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Любовный гороскоп на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – ответ, Раку - отдача

Елизавета Бельмас
26 августа 2023, 22:47 обновлено 26 августа, 23:09
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет развитие отношение, а кого новое дыхание.
Любовный гороскоп на неделю 28 августа – 3 сентября
Любовный гороскоп на неделю 28 августа – 3 сентября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит не бояться изменений, а кому просто наслаждаться.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Это может быть грандиозная неделя событий в вашей личной жизни! Поскольку в воскресенье Венера готовится встать прямо в ваш романтический сектор, вы можете почувствовать разрыв между своим прошлым и будущим – во многих отношениях так и есть. Это может быть буквально ситуация, когда вам придется выбирать, помириться ли с бывшим или найти кого-то нового.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе ваша личная жизнь наконец-то возвращается под контроль. Ваша личная жизнь, а также ваша личность, вероятно, пострадали больше всего. Поскольку ваш знак обычно не склонен к переменам, все перипетии в любви могли дезориентировать.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Значительный сдвиг в вашем подходе к любви, вероятно, повлияет на то, как вы справляетесь с романтическими дилеммами. Выражение того, насколько важно для вас поддерживать друг друга во взаимной поддержке, уважении и восхищении, также будет центральным разговором.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Вполне возможно, что вы пожертвовали собой и самооценкой во имя любви или чувства любви, но до недавнего времени вы даже не осознавали, что сделали это. Как только Венера в воскресенье пойдет прямо, вы должны увидеть отдачу от своих усилий.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Вы работали над этим моментом все лето — моментом, когда вы, наконец, готовы претендовать на славу, которую, как вы знаете, вы заслуживаете в жизни и в любви! Венера, планета красоты, самоуважения и любви, была ретроградной в вашем знаке с 22 июля, преподнося вам множество уроков. Хотя это и непросто, но этот опыт обучения в конечном итоге приблизил вас к тому, чтобы сиять своим прекрасным светом и получать за это искреннюю любовь.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Пришло время любви осветить вашу жизнь — и вам воплотить в жизнь любую мечту, о которой вы мечтали. Полнолуние в вашем секторе партнерства в среду может стать для вас величайшим проявлением любви и романтики, и если это так, вы почувствуете себя особенно счастливым.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Возможно, вам легко давать любовь другим, но недавно вы узнали, что когда дело доходит до получения любви, потенциальные проблемы возникают повсюду. Если это так, то с 22 июля, когда Венера стала ретроградной, вы находитесь на коррекции космического курса. Эти уроки призваны научить вас, как преодолеть этот барьер и признать, что вы тоже полностью заслуживаете любви.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Вы можете заметить внезапную перемену в поведении партнера или появление совершенно нового любовного интереса. Поездка на американских горках окончена – по крайней мере, на данный момент! Если вы одиноки, вполне возможно, что у вас появится следующая вторая половинка.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Перед вами в любви открываются новые яркие возможности. Вы можете поблагодарить Венеру за эти благословения. Благодаря её движению, вы сможете внести изменения в свой взгляд на романтические возможности. Если раньше вы видели только пределы, то ваш романтический мир наверняка был весьма тесен.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Вам надоел хаос, и вы с нетерпением ожидаете большей предсказуемости – или, по крайней мере, спокойствия – в своей личной жизни или в поведении возлюбленного. Вы не должны чувствовать, что вот-вот сойдёте с рельсов, если пойдете по какому-то конкретному пути в поисках романтических удовольствий.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Это решающая неделя для вас в вопросах любви и отношений, и вы, вероятно, глубоко это почувствуете. За последние несколько недель вы и ваш партнер, возможно, переоценили направление вашей связи или внесли некоторые изменения, чтобы почувствовать больше любви.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Ваш разум вот-вот перестанет бесконтрольно работать, что поможет вам тщательно обдумать, какие шаги предпринять дальше в сердечных делах. В частности, если вы размышляли, что делать с неприятной романтической ситуацией, связанной с вашей работой или коллегой, вы должны получить ответы к концу недели.

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