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Любовный гороскоп на неделю 7-13 августа: кому предстоит встреча с бывшим

Елизавета Бельмас
4 августа 2023, 16:54 обновлено 4 августа, 17:13
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет расставание, а кого встреча с бывшим.
Любовный гороскоп на неделю 7-13 августа
Любовный гороскоп на неделю 7-13 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому жить отдельно, а кому ждать неожиданных встреч.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе вы можете стать бунтовщиком в любви — и не зря! Вы претерпели метаморфозы, когда дело дошло до осознания того, чего вы заслуживаете в романтических отношениях. После некоторого самоанализа вы понимаете, что просто не можете позволить себе больше довольствоваться крошками. Если вы одиноки, вы будете готовы сделать то, чего никогда не делали, чтобы получить то, чего у вас никогда не было.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вам не нужно заботиться о мнении вашей семьи, когда дело доходит до вашей личной жизни. На самом деле, вы можете понять, что пришло время больше сосредоточиться на том, что вы хотите и в чем нуждаетесь в личной жизни вы — нет необходимости отдавать приоритет всем остальным.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Пришло время выйти из укрытия и быть верным себе, когда дело касается сердечных дел. Вы пошли на компромисс со своей собственной ценностью только для того, чтобы быть любимым кем-то другим? Принимали ли вы решения в своей личной жизни, которые не поддерживают то, чего вы действительно хотите? Подумайте о себе.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Вам и вашему партнеру, возможно, придется выложить деньги на совместное финансовое решение, которое важно для вас обоих. Это может нанести ущерб вашему совместному банковскому счету, инвестициям или пенсионным сбережениям, но если это произойдет, то, скорее всего, вы двое сделаете это сознательно.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе все может измениться для вас в сердечных делах. Все. Увлекательная часть этой сюжетной линии не в том, что силы, находящиеся вне вашего контроля, создают тектонические сдвиги — совсем наоборот! На самом деле, это все, вероятно, ваши собственные действия..

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Вероятно, это будет мрачная неделя для вашей любовной ситуации. Меркурий находится в вашем знаке и во вторник создаст оппозицию к суровому Сатурну, который в настоящее время находится в вашем партнерском секторе. Чувство брошенности, возможно, будет присутствовать!

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В вашей личной жизни может произойти внезапный поворот событий. Даже если это тревожит, вы можете верить, что Вселенная хочет, чтобы вы приняли это. Одна из возможностей состоит в том, что друг расскажет, что питает к вам романтические чувства.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе вы можете чувствовать себя совершенно обескураженным своей личной жизнью, особенно если вы позволяете мнениям или советам друзей вторгаться в святая святых вашего сердца.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе космические вибрации разделены для вас, когда дело доходит до романтических перспектив — и многое зависит от того, одиноки ли вы, привязаны или где-то посередине. Для одиноких прогноз куда более удачный.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

У вас может возникнуть соблазн принять спонтанное решение в любви, о котором вы позже пожалеете. Одна из возможностей состоит в том, что вы воссоединитесь с одним из ваших бывших любовников и снова встретитесь.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В сердечных делах может произойти внезапный поворот прямо за углом. Возможно, вы с возлюбленной решите расстаться. Другой возможный сценарий: вы решите остаться вместе, но вам лучше жить отдельно.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Возможно, вам придется отпустить романтические ситуации или любовные увлечения ради вашего здоровья. Если отношения сказываются на вас физически или морально, вы будете знать в своем сердце, когда они должны закончиться.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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