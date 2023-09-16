Любовный гороскоп на неделю 18-24 сентября: Козерогу – открытие, Раку - общение

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет признание в любви, а кому нужно подумать о себе.

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Любовный гороскоп на неделю 18-24 сентября / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит наслаждаться временем вместе, а кому не волноваться о семейном бюджете.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Большую часть недели вы можете провести, мечтая о любви, которую вам хотелось бы иметь. Этот подход может пойти двумя путями. Если вы одиноки, это действительно может позволить вам проявить своего идеального партнера.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Ваша личная жизнь может показаться сбывшейся романтической сказкой. Даже если человек, на которого вы положили глаз, в буквальном смысле слова не может быть идеальным, вы не будете возражать. Вы можете понять общий позитив, который он излучают от всего сердца, не отвлекаясь на какие-либо мелкие недостатки.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Потенциально вы были полностью сосредоточены на домашних делах. Почти наверняка было несколько вещей, которые требовали вашего внимания, но к субботе вы почувствуете, что готовы снова выделить время для любви и романтики. Ваше сердце открыто, и вы готовы принять все удовольствия, связанные со свиданиями и романтикой.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Для танго нужны двое! Если в последнее время вам кажется, что вы разговариваете сами с собой, когда пытаетесь поговорить со своим возлюбленным, это скоро изменится. На самом деле, общение может стать самой сильной частью ваших отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Сейчас романтика и финансы могут хорошо сочетаться друг с другом. В частности, на этой неделе Львы могут увидеть, что любые сомнения относительно бюджета партнерства тают. Поначалу вы можете быть сбиты с толку тем, как ваш супруг хочет решать финансовые вопросы, такие как общий долг или взаимные инвестиции.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Возможно, вам нужно увидеть лучшее в своем любовном интересе, чтобы сохранить текущие отношения. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что вас разочаровало, постарайтесь закрыть на это глаза и сосредоточиться на той части их характера, которая делает их в ваших глазах почти ангельскими.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вы скоро будете в своей стихии и готовы продемонстрировать свои лучшие качества, когда дело касается любви и партнерства! Вы также способны быть еще более внимательным и любезным, чем обычно, и это качество наверняка оценит ваш любимый человек.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В данный момент вам может показаться, что вы попали прямо в свою романтическую сказку! Кто-то может буквально сбить вас с ног. Возможно, это будет более метафорично (но не менее приятно), когда человек вашей мечты наконец признается в своих чувствах к вам.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Социальные возможности, связанные с романтикой, могут расцвести после субботы. Ваш партнер может даже предложить вам устроить собственный вечер. Ваш календарь должен быстро заполниться, так что получайте удовольствие.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

У вас и вашего возлюбленного или партнера могут быть совершенно разные убеждения. Сейчас это хорошо! Это может вдохновить вас узнать больше об определенной философии, религии или духовной теме. Они могут открыть вам мир, о котором вы раньше даже не задумывались.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Разочарование может повлиять на вашу личную жизнь на протяжении всей недели. Например, вы можете вот-вот заметить, что одна из ваших основных ценностей не совпадает с ценностями вашего возлюбленного. Дело не в том, что они плохие люди, но с вашими альтруистическими наклонностями может быть трудно справиться.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Любовь часто требует большой свободы действий – это особенно актуально в настоящее время. Ваш знак известен тем, что витает в облаках, и вы можете беспокоиться, что отсутствие практического смысла повредит перспективам ваших отношений.

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