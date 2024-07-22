Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Стрельцам - радость, Львам - романтика

Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Овен, вы не можете быть боссом для всех - особенно в романтических отношениях. Вы можете обнаружить, что боретесь за контроль над ситуацией, в которой никто, включая вас, не имеет никакой власти. Приготовьтесь к тому, что во вторник Солнце в вашем романтическом секторе будет противостоять Плутону!

Это может пролить свет на нездоровую одержимость человеком или сценарием, когда вы поймете, что вами управляют или манипулируют "во имя любви". Как только вы увидите, что это не так, вы поймете, что с этим нужно что-то делать. К четвергу у вас найдутся нужные слова, чтобы прогнать тучи и вернуть солнечный свет в вашу любовную жизнь.

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Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вы можете обдумать свою любовную жизнь самым тщательным образом, что позволит вам принять абсолютно разумные решения. В четверг Меркурий входит в прагматичную Деву и ваш 5-й дом истинной любви. Вы хотите быть абсолютно уверены, что кто-то соответствует всем пунктам вашего списка "обязательных", прежде чем открыть свое сердце.

Хорошая новость заключается в том, что желаемый кандидат, скорее всего, пройдет ваш тест, и вы сможете дать ему зеленый свет! Если же вы уже определились, вам и вашему возлюбленному может понравиться совместный детальный проект. Что вам больше всего нравится в вашей любовной связи на этой неделе, так это то, что она работает, просто и легко.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе у вас есть все основания говорить от чистого сердца и добиваться исполнения своих романтических желаний. Солнце в вашем секторе сообщений в четверг образует идеальный секстиль с напористым Марсом, который сейчас находится в вашем знаке.

Вы можете подойти к кому-то и пригласить его на первое свидание или дать понять, что он вам нравится. Нет необходимости в неуверенности или задиристости - вы просто наделены природной уверенностью, которая позволяет вам добиваться именно того, чего вы хотите. Если вы уже увлечены, подумайте о том, чтобы пригласить свою вторую половинку в небольшое романтическое или захватывающее путешествие. Это должно быть незабываемо!

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Быть слишком разумным может показаться невозможным - и если вы одиноки, то это, скорее всего, так и есть. Это отличная неделя для того, чтобы привести в порядок свои мысли и составить четкое представление о том, какими вы хотите видеть свои следующие отношения.

Неважно, решите ли вы составить список, создать доску видения или просто провести время в раздумьях, - тот настрой, в котором вы будете находиться, поможет вам принимать решения с головой.

Вы не сможете игнорировать красные флажки, даже если в прошлом вы их не замечали. С другой стороны, если вы уже состоите в отношениях, вы можете быть несколько властны по отношению к своему партнеру. Постарайтесь поймать себя на слове, пока не разгорелись ссоры.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Если вы в настоящее время одиноки, это лучшая неделя, чтобы направить свою энергию на знакомство с новыми людьми через свое творчество. Ходите на собрания или записывайтесь в клубы, которые разделяют ваши интересы, и позвольте своей магнетической личности приводить к вам людей.

Люди, уже состоящие в серьезных отношениях, могут извлечь выгоду из вашей оригинальности и изобретательности, когда дело доходит до романтических жестов. Устройте романтический вечер, посвященный вашим увлечениям, а затем удивите партнера своими продуманными и оригинальными предложениями.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Возможно, у вас не самые романтичные взгляды, но все, что вы делаете и говорите, будет иметь цель, которая, как минимум, имеет для вас смысл. В результате ваш партнер наверняка оценит все, что вы делаете, чтобы позаботиться о мелочах в вашей совместной жизни, которые в сумме значат очень много.

В четверг Меркурий войдет в знак Девы, что позволит вам проявить все свои лучшие качества, связанные с организованностью, эффективностью и сервисом. Если вы любите кого-то, то, скорее всего, будете готовы сделать для него многое. Одиноки? Вы можете привлечь кого-то, показав, насколько вы незаменимы. Только не переборщите - пусть этот человек заслужит и вас.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Возможно, у вас не самые романтичные взгляды, но все, что вы делаете и говорите, будет иметь цель, которая, как минимум, имеет для вас смысл. В результате ваш партнер, вероятно, оценит все, что вы делаете, чтобы позаботиться о мелочах в вашей жизни, а попытки развлечься могут быть прерваны романтическими спорами.

Если вы состоите в паре, ваш возлюбленный может истолковать ваши идеи как желание выйти из отношений или проявить к нему неуважение. Во вторник Солнце осветит ваш социальный 11-й дом, но в то же время будет противостоять Плутону. Поскольку Плутон находится в вашем секторе романтики, эта космическая связь может вызвать у вашего партнера чувство одержимости или обладания.

Они рискуют принять контроль за любовь - вам придется положить этому конец. Если вы одиноки, то можете быть довольны этим, так как, скорее всего, станете свидетелем того, как друзья разбираются с тоннами драмы в отношениях, которые в сумме значат очень много.

В четверг Меркурий войдет в знак Девы, что позволит вам проявить все свои лучшие качества, связанные с организованностью, эффективностью и сервисом. Если вы любите кого-то, то, скорее всего, будете готовы сделать для него многое. Одиноки? Вы можете привлечь кого-то, показав, насколько вы незаменимы. Только не переборщите - пусть этот человек заслужит и вас.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Романтика и ответственность сейчас не совсем сочетаются. Один из ваших друзей может попытаться свести вас с кем-то, но вскоре станет ясно, что этот человек - немного "ремонтник". Вам совершенно не обязательно встречаться с проектом - возможно, вам придется мягко напомнить об этом своему приятелю. Какими бы благими ни были его намерения, этот человек, скорее всего, вам не подходит.

Если вы состоите в отношениях, то, возможно, вы и ваша вторая половинка будете спорить по поводу домашних и профессиональных обязанностей. Кроме того, вы можете чувствовать себя поглощенными семейным кризисом, который высасывает радость из вашей связи. Вы можете преодолеть это!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Уверенность в себе - ваше второе имя на этой неделе, Стрелец! Если вы одиноки, Марс в вашем секторе партнерских отношений даст вам стимул проявить себя и вернуться в игру знакомств. В паре? Ваша вторая половинка может чувствовать себя прекрасной, как солнечный лучик. В четверг Солнце в вашем 9-м доме развития прекрасно соединится с энергичным Марсом, который сейчас находится в вашем секторе отношений.

Возлюбленный или спутник может сделать что-то, что поднимет вам настроение именно тогда, когда вы действительно можете воспользоваться этим ярким светом. Мгновенный прилив счастья напомнит вам, что, хотя роман не всегда может быть идеальным, он, безусловно, лучше с заботливым партнером.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Любовь и деньги - острые темы этой недели, особенно если они переплетаются в текущих или потенциальных отношениях. Долгосрочные пары могут испытывать трудности с физической близостью или ведением бюджета, которые невозможно игнорировать. Вы пытаетесь сохранить контроль над ситуацией, и хотя это совершенно нормально - командовать собой, не пытайтесь контролировать своего партнера.

Вместо этого спросите себя, какие проблемы вам в конечном итоге нужно решить. Будьте уязвимы и обсудите все в команде. Скорее всего, вы будете рады этому. Одиночка? Вы можете больше сосредоточиться на балансе своих финансов, чем на свиданиях. Финансовые и эмоциональные затраты, связанные с новыми отношениями, в данный момент будут непосильными.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Романтические отношения могут ощущаться как "прикосновение и уход" - особенно если вы состоите в партнерстве. Возможно, вы или ваш партнер скрывали что-то, что должно было быть полностью раскрыто. Во вторник Солнце в вашем секторе партнерства будет противостоять Плутону в вашем знаке. Ваш любовный интерес может почувствовать, что не может доверять вам в чем-то.

Тем временем у вас может возникнуть ощущение, что вас несправедливо загнали в угол или разоблачили. Пришло время честно оценить состояние вашей любовной связи и решить, стоит ли ее возрождать или отменить. Совсем одиноки? Великолепное соединение Солнца и Марса в вашем романтическом секторе в четверг может принести вам веселье!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Общение между вами и вашей второй половинкой скоро значительно улучшится! Ваш партнер обладает хорошей интуицией в отношении того, что может быть не так в ваших отношениях или что может вас беспокоить. Вы можете быть приятно удивлены тем, насколько логично ваш возлюбленный излагает суть проблемы, а затем, не упуская ни секунды, перечисляет возможные варианты ее решения.

Если вы одиноки, ваши мысли заняты следующими отношениями. Возможно, вы потратили немало времени на составление списка идеальных партнеров. Хотя это отличная идея - иметь стандарты, в то же время не забывайте, что совершенства не бывает. В конце концов, этот человек - тоже человек.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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