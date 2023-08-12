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Любовный гороскоп на неделю 14-20 августа: Рыбам - новость, Раку - урок

Елизавета Бельмас
12 августа 2023, 23:49 обновлено 13 августа, 00:08
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет хорошая новость, а кого разрушение отношений.
Любовный гороскоп на неделю 14-20 августа
Любовный гороскоп на неделю 14-20 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит готовиться к трудностям развода, а кому к хорошей неделе.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе ваше сердце может превратиться в разрушительный шар. Когда вы вносите какие-либо важные изменения, подумайте о методах, которые вы используете или хотите использовать, чтобы добиться этого.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вам не нужно заботиться о мнении вашей семьи, когда дело доходит до вашей личной жизни. На самом деле, вы можете понять, что пришло время больше сосредоточиться на том, что вы хотите и в чем нуждаетесь — нет необходимости отдавать приоритет всем остальным.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Вы готовы сказать то, чего никогда не говорили, чтобы получить то, чего никогда не было в сердечных делах. Также возможно, что меняется не то, что вы говорите кому-то другому, а то, что вы говорите себе!

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Любовь к себе стала для вас главным уроком за последние несколько недель. Вполне возможно, что вы поймете, что что-то не так в вашей социальной жизни — по крайней мере, один из ваших так называемых друзей может отвлекать, а не способствовать вашему здоровому самоощущению.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе вы можете чувствовать себя неудержимым — и вы действительно таковы! Какие бы изменения вы ни сделали сейчас, они могут абсолютно повлиять на вашу личную жизнь. Если вы состоите в партнерстве, то вам может показаться, что в этом есть что-то несвежее и что вы должны встряхнуться.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе ваши желания сильнее, чем обычно, как и ваша способность добиваться того, чего вы хотите больше всего. На самом деле, вы можете предпринять неожиданные шаги, чтобы получить то, чего вы жаждете в любви.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вы можете принять радикальное решение, чтобы мечтать о новой мечте, когда дело доходит до вашей личной жизни, а затем ухватиться за нее! Это будет извилистый путь к любви, но постарайтесь не увязнуть в нем. Любовь не всегда легка, но вы знаете, что это всегда того стоит.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

У вас есть космический зеленый флаг, чтобы двигаться в другом направлении с вашим партнером в вашей личной жизни — и это именно то, что вам двоим нужно, чтобы оживить отношения! Вы можете не всегда во всем соглашаться, но есть одна вещь, в которой вы двое должны сойтись во взглядах: ваша любовная связь.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Многое зависит от вашего статуса в отношениях на этой неделе. Если вы втянуты в горький развод или расставание, связанное с правовой системой, все может стать более чем грязным. Вполне возможно, что неожиданный поворот в вашем судебном деле будет стоить вам больше денег и стресса, чем предполагалось.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Возможно, вы чувствуете себя сексуальнее, чем обычно, но эта усиленная энергия может быть легко направлена ​​по ложному пути, если вы не будете осторожны. У одиноких может возникнуть соблазн познакомиться с кем-то, кого они случайно встречают, не проявив предварительно никакой должной осмотрительности.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Вы и ваш партнер готовы перевернуть страницу и двигаться вперед в новом направлении ваших отношений. Даже если вы все еще не согласны с домашним вопросом, вы, вероятно, сделаете все возможное, чтобы игнорировать любые вопиющие, нерешенные проблемы.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Вы можете быть переполнены волнением из-за невероятных новостей, которыми вам не терпится поделиться со своим партнером. Это может конкретно относиться к вашим деньгам или работе, но также может относиться ко всему, что повлияет на повседневную жизнь.

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