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Любовный гороскоп на неделю 31 июля - 6 августа: Девам – путешествие, Раку - идиллия

Елизавета Бельмас
29 июля 2023, 17:54 обновлено 29 июля, 18:15
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет развитие, а кого недопонимание.
Любовный гороскоп на неделю 31 июля - 6 августа
Любовный гороскоп на неделю 31 июля - 6 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит быть более уверенным, а кому более сдержанным.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Несмотря на то, что ваша страсть и энтузиазм являются одними из самых привлекательных качеств, они также могут привести к эмоциональным колебаниям, которые могут сбить с толку ваших близких. Найдите минутку, чтобы подумать о своих эмоциях и подумать, как они могут повлиять на ваши отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе нерешенные проблемы из прошлого могут всплыть на поверхность, заставив вас чувствовать разрыв между стремлением к стабильности и стремлением исследовать новые возможности. Будьте честны с партнером в своих чувствах.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

На этой неделе вы можете почувствовать себя более напористым и смелым в достижении того, чего вы хотите в сердечных делах. Планетарное выравнивание дает вам возможность освободиться от ограничений, наложенных вами на себя, позволяя проявиться вашему подлинному я.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе ваш партнер может с энтузиазмом попробовать что-то новое и захватывающее. Однако, если вы планировали сделать что-то вместе, мягко напомните им. Спокойная прогулка на природе или уютный вечер кино дома могут подойти вам обоим.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Пришло время увидеть потенциал того, что ждет впереди. Для тех, кто сомневался в выражении своих чувств или переходе отношений на новый уровень, эта неделя предоставляет прекрасную возможность.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Это идеальное время, чтобы спланировать будущий отпуск с вашим партнером. Путешествия и изучение новых мест могут добавить азарта и приключений в ваши отношения. Учитывайте интересы и желания друг друга при выборе места назначения, чтобы вам обоим понравилось.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе ваши отношения могут немного отойти на второй план, так как вам и вашему партнеру, возможно, понадобится немного времени для себя. Это не означает проблемы; вместо этого это возможность для личного роста и размышлений.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В течение этой недели в вашей романтической жизни могут возникнуть волнение и страсть. Искры обязательно полетят, будь то в долгосрочных отношениях или в поиске новых связей. Однако крайне важно помнить о своих действиях, поскольку импульсивность может привести к недопониманию.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Эта неделя предлагает одиноким людям прекрасную возможность познакомиться с новыми людьми и, возможно, начать захватывающую романтическую главу. Ваш авантюрный и общительный характер привлечет к вам других, увеличивая ваши шансы на установление значимых связей.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Если вы стремитесь к более глубокой связи со своим партнером или мечтаете найти свою идеальную пару, эта неделя может стать временем, когда ваши желания сбудутся. Неделя начинается на гармоничной ноте. Общение между вами и вашим партнером будет плавным и плавным, что позволит вам без лишних раздумий выражать свои чувства.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Эта неделя привнесет эмоциональную напряженность в ваши романтические начинания. Вы можете подвергнуть сомнению свои чувства и проанализировать свои отношения с другой точки зрения. Это самосознание может привести к некоторым моментам неуверенности, но очень важно принять этот самоанализ, чтобы лучше понять свои потребности.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Будьте внимательны к потребностям ваших отношений на этой неделе. Ваша эмоциональная связь с любимым человеком достигнет новой глубины. Когда вы вместе погружаетесь в море чувств, обязательно выражайте свои эмоции открыто.

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