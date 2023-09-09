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Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября: Рыбам – ясность, Овну - эгоизм

Елизавета Бельмас
9 сентября 2023, 15:18 обновлено 9 сентября, 15:23
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, у кого будет неделя эгоизма, а у кого новое дыхание в личной жизни.
Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит слушат интуицию, а кому прислушаться к совету со стороны.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Возможно, вы не захотите много отдавать в романтических отношениях или в отношении какого-либо конкретного любовного интереса. Возможно, это более "эгоистичная" глава в вашей жизни, но иногда именно это и нужно делать. Если да, то будьте честны с самим собой в этом вопросе и не пытайтесь заставить себя делать или быть тем, кем вы не являетесь.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Готовьте свое сердце к слиянию небесных событий, призванных вывести вас из любого застоя, когда дело касается сердечных дел. Меркурий скользит ретроградно в вашем секторе истинной любви, напоминая вам о любых необходимых корректировках психического курса относительно текущих жизненных ситуаций или ваших мыслей о любви в целом.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Любая домашняя неразбериха, которая каким-то образом затрагивает вашу личную жизнь, готова рассеяться. Если, например, вы не уверены, стоит ли вам продолжать встречаться с кем-то, переехать к человеку, с которым встречаетесь, или даже познакомить его со своими родителями, у вас будет ответ.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Все хаотичные, смешанные послания о любви, в том числе и те, что в вашем собственном мозгу, вот-вот утихнут. Возможно, вы думали, что ситуация слишком жесткая или не имеет практического смысла, но теперь, когда вы видите вещи более ясно, вы понимаете, что в конце концов в этом есть прекрасный потенциал.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Любое замешательство, которое вы могли испытывать по поводу того, стоит ли того текущий романтический сценарий, должно скоро исчезнуть. Если вы делали что-то, что лишает вас любви к себе или самоуважения, просто чтобы поддерживать связь на плаву, это необходимо изменить.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Вы можете уклоняться от того, чтобы впустить кого-то нового в свою жизнь, потому что боитесь, что он выведет вас из равновесия, и вы не хотите рисковать. Уже находитесь в любовной связи? Возможно, вы устали оправдывать любое плохое поведение вашего партнера.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Возможно, вы чувствовали себя в ловушке, когда дело касалось вашей личной жизни, и если да, то на этой неделе вы поймете, что все это было у вас в голове. Вы рискуете слишком долго обдумывать ситуацию или разбирать проблему в личной жизни до изнеможения.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Не всегда можно верить всему, что говорят другие люди. На этой неделе это, вероятно, опасно, когда слова исходят из уст друга, особенно если речь идет о вашем партнере или любовном интересе. Вполне возможно, что друг искажает информацию, которую он раскрыл о человеке, с которым у вас романтические отношения или в которого вы влюблены.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Наконец-то в центре внимания оказались смешанные сообщения. В частности, если вы вместе, вы, вероятно, столкнулись с запутанными проблемами в отношениях, особенно в отношении ваших профессиональных целей. На этой неделе все должно уладиться.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В любви перед вами открываются блестящие возможности – и они более захватывающие, чем все, что вы могли бы запланировать! Вы можете рассчитывать на позитивный всплеск, независимо от вашего текущего романтического статуса.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Тайны редко заводят друзей или любовников. Вы были настолько сосредоточены на сохранении тайны от любовного интереса, что это начало саботировать всю связь? Возможно, это даже не такая уж плохая вещь, которую вы пытаетесь скрыть.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Для вас скоро начнется новая эра в вопросах любви и отношений! Ээнергия предлагает ясность и новое направление в вашем идеальном партнерстве после определенного периода времени, когда вы, возможно, чувствовали себя еще более растерянным, чем когда-либо.

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