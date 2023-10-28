Любовный гороскоп на неделю 30 октября – 5 ноября: Раку – совет, Льву - проблемы

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кому необходимо решить финансовый вопрос.

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Любовный гороскоп на неделю 30 октября – 5 ноября / коллаж: Главред, фото: скриншот Инстаграм wedding_daily

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит быть более сдержанным, а кому проявлять любовь.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Вас может ожидать сокрушительное разочарование, если вы убедили себя, что сможете успешно справиться со служебным романом. Возможно, что вы обнаружите, что, хотя вы и привлекаете этого человека, он не хочет рисковать, открывать свое сердце или создавать дискомфорт в офисе.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Когда на этой неделе дело дойдет до сердечных дел, будьте готовы ко всему! Внезапное изменение в вашей личной жизни, скорее всего, поднимет вам настроение. Это может быть что угодно — от спонтанной встречи с человеком, от которого захватывает дух, если вы одиноки, до того, как вы с любимым делаете что-то, чего никто из вас никогда не делал.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

В вашей личной жизни может быть неожиданное благословение – и все благодаря члену семьи. Этот родственник может тайно замышлять свести вас с кем-то, кто, по его убеждению, будет идеальным. Этот человек может обладать новаторством и спонтанностью, которые зажгут искры в вашем сердце, поэтому постарайтесь быть открытыми для встречи!

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе друг может неожиданно принести вам благословение в личной жизни. Например, он может дать вам отличный совет, который вытащит вас и вашего нынешнего любовника из колеи. Или, если вы одиноки, возможно, ваш друг случайно познакомит вас с кем-то, с кем, по его мнению, вы будете полностью гармонировать.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Разговоры о деньгах могут показаться не романтичными, но на этой неделе ваши финансы могут сильно повлиять на вашу личную жизнь. Одинокий? Не позволяйте вежливому собеседнику убедить вас финансировать все ваши свидания!

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Это может быть прекрасно вдохновляющая неделя для любви – или душераздирающе разочаровывающая. В пятницу Венера будет противостоять Нептуну, планете чар, но и заблуждений, которая в настоящее время находится в вашем партнерском секторе.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе может произойти некоторое разочарование, как одиночное, так и парное. Если вы находитесь в отношениях, вы можете чувствовать себя опустошенным, потому что вы берете на себя всю работу по дому или другим задачам, которые необходимо выполнить.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе между вами и вашим партнером могут быть нестабильные отношения, в результате чего вы быстро ничего не добьетесь. Меркурий, находящийся сейчас в вашем знаке, в субботу будет противостоять нестабильному Урану, который в настоящее время находится в вашем партнерском секторе.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этот раз романтические и профессиональные дела могут довольно легко сочетаться. На этой неделе постоянный партнер может повысить ваш профессиональный уровень. Возможно, он познакомит вас с кем-то из вашей отрасли, имеющим впечатляющие связи.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе у вас открываются замечательные возможности в сердечных делах! Если вы состоите в отношениях, то вы и ваш возлюбленный можете вместе отправиться в спонтанное приключение. Это может быть связано с путешествием.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В стране любви сейчас можно многое открыть. Не удивляйтесь тому, как весело вы и ваш партнер можете провести время дома! Вы двое можете получить космическое вдохновение, когда дело доходит до превращения вашего дома в личный дом веселья.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Любовь в это время может принимать самые разные формы. Самая романтическая вещь в мире, если она совмещена, в настоящее время может заключаться в том, насколько сильно ваш партнер показывает, что любит вас, проявляя заботу о мелочах.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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