбирают дату не случайно, а руководствуясь символическим или даже астрологическим значением.

Астролог Parade Лорен Эш утверждает, что правильно подобранная дата может задать гармоничную энергетику для будущей супружеской жизни. Главред узнал лучшие даты для свадьбы в 2026 году.

Как астрология помогает выбрать дату свадьбы

По словам экспертов, положение планет в день свадьбы формирует так называемую свадебную карту, которая отражает энергию будущего союза. Наибольшее значение имеют:

Солнце - символизирует общие цели и жизненный путь пары;

Венера - отвечает за любовь, нежность, романтические чувства;

Луна - влияет на эмоциональную близость в отношениях;

Сатурн - обеспечивает ответственность и стабильность в браке;

Юпитер - считается планетой удачи и благополучия пары.

Астрологи советуют начинать выбор даты с анализа положения Венеры - планеты любви и брака. Самыми благоприятными являются периоды, когда Венера расположена в знаках своего управления - Тельце и Весах, а также в знаке экзальтации - Рыбах.

В то же время строго не рекомендуется проводить свадьбу во время ретроградной Венеры - это может привести к сомнениям в чувствах или испытаниям в отношениях в начале совместной жизни.

Какое влияние имеет Луна

Луна также играет важную роль в выборе свадебной даты. Для гармоничного брака рекомендуется выбирать дни, когда Луна имеет положительные аспекты с Солнцем или Венерой. Такие дни считают эмоционально стабильными и благоприятными для создания семьи.

Лучшие знаки Луны - Телец, Рак, Рыбы, Весы. Избегать советуют дат новолуния и полнолуния, когда эмоциональный фон является нестабильным.

Самые благоприятные даты для свадьбы в 2026 году

Для тех, кто планирует свадьбу заранее, астрологи назвали самые благоприятные дни в 2026 году:

Январь: 1, 2, 7, 19, 26, 27;

Февраль: 1, 2, 3, 6, 8, 12;

Март: 24;

Апрель: 1, 2, 7, 15, 21;

Май: 1, 2, 19, 21;

Июнь: 1, 2, 12, 19, 22;

Август: 1, 6, 15, 19;

Сентябрь: 2, 5, 7;

Ноябрь: 16, 17, 29;

Декабрь: 1, 18.

Почему не стоит жениться во время ретроградного Меркурия

Во время ретроградного движения Меркурия часто возникают недоразумения, технические сбои и проблемы с документами. Астрологи считают этот период неудачным для официальных юридических дел, в частности для заключения брака. Если избежать такой даты невозможно, эксперты советуют подавать заявление в ЗАГС после завершения ретроградного периода.

