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Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакам

Анна Ярославская
29 марта 2025, 14:51
289
Для многих мартовское солнечное затмение станет очень важным и принесет большие перемены.
Анжела Перл, солнечное затмение
Анжела Перл дала Таро-прогноз на солнечное затмение 29 марта 2025 / / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько будет действовать солнечное затмение
  • Что оно принесет всем знакам зодиака

Известный таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на солнечное затмение 29 марта 2025 для всех знаков зодиака. Его влияние можно будет почувствовать в течение трех-шести месяцев.

Если вам интересен астрологический прогноз, то читайте материал: Солнечное затмение в марте: Овнов перестанет "штромить", а Львов ждет удача.

Солнечное затмение 29 марта для Овнов

Карты: 6 мечей, 10 жезлов

Карта движения вперед к новым берегам. Это может быть переезд, переход на новую работу, переход в новые отношения. Вы идете вперед, оставляя что-то позади и отрезая все ненужное, рассказала Перл на своем Youtube-канале.

Вы возьмете на себя новые обязательства и достигнете вершин. Ваша жизнь предоставит вам новые возможности.

Солнечное затмение 29 марта для Тельцов

Карты: 8 кубков, 3 пентаклей

Вас ждет расставание, уход из своего окружения. Каждый пойдет своим путем.

Вам не хватает чего-то для счастья, поэтому вы пойдете искать чего-то лучшего.

Тельцов ждут креативные проекты, вы сможете показать себя и свои таланты. Погрузитесь в какой-то проект с головой, пишет Главред.

Солнечное затмение 29 марта для Близнецов

Карты: 5 кубков, Иерофант

Вас ждет разочарование. Вы узнаете правду, розовые очки слетят. Знать, что происходит на самом деле, всегда хорошо.

Вы получите поддержку рода. Близнецам нужно проявить мудрость и взять на себя обязательства.

Солнечное затмение 29 марта для Раков

Карты: 4 пентаклей, Паж кубков

Раков ждет пересмотр финансовой ситуации. Вы будете больше ценить свой труд. Также вас ждет переоценка ценностей в контексте работы, карьеры.

У Раков будут новые начинания. Отроется второе дыхание, появится вдохновение. Вас ждет что-то новое в отношениях или на работе.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Солнечное затмение 29 марта для Львов

Карты: 3 пентаклей, Влюбленные

Львы будут работать в команде. Вы проявите себя с другой стороны. Также вы получите прибыль.

Львами будут восхищаться. Могут начаться новые романтические или бизнес-отношения.

Солнечное затмение 29 марта для Дев

Карты: 7 кубков, Паж жезлов

Девам нужно сделать выбор, но для начала стоит определиться, чего вы хотите. Не выбирайте из чувства страха, прислушайтесь к своему сердцу. Даже если это сложный выбор, потом вы будете счастливы.

Таролог советует, что нужно делать шаг в новом направлении, учиться новому и двигаться вперед.

Солнечное затмение 29 марта для Весов

Карты: 2 мечей, 9 жезлов

Вам страшно делать выбор. Кто-то не согласен с вашим мнением. Возможно вам нужно завершить отношения, закрыть бизнес.

В результате вы выйдете победителем, преодолев все трудности. Вы знаете, чего хотите, и вас не сломить.

Солнечное затмение 29 марта для Скорпионов

Карты: 3 мечей, Луна, Король жезлов

Мечи покажут людей, которые вас не поддерживают, с которыми вам не по пути. Вы получите шокирующую информацию. У вас не получится договориться. Что-то ненужное уйдет из вашей жизни.

Затмение может открыть тайну, секрет. В результате нужно будет принимать решение.

Сыграет роль мужчина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец.

Солнечное затмение 29 марта для Стрельцов

Карты: 9 жезлов, 3 кубков

Вы выстраиваете границу между собой и своим окружением, отстаиваете свои права и интересы.

Стрельцы получат поддержку друзей. Вас ждет приятная новость. Родятся новые идеи и проекты.

Солнечное затмение 29 марта для Козерогов

Карты: 6 кубков, 2 мечей

Отношения как будто уходят, кто-то или что-то уйдет из вашей жизни, останутся лишь воспоминания. Вам не нужно оборачиваться назад, лучше двигаться вперед.

Вам нужно срочно принять решение, но вы никак не можете определиться. Затмение предоставит вам возможности, чтобы сделать выбор. У вас будет для этого смелость и силы.

Солнечное затмение 29 марта для Водолеев

Карты: 9 жезлов, 7 пентаклей

Вы начинаете ощущать свою значимость и ценность и озвучивать свои правила и принципы. Вы достигли уже каких-то высот, например, на работе и переходите на новое место.

Водолеев ждет финансовый рост.

Солнечное затмение 29 марта для Рыб

Карты: Луна, Король жезлов

Рыбы поймут, что им нужно. Слушайте свое сердце, действуйте интуитивно.

Сыграет роль мужчина огненной стихии - Овен, Лев, Стрелец. Этот человек будет вас подталкивать у чему-то.

Смотрите видео - Таро прогноз для всех знаков зодиака на солнечное затмение 29 марта 2025:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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