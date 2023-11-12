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Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Тельцу - новая связь, Близнецам - важное решение

Лидия Неплях
12 ноября 2023, 14:15
Козерогам, которые подумывают о том, чтобы превратить друга в любовника, стоит подумать дважды.
Любовный гороскоп на неделю 13-12 ноября
Любовный гороскоп на неделю 13-19 ноября / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( World Astrology Report9

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 6 13 октября по 12 ноября?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Несмотря на то, что на этой неделе действуют какие-то темные силы, вы можете сохранять оптимизм в отношении сердечных дел. На самом деле, вы понимаете, что лучшим способом улучшить сценарий личной жизни будет саморазвитие. Заглянуть в себя и определить, где вам нужно что-то улучшить, чтобы стать лучшим партнером сейчас или в будущем, будет проще, если вы обратитесь к лайф-коучу, астрологу или другому духовному наставнику. Даже если вы уже полностью удовлетворены своими отношениями, не теряйте бдительности.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Нестабильность, неустойчивость и драматизм - все это, скорее всего, будет присутствовать в личной жизни. Если вы одиноки, помните: предупрежден - значит, предупрежден. Вы легко можете привлечь к себе неприятного типа, поэтому не игнорируйте тревожные сигналы. Если вы не сможете устоять, вас могут укусить. Новолуние в понедельник в вашем секторе партнерских отношений, похоже, принесет новую связь - и так оно и есть. Проблема в том, что это свидание может принести гораздо больше проблем, чем оно того стоит! Если Вы уже состоите в отношениях, то на этой неделе именно вы можете устроить истерику, чтобы вернуть себе власть. Приготовьтесь к перетягиванию каната.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе дела в любовной сфере у вас обстоят гораздо лучше, чем у некоторых других знаков. Венера по-прежнему движется по вашему сектору романтики, что посылает прекрасный луч поддержки в плане перспектив знакомств, удовольствия и секса. В среду умный Меркурий сделает потрясающее соединение с кокетливой Венерой. Поскольку Меркурий находится в вашем секторе партнерских отношений, можете быть уверены, что практически все, что вы скажете своему возлюбленному, получит положительный отклик. Смело приступайте к важному разговору или совместному принятию важного решения. А если вы одиноки, то наверняка найдется человек, с которым стоит поговорить. Дайте ему шанс.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе вы можете почувствовать некоторую неустойчивость в сердечных делах. Хотя в понедельник Новолуние увеличивает возможности для любовных связей, оно также противостоит Урану, создавая электрическую бурю. Если вы одиноки, то можете встретить кого-то неожиданно и почувствовать мгновенную химию, которая покажется совершенно неотразимой. К сожалению, это вряд ли закрепится. Если вы хотите развлечься и можете остаться без привязанности, то действуйте. Если же нет - уходите, пока не разбилось сердце.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Романтические отношения в это время находятся в сложном равновесии. Если вы состоите в отношениях, то партнер может проявить неподдержку, когда вы будете реализовывать свои амбиции. Новолуние в секторе домашнего хозяйства будет противостоять Урану, управителю сектора партнерства. Не исключено, что вторая половинка будет крайне разочарована тем, что вы, по ее мнению, не можете найти баланс между домом и карьерой. Вероятно, вы и так уже измучены всем, что у вас на плечах.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Романтический партнер может напомнить, насколько вы ценны - и ценны ли вообще, несмотря на потенциально спорные вспышки между вами и гораздо менее благосклонными к вам сверстниками. На самом деле, возлюбленный может стать самым лучшим болельщиком! Он не преминет указать на то, как ваши планы и решения способствуют улучшению домашней жизни или финансового положения.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

В эти дни вы способны очаровать любого! Венера, планета красоты и изящества, в настоящее время проходит по вашему знаку, позволяя проявить всю свою природную венерианскую грацию и обаяние. На этой неделе, когда в среду Венера соединится с Меркурием в вашем секторе коммуникаций, речь может быть столь же прекрасной, как и вы сами. Более того, это прекрасное время для того, чтобы потренироваться говорить с большей добротой к окружающим.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе вы рискуете показаться слишком сильным во всех сферах, особенно в любовной жизни. Новолуние в вашем знаке в понедельник будет резко противостоять неуравновешенному Урану, находящемуся сейчас в вашем секторе партнерских отношений. К субботе Солнце и Марс соединятся в вашем знаке. Сочетание этих энергий говорит о том, что вы собираетесь выбрать радикальное - и, возможно, безрассудное или резкое - направление в своей жизни. Если вы состоите в отношениях, то может быть безразлично, что думает по этому поводу ваш партнер, Вы просто захотите поступить по-своему.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Независимо от того, какова ваша текущая ситуация в отношениях (или их отсутствие), кто-то из друзей способен напомнить, как много вы можете предложить другому человеку. На этой неделе вы можете почувствовать себя настолько хорошо рядом с друзьями, что, возможно, даже не захотите задумываться о свиданиях, если вы одиноки. Вы уже нашли свою половинку? Вы можете получить больше удовольствия от общения со своим возлюбленным, если вместе посетите вечеринку или другое общественное мероприятие. А если вы влюбились в друга, то сейчас как раз та неделя, когда стоит сказать об этом. Разговор пройдет лучше, чем вы ожидаете!

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе личная жизнь может стать весьма запутанной, и причиной тому может стать вмешательство друга. В понедельник Новолуние акцентирует ваш сектор дружбы. Поскольку Луна также будет находиться в оппозиции к Урану, а позднее на этой неделе Солнце соединится с Марсом, друг может вести себя настолько агрессивно, требуя вашего времени и внимания, что это нарушит личную жизнь. Возможен и другой вариант: друг намеренно саботирует ваши отношения или, если он одинок, блокирует потенциальную любовную связь. Вы не будете довольны! Если подумываете о том, чтобы превратить друга в любовника, подумайте дважды. Все может оказаться нестабильным.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В настоящее время для вас возможны настоящие романтические связи. На этой неделе, если вы состоите в партнерстве, то с большой вероятностью обнаружите, что действительно видите друг друга в тех вещах, которые действительно важны. Общие ценности станут на этой неделе практически само собой разумеющимися. Кроме того, вы сможете достичь единодушия в принятии решений, определяющих качество и направление вашей совместной жизни. Если вы одиноки, то, возможно, посетите семинар или другое групповое мероприятие, направленное на повышение квалификации или личностный рост.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Когда вы меняете свой взгляд на вещи, меняются и вещи, на которые вы смотрите. Это может стать вашей мантрой на этой неделе, когда речь идет о личной жизни. Вероятно, в вашем мышлении произойдет радикальный сдвиг, и он давно назрел. Возможно, вы зациклились на негативных мыслях о своей нынешней романтической ситуации или ее отсутствии. Если это так, то Новолуние в понедельник может стать именно тем, что нужно, чтобы освободиться от негативных шаблонов, которые тянут вниз или способствуют несчастью.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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