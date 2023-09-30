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Любовный гороскоп на неделю 2-8 октября: Рыбам – новый уровень, Раку - неприятности

Елизавета Бельмас
30 сентября 2023, 15:13 обновлено 30 сентября, 15:28
Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кому необходимо насладиться движением Венеры.
Любовный гороскоп на неделю 2-8 октября
Любовный гороскоп на неделю 2-8 октября / коллаж: Главред, фото: Pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит больше общаться, а кому побыть в одиночестве.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе у вас есть великолепные преимущества в вопросах любви и отношений, если вы помните, как слушать своего нынешнего или будущего партнера, а не просто говорить. Меркурий входит в ваш сектор отношений в среду, активизируя общение между вами и вашим партнером.

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Любовный гороскоп на неделю – Телец

Общение имеет ключевое значение, будь то одиночное или парное. Говорить с партнером о необходимых, повседневных делах, связанных с вашей совместной жизнью, должно быть проще. В эту среду Меркурий войдет в ваш рабочий сектор, побуждая вас к совместному обсуждению с вашим партнером дел, которые необходимо сделать.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Главное, о чем вы будете думать после среды, — это романтика! В это время Меркурий входит в ваш сектор истинной любви, поэтому, если вы одиноки, это определенно время для общения. Кроме того, для тех, кто пользуется приложениями для знакомств или онлайн-сервисами знакомств, вы, скорее всего, примете участие в искреннем диалоге между вами и кем-то.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Берегитесь неприятностей! Марш Марса через ваш домашний сектор может вызвать проблемы в отношениях. Это может привести к возникновению серьезного спора между вами и вашим партнером по семейным вопросам или разногласиям, связанным с вашей нынешней жизненной ситуацией.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе вы готовы фундаментально изменить некоторые свои представления о любви и отношениях — и это хорошо. Коммуникативный Меркурий входит в ваш сектор общения в среду. Это должно дать вам и вашему нынешнему партнеру пространство для важных разговоров о вашей любовной связи.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Ваш романтический будильник вот-вот зазвонит! На этой неделе будьте готовы чувствовать себя немного неясно в отношении вашей личной жизненной ситуации, как будто вы только что проснулись после долгого сна.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Ваши коммуникативные навыки вот-вот получат шанс проявить себя. Ваш знак уже известен своей ориентированностью на отношения, и теперь, когда Меркурий находится в вашем знаке, вы можете поэтично говорить о любви и отношениях. Этот подарок может еще больше приблизить вашего партнера.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Работа не сделает Скорпиона счастливым! Потенциально вы были слишком сосредоточены на вопросах карьеры, но начиная с этого воскресенья Вселенная напоминает вам, что веселье — это необходимо!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе романтика и дружба идут рука об руку. В частности, если вы хотите по-новому взглянуть на свою личную жизнь, после среды правильным шагом будет попросить совета у друга. В результате близкий друг может сразу подсказать, как улучшить ваше решение текущей дилеммы в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Ваши представления о любви скоро претерпят некоторые изменения, но все они должны быть позитивными. Возможно, вы были слишком снисходительны к партнеру или любовному интересу и вам необходимо установить более строгие границы, когда дело доходит до случайных свиданий и долгосрочного партнерства.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Вас по-прежнему ожидает невероятная поддержка и преимущества, когда дело касается любви. Венера находилась в вашем секторе партнерства необычайно долгое время благодаря своему ретроградному положению в течение лета. На этой неделе она завершит свое пребывание в этой области вашего графика, поэтому до воскресенья вы должны в полной мере насладиться ее благословениями.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На каждом углу открываются окна романтических возможностей. Если вы чувствуете, что ваша жизнь была унылой и не оставалось времени на отношения, к воскресенью ситуация может полностью измениться. В это время планета любви Венера входит в зону вашего партнерства. Вы ощутите удивительный потенциал для углубления любовной связи с нынешним партнером.

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