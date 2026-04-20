Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

Сергей Кущ
20 апреля 2026, 10:27
Астрологи рассказали, на что нужно обратить внимание всем знакам зодиака в финансовом плане.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Любовный гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе вы можете почувствовать тягу к приключениям в любви. Если вы одиноки, вас может привлечь человек, который бросает вам вызов или предлагает что-то новое и захватывающее.

видео дня

Однако вы также можете чувствовать себя не в своей тарелке в текущей ситуации, желая большего волнения и разнообразия. Для пар совместный риск может возродить страсть, будь то спонтанный отпуск или проба нового занятия.

В воздухе витает ощущение свободы и веселья, но постарайтесь уравновесить его уважением и заботой о чувствах вашего партнера. Старайтесь не действовать импульсивно.

Любовный гороскоп на неделю — Телец

На этой неделе ваши отношения развиваются ровным, спокойным темпом. Вы можете почувствовать себя более открытыми в выражении своих потребностей, будь то желание большего внимания, личного пространства или разговоров о будущем.

Если вы состоите в отношениях, совместное выполнение повседневных дел, таких как планирование графика или обсуждение домашней жизни, может сблизить вас. В согласии по мелочам есть уют.

Если вы одиноки, вы можете возобновить отношения с кем-то из прошлого или почувствовать знакомую искру с кем-то новым. Не торопите события.

Любовный гороскоп на неделю — Близнецы

Эта неделя принесет эмоциональную ясность в отношениях. Вы, возможно, почувствуете большую уверенность в том, чего хотите и что больше не готовы терпеть.

Если вы состоите в отношениях, содержательный разговор может помочь вам обоим почувствовать более тесную связь. Если вас что-то беспокоит, сейчас подходящий момент, чтобы мягко высказаться.

Одиноким может понравиться человек, разделяющий их интересы или ценности; эта связь может развиваться медленно, но уверенно. На поверхность может всплыть старая эмоциональная модель, давая шанс освободиться от нее.

Любовный гороскоп на неделю — Рак

Эта неделя принесет глоток свежего воздуха в вашу личную жизнь. Если вы состоите в отношениях, все может показаться легче: хорошее общение и совместный смех сделают все более непринужденным.

Если вы испытывали давление, это ваш шанс восстановить связь и снова наслаждаться обществом друг друга. Если вы одиноки, вы можете привлечь кого-то на общественном мероприятии или в непринужденной обстановке.

В данный момент в том, чтобы быть самим собой, есть свое очарование. Плывите по течению и позвольте естественным связям сформироваться.

Любовный гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе романтика снова станет яркой и оживленной. Ваша природная харизма раскрывается во всей красе, и окружающих привлекает ваша теплота и смелость.

Если вы состоите в отношениях, используйте эту энергию, чтобы вернуть веселье, будьте спонтанны, кокетливы и полностью присутствуйте в моменте. Общий смех создает новые воспоминания.

Если вы одиноки, это отличное время для новых знакомств. Вам, скорее всего, легко удастся привлечь поклонников, но сосредоточьтесь на тех, кто за улыбкой демонстрирует и глубину.

Любовный гороскоп на неделю — Дева

На этой неделе ваша личная жизнь заиграет новой энергией и оптимизмом. Возможно, вам захочется попробовать новые способы проявления нежности, привнеся в отношения игривый настрой.

Для тех, кто находится в отношениях, спонтанные моменты радости углубляют близость и освежают вашу связь. Одинокие могут обнаружить захватывающие связи через социальные или творческие мероприятия, оставайтесь открытыми и любознательными.

Старайтесь не задумываться слишком много, а сосредоточьтесь на том, чтобы наслаждаться настоящим моментом. Ваша вдумчивость в сочетании с беззаботностью делает вас сейчас особенно притягательными.

Любовный гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе в вашу личную жизнь придет утешительная и поддерживающая энергия. Если вы состоите в отношениях, вы, возможно, почувствуете, что вступаете в более спокойную и доверительную фазу.

Совместные планы кажутся более твердыми, и между вами растет тихое взаимопонимание. Это хорошее время, чтобы сбавить темп и по-настоящему насладиться обществом друг друга.

Если вы одиноки, ваше внимание может привлечь кто-то добрый, уравновешенный и эмоционально стабильный. Этот человек, возможно, не будет самым ярким, но он сможет предложить ту эмоциональную связь, которой вы так жаждете.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю — Скорпион

Неделя начинается с призыва к эмоциональной ясности. Независимо от того, состоите ли вы в отношениях или одиноки, вы можете почувствовать необходимость отступить на шаг назад и оценить, насколько ваша личная жизнь отражает ваши истинные потребности.

Если что-то не так, сейчас самое время это исправить. Молчание или уклонение от проблемы вам не помогут, а вот смелая честность — помогут.

Для пар это переломный момент, позволяющий либо устранить разлад, либо вновь подтвердить приверженность отношениям. Одиноким, возможно, наконец-то удастся отпустить человека, к которому вы были эмоционально привязаны, освободив место для более здоровой любви.

Любовный гороскоп на неделю — Стрелец

Неделя начинается с спокойной эмоциональной уверенности. Вы больше не сомневаетесь в своих чувствах, знаете, чего хотите, и готовы отстаивать это.

Для тех, кто находится в отношениях, это может стать временем углубления связи благодаря общей стабильности. Небольшие, вдумчивые жесты сейчас имеют большое значение.

Если вы одиноки, вы можете встретить человека, который будет отражать ваш эмоциональный рост, а не ваши прошлые модели поведения. Это мощная неделя, чтобы разорвать циклы и переписать свою личную любовную историю.

Любовный гороскоп на неделю — Козерог

Эта неделя дает шанс исцелить или отпустить шаблоны, которые сдерживали вас в любви. Если вы находитесь в отношениях, прошлые напряжения могут всплыть на поверхность — не для того, чтобы создать конфликт, а чтобы способствовать более глубокому пониманию.

Старайтесь не закрываться эмоционально; уязвимость укрепит доверие. Если вы одиноки, кто-то из вашего прошлого может вновь появиться, пробуждая эмоции, которые вы считали улаженными.

Речь не обязательно идет о возобновлении романтических отношений, а о ясности. То, что вы когда-то принимали в любви, больше не соответствует вашим изменившимся стандартам.

Любовный гороскоп на неделю — Водолей

Любовь сейчас кажется более стабильной. Вы можете заметить, что взаимное уважение вновь выходит на первый план в ваших взаимоотношениях.

Для одиноких может возникнуть прочная связь — не такая, которая сбивает с ног, а такая, которая дает чувство эмоциональной безопасности. Парам полезно планировать наперёд: общие взгляды укрепляют эмоциональные узы.

Настало время поговорить о мечтах, долгосрочных целях и о том, как более сознательно поддерживать друг друга. На этой неделе верность и надежность привлекательнее, чем очарование.

Любовный гороскоп на неделю — Рыбы

На этой неделе в любви царит исцеляющая энергия. Вы можете почувствовать себя более эмоционально открытыми и готовыми простить — себя или кого-то другого.

В отношениях уязвимость вознаграждается. Если вы до сих пор не решались поделиться чем-то личным, сейчас самое время.

Взаимопонимание углубляет связь. Одиноким может предстоять значимый разговор, который вызовет что-то неожиданное — обратите внимание на того, кто заставляет вас чувствовать себя спокойно, а не просто возбужденно.

Старые романтические раны могут ненадолго всплыть на поверхность, но только для того, чтобы быть излеченными. Вы больше не живете в режиме эмоционального выживания — вы переходите к эмоциональной искренности.

Источник.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака любовный гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бойцы ГУР поразили два десантных корабля РФ в Крыму – детали

09:11Украина
Оккупанты проводят штурмы по всей линии фронта: в ISW объяснили, что происходит

08:44Фронт
Над Туапсе в РФ - клубы черного дыма: дроны атаковали порт, горит НПЗ

07:26Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

10:27

10:19

10:08

10:04

09:45

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
09:35

09:11

08:57

08:46

08:45

08:44

08:16

08:10

07:26

06:50

05:55

05:00

04:05

03:58

03:34

01:20

19 апреля, воскресенье
23:50

22:58

22:29

22:18

21:36

21:34

20:16

20:12

19:45

19:11

19:11

19:02

18:56

18:38

18:05

17:42

17:42

17:26

17:20

17:14

17:13

16:52

16:38

16:30

16:15

16:14

16:12

15:55

15:31

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять