Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Козерогу - усердие, Девам - путь

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 5 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Рыцарь Мечей

Хватит уже этих раздумий, Овен. Сегодняшняя карта Таро, Рыцарь Мечей, призывает вас рискнуть и сделать то, что вы считаете правильным.

С Луной и Солнцем в воздушных знаках вы готовы попробовать себя в неизведанной области вашей жизни. Не бойтесь проверить свой потенциал 5 июня.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Шестерка Пентаклей

Телец, карта Таро Шестерка Пентаклей напоминает вам, что вы способны учиться новому, особенно когда дело касается денег.

В пятницу вы можете освоить новый навык заработка, который может вывести ваше хобби или мечту на новый уровень. Если вы искали новый путь к процветанию, сегодня перед вами открывается путь, который вам нужен.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Маг

Близнецы, у вас так много талантов и навыков, что нет ничего, чего бы вы не смогли сделать, если у вас правильный настрой. Именно поэтому вы — управитель вашей ежедневной карты Таро, Маг.

В пятницу, 5 июня, пообщайтесь с людьми, которые наблюдали за вашими талантами в действии. У вас так много, что если вы не знаете, с чего начать, друг может помочь.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Луна

Пятница, 5 июня, — день принятия решений для вас, Рак, поскольку карта Таро "Луна" говорит о скрытых вещах, но особенно о лжи.

У вас есть острая способность распознавать, когда кто-то что-то скрывает от вас, потому что ему слишком стыдно сказать о своих чувствах. Вы сами через это проходили, но сегодня вы можете использовать эти эмоции, чтобы помочь другим найти выход.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Тройка Жезлов

Лев, пора проявить творчество. Тройка Жезлов указывает на ваш потенциал в создании произведений искусства или в том, чем вы всегда хотели заниматься.

Вам не обязательно знать точно, как всё обернется прямо сейчас. В этом и заключается смысл творческого процесса. Ваше воображение помогает направлять вас, но главное — начать что-то новое в пятницу.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Королева Мечей

Королева Мечей подчеркивает ясность ума, которая приходит, когда вы прислушиваетесь к своему внутреннему голосу.

Когда ваша интуиция говорит с вами, это почти как внутренняя сила, которая помогает вам принимать решения и мудро выбирать, что делать дальше. 5 июня только вы можете следовать пути, предназначенному для вас.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Туз Кубков

Пятница дарит вам новое начало, Весы, и по мере развития событий пора смотреть в будущее.

Карта Таро Туз Кубков показывает, что любовь и надежда доступны вам для эмоциональной связи с другими людьми так, как вы всегда чувствовали, что можете. Вам захочется обратиться к людям, которые вам дороги, и проявить добрые пожелания.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Смерть

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, Скорпион, но с другой стороны, вы готовы начать все с чистого листа и начать все заново.

Неизвестное будущее сомнительно и может заставить вас сомневаться, находитесь ли вы в хорошем положении, но не позволяйте неопределенности вызывать у вас стресс или нерешительность. Пятничное гадание на Таро, начиная с карты Смерть, напоминает вам, что рост требует потерь, которые, на данный момент, могут быть очень горько-сладкими.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Колесо Фортуны

Узлы находятся в изменчивых знаках, что соответствует вашему стремлению к путешествиям, которое всегда открыто для веселья и приключений. Стрелец, ваша ежедневная карта Таро, Колесо Фортуны, призывает вас испытать судьбу и посмотреть, куда вас может привести удача.

В пятницу, 5 июня, вас ждут несколько сюрпризов, которые помогут вам понять, что Вселенная пытается вам показать.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей подчеркивает, что упорный труд и усилия требуют времени для достижения результатов. Сейчас, Козерог, вы можете чувствовать себя немного застрявшим в рутине, особенно в отношении вашей работы.

Вы даже можете задаваться вопросом, не тратите ли вы свою жизнь впустую и не следует ли вам заниматься чем-то более важным. Тем не менее, 5 июня вас призывают продолжать делать то, что вы делаете. Усердие может принести вам чудесный результат, нужно лишь дождаться подходящего момента.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Шут

5 июня вы видите, как события в вашей жизни происходят так быстро, что вы не хотите упустить возможность и не получить от них полную выгоду.

Дело в том, что карта Таро "Шут" дает вам предупреждение и совет. Она говорит о том, что терпение — ценная практика, поскольку помогает избегать ненужных ошибок.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Верховная Жрица

Рыбы, ваша ежедневная карта Таро на 5 июня символизирует различные знаки и символы, которые приходят из Вселенной, пытаясь с вами поговорить. Карта Таро "Верховная Жрица" говорит об интуитивных подсказках и глубоких прозрениях.

Вы особенно восприимчивы к нежности в окружающем вас мире, но также и к боли.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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