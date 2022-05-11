Лунное затмение 16 мая: астролог дала неожиданный прогноз с "катастрофой для русни"

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Астролог высшей категории Оксана Костюк считает, что солнечное и лунное затмения в мае 2022 года окажут влияние на ход войны в Украине.

"А русне от затмения большой привет! Для них это катастрофа в прямом и переносном смысле", - написала она в своем Facebook.

Эксперт считает, что астрономические явления не сулят ничего хорошего для российских оккупантов.

"Карма для всего имиджа и руководства. Честно заслужили", - уточнила она.

"Русневскому руководству очень рекомендую сделать мобилизацию, хоть маленькую", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.

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