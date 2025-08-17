Укр
Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Сергей Кущ
17 августа 2025, 14:43
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 18 по 24 августа всем знакам зодиака.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе вы вполне можете влюбиться в кого-нибудь. На этой неделе вы всегда будете иметь хорошую поддержку со стороны семьи и друзей, что может повысить уровень близости и привязанности.

Однако будьте осторожны, поскольку во второй половине недели положение планет будет несколько неблагоприятным. Вам нужно сохранять спокойствие и не вести себя агрессивно в случае длительных дискуссий с вашей половинкой, иначе это может нарушить гармонию в конце недели.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Неделя может оказаться благоприятной для начала новых отношений, но влияние планет будет весьма сложным. Поэтому воздержитесь от новых отношений, а также от новых социальных объединений в спешке.

Не будучи уверенными в своих перспективах, вы можете планировать отложить переход отношений на новый уровень. Это может вызвать некоторую кислинку в ваших отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе вам может захотеться выразить свои чувства. Вы можете встретить кого-то и влюбиться в этого человека.

Однако сейчас не самое подходящее время для поспешного принятия важных решений. Не будучи уверенными в своих перспективах, вы должны дать время отношениям и отложить их переход на новый уровень.

Ближе к выходным ситуация может начать улучшаться, но на этой неделе некоторые путаницы и сомнения могут продолжать тревожить ваш разум.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе вы можете испытать некоторое замешательство. Вас будут переполнять различные эмоции, и перепады настроения могут вас беспокоить.

В некоторые дни вы будете чувствовать себя уверенно, а в остальные - немного подавленно. Гнев может оставаться для вас проблемой.

Временами вы можете избегать разговоров. В вашем сердце без всякой причины может возникнуть негативное чувство, которое заставит вас почувствовать, что любви и близости не хватает.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Эта неделя может принести ясность, а значит, вы можете рассчитывать на лучшее понимание уравнения ваших отношений. На этой неделе у вас может появиться возможность для романтики и любви.

Однако избегайте поднимать вопросы прошлого, так как это может нарушить гармонию ваших отношений, особенно во второй половине этой недели. Возможно, это подходящее время для того, чтобы изменить свой мыслительный процесс и быть открытым для нового опыта.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Период до середины недели может быть сложным, могут возникнуть некоторые конфликты. Однако период с середины недели может принести стабильность, вы получите счастье от любимых людей и обретете спокойствие благодаря им.

Друзья также окажут поддержку. Вы будете тяготеть к искусству и творческим сферам, поскольку этот период наделит вас артистическими качествами. Однако следует помнить, что в выходные возможны разногласия.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе вас ждет гармоничное времяпрепровождение с близкими и друзьями, способствующее ощущению равновесия и связи. Если вы одиноки, могут появиться новые возможности для отношений, которые принесут волнение и возможность.

Наслаждайтесь поддержкой друзей, доброжелателей и благоприятной судьбой. Однако будьте осторожны в выходные, так как сбои в работе могут повлиять на отношения с близкими.

Опирайтесь на помощь родных и друзей - их поддержка поможет разрешить сложные вопросы. Проведите конец недели с осторожностью, общаясь открыто и честно, чтобы укрепить свои связи.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Эта неделя начинается с семейных тревог, которые могут повлиять на ваши любовные отношения и привести к разладу. Будьте готовы к возможным жарким спорам с партнером примерно в середине недели.

Чтобы справиться с ними, сохраняйте спокойствие и понимание, особенно в отношениях с близкими людьми. Ваш партнер может выражать свои потребности более громко, поэтому будьте тактичны и терпеливы в своих действиях.

Эта неделя требует осторожности и терпения, чтобы эффективно справляться с деликатными ситуациями. Поступая таким образом, вы ослабите напряжение и укрепите свои отношения, что приведет к более гармоничной и любящей связи.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Неделя начинается со сжатой энергии, в результате чего вы чувствуете себя истощенным или неспокойным из-за проблем в отношениях. Однако к середине недели ситуация изменится, и дела пойдут в гору! Вы окажетесь в благоприятном положении, окруженные позитивом.

Позвольте эмоциям течь свободно и поделитесь своими чувствами с близкими. Романтические представления будут пересмотрены, и сейчас важно отдать предпочтение компромиссу, а не страсти.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Эта неделя обещает воссоединение с давно потерянной любовью или влюбленностью, оправдывая ваши молчаливые надежды. Однако подходите к этому новому началу с дальновидным мышлением.

Не стоит пересматривать прошлые конфликты или зацикливаться на негативном опыте. Вместо этого сосредоточьтесь на движении вперед, освободившись от эмоционального багажа.

Экспансивное влияние планет принесет в вашу жизнь новую волну любви и радости. Примите эту возможность с открытым сердцем, отпустив прошлые сожаления.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели увлекательные беседы с любимым человеком расширят ваши романтические горизонты. Предложите утешение и поддержку, поскольку семья вашего партнера может столкнуться с трудностями.

Это возможность продемонстрировать свою заботу и преданность. Решение старых вопросов также внесет ясность в ваши отношения.

В середине недели вы можете столкнуться с эмоциональными сложностями и жизненными выборами. Однако свежий взгляд на вещи поможет вам к выходным.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Несмотря на позитивное начало, вас могут беспокоить семейные дела и разлады в любовных отношениях. Чтобы сохранить близость, не забывайте о требованиях своих возлюбленных.

В середине недели ваш партнер может показаться вам вспыльчивым и требовательным. Будьте тактичны, и последняя часть недели может принести стабильность.

Однако вы можете не в полной мере насладиться своей любовной жизнью. Отдайте предпочтение эмоциональному интеллекту и общению, чтобы справиться с трудностями.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

