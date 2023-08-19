Любовный гороскоп на неделю 21-27 августа: Овну – безнадежность, Льву - прогресс

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет разочарование, а кого романтика.

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Любовный гороскоп на неделю 21-27 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит быть уверенным в себе, а кому ожидать наслаждения.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

В начале недели вы можете почувствовать некоторую безнадежность в отношении вашей личной жизни. Как будто, как бы вы ни старались, вы не в состоянии достичь цели, которую хотите в делах сердца. Неважно, одиноки ли вы, привязаны или находитесь где-то посередине — может преобладать чувство разочарования.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе вы можете перейти от ощущения полного раздражения и безнадежности из-за любви к осознанию того, что все это время внутри вас была сила, чтобы внести любые изменения, которые вам нужны, чтобы все исправить.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Эта неделя отмечена романтическим ожиданием. Может показаться, что Вселенная затаила дыхание, особенно если в последнее время ваша личная жизнь была ошеломляюще пуста. Если вы уже состоите в отношениях, ожидайте, что ваша любовь принесет больше удовольствия.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Возможно, на этой неделе вы немного сводите себя с ума, слишком много обдумывая свою текущую личную ситуацию и почему вы находитесь там, где находитесь. Если вы обнаружите, что бесконечно размышляете о том, что вы должны были сделать, могли бы сделать или сделали бы, тогда вам нужно на некоторое время полностью заморозить свой разум, пока вы не вспомните, что вы не можете изменить прошлое.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Новая романтическая тема не за горами в вашей личной жизни, даже если вы уже многое пережили в этой области. Это может позволить вам добиться значительного прогресса в нынешних отношениях или, если вы одиноки, добиться значительного прогресса в своем отношении к любви.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Нездоровые романтические паттерны, наконец, подходят к концу. Возможно, вы слишком много раз давали свиданию или партнеру "последний" шанс — и если да, то на этой неделе вы закончите. Вы устали от пустых обещаний измениться, стать лучше или поработать над своими отношениями.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вы можете чувствовать, что вам нужно отдыхать большую часть недели, но это не потому, что вы плохо себя чувствуете. Вместо этого вы будете знать глубоко внутри себя, что вот-вот повернете за угол и наполнитесь большим количеством энергии и желания. В глубине души вы просто готовитесь к этому гигантскому космическому взлету, который вот-вот направит вашу жизнь в новое и еще более захватывающее русло.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Возможно, вы предпринимали тщетные усилия, чтобы сдвинуть с мертвой точки любовную связь, или оправдывали поведение возлюбленного, когда знали, что ничего не складывается. Хотя вы можете чувствовать себя разочарованным, это не должно быть душераздирающим событием.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

В последнее время вы можете чувствовать себя неуравновешенным — возможно, вы слишком сосредоточены на карьере и домашних делах в ущерб своей любви и общественной жизни! К счастью, вы можете исправить это после воскресенья.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Возможно, на этой неделе вы отправляете или получаете больше противоречивых сообщений, чем обычно, когда дело касается вашей личной жизни. Вы можете обнаружить, что вы и партнер или кто-то, в кого вы влюблены, действительно не согласны с точкой зрения, в которой, по вашему мнению, крайне важно быть совместимыми.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Любовь и деньги могут конфликтовать всю неделю. Текущий или даже потенциальный партнер может не согласиться с вашим бюджетным решением. Это может обернуться взрывом! Вы вряд ли договоритесь о том, как решить эту проблему в ближайшее время.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Вы можете быть переполнены волнением из-за невероятных новостей, которыми вам не терпится поделиться со своим партнером. Это может конкретно относиться к вашим деньгам или работе, но также может относиться ко всему, что повлияет на повседневную жизнь вас и вашего партнера. К счастью, это должны быть хорошие новости.

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