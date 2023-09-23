Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет признание увлекательное время, а кого неприятная встреча.

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Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит готовиться к новостям, а кому к огромной радости.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Вы можете быть честными в своих чувствах, даже если это кого-то задевает. Вполне возможно, что на этой неделе вы станете сердцеедом. Непреодолимое желание все разрушить, а не вести себя хорошо, скорее всего, пробудит в вас интерес к полетам в одиночку и занятию своими делами, а не к каким-либо компромиссам..

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе вы можете быть приятно удивлены — приготовьтесь к тому, что вас потенциально может что-то сбить с ног. Возможно, вы чувствовали разочарование в любви и никогда не встречали никого, кто соответствовал бы вашему уровню — эмоционально, интеллектуально, физически или духовно. Если это так, у вас есть отличный шанс встретить или укрепить свою связь с кем-то, кто превосходно соответствует вам на всех уровнях.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Любовная бомба вот-вот упадет в ваш мир – и вы, возможно, не знаете, что делать! Этот тайный поклонник действительно может застать вас врасплох. Возможно, вы не чувствуете того же, и попытки могут оказаться неловкими. Или, если вы состоите в отношениях, вы можете раскрыть своему партнеру информацию, которую никогда не собирались раскрывать.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Резкий поворот событий в вашей общественной жизни может привести к неприятностям в вашей романтической жизни. Одним из примеров может быть вечеринка, которую устраивает ваш друг. Вы и ваш нынешний возлюбленный или любовный интерес могут быть приглашены на это мероприятие, но чего вы не ожидали, так это того, что вам придется увидеть там своего бывшего или другого человека, с которым вы не ладите.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Сейчас романтика и финансы могут хорошо сочетаться друг с другом. В частности, на этой неделе парные Львы могут увидеть, что любые сомнения относительно бюджета партнерства тают. Поначалу вы можете быть сбиты с толку тем, как ваш супруг хочет решать финансовые вопросы, такие как общий долг или взаимные инвестиции. Даже если у вас нет единого мнения по этому вопросу, вы оба способны найти решение, которое действительно решит проблему.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Ничто не сможет удержать вас! Вы можете освободиться от любых стереотипов в любви, за которые вы держались, потому что были убеждены, что это "правильный поступок". Желание сохранить моральное превосходство в ситуации могло поставить под угрозу ваше счастье в любви.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе вас ждут главные новости о любви! Эти отношения могут доставить удовольствие вашей душе и буквально удовлетворить ваши романтические потребности. В зависимости от вашей текущей ситуации это также может быть символом помолвки или брака.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В данный момент вам может показаться, что вы попали прямо в свою романтическую сказку! Кто-то может буквально сбить вас с ног. Возможно, это будет более метафорично, когда человек вашей мечты наконец признается в своих чувствах к вам.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Социальные возможности, связанные с романтикой, могут расцвести. Если вы состоите в партнерстве, вы можете заметить, что ваш возлюбленный хочет строить планы на свидания или посещать больше вечеринок или других собраний вместе. Ваш партнер может даже предложить вам устроить собственный вечер!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

У вас и вашего возлюбленного или партнера могут быть совершенно разные убеждения. Сейчас это хорошо! Это может вдохновить вас узнать больше об определенной философии, религии или духовной теме. Они могут открыть вам мир, о котором вы раньше даже не задумывались.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Разочарование может повлиять на вашу личную жизнь на протяжении всей недели. Например, вы можете вот-вот заметить, что одна из ваших основных ценностей не совпадает с ценностями вашего возлюбленного или любовного интереса. Дело не в том, что они плохие люди, но с вашими альтруистическими наклонностями может быть трудно справиться.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Любовь часто требует большой свободы действий – это особенно актуально в настоящее время. Ваш знак известен тем, что витает в облаках, и вы можете беспокоиться, что отсутствие практического смысла повредит перспективам ваших отношений.

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