Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа

Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Ваши перспективы в любви яркие - и немного нестабильные. В пятницу Венера в вашем секторе романтики сделает квадрат к Урану, что повлечет за собой неожиданные события в вашей любовной жизни, которые будут одновременно захватывающими и нервирующими.

Вы можете принять импульсивное решение потратить кучу денег на своего возлюбленного и отправиться с ним на грандиозное романтическое свидание или в спонтанное путешествие.

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Не исключено также, что вы резко расстанетесь с человеком, который не ценит вас по-настоящему. Не волнуйтесь! Новолуние в воскресенье в той же области вашей карты откроет новые возможности в любви и сексе. Вселенная поддерживает вас!

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вы рискуете настолько сосредоточиться на том, что не так в перспективах знакомства, что загубите свой шанс еще до того, как все начнется. В воскресенье планета любви Венера переходит в ваш сектор романтических отношений, что является великолепным признаком того, что любовь витает в воздухе.

Однако в вашем случае она находится в часто педантичном знаке Девы, что может вдохновить вас больше на критику, чем на общение. Только не отбрасывайте кандидатов, которые достойны более глубокого изучения! Если у вас уже есть отношения, вы и ваш возлюбленный можете обнаружить себя занятыми маленькими влюбленными птичками, поглощенными общим проектом.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Вы можете раскрыть любовный секрет, о котором тут же пожалеете, независимо от того, говорите ли вы со своим любовным интересом или платоническим приятелем. В пятницу Венера в вашем секторе общения сделает квадрат к Урану в вашем скрытом 12-м доме. Вполне возможно, что все, что вы расскажете, будет воспринято не очень хорошо, что может привести к неожиданным проблемам в ваших отношениях.

С другой стороны, если вы одиноки, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы позволить кому-то из родственников устроить вам свидание в воскресенье. Поскольку Венера входит в проницательную Деву, вы можете быть практически уверены, что ваш родственник безжалостно проверит этого человека, прежде чем порекомендовать его вам. Соглашайтесь!

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Ваше желание узнать что-то новое и стать более обучаемым может привести вас к череде романтических событий. Ближе к воскресенью вы, возможно, захотите записаться на местные занятия по теме, которая вам всегда казалась интересной (или даже по той, о которой вы никогда раньше не задумывались).

Возможно, это будет центр образования для взрослых, местная библиотека или ближайшая школа. Что бы это ни было, вы можете обнаружить, что влюбились в одного из своих сокурсников - или, как это ни скандально, в преподавателя! Если вы уже состоите в отношениях, то в это время решения между вами и вашей второй половинкой могут стать более плавными. Всегда приятно быть на одной волне.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

В начале недели вас может отвлечь неожиданный профессиональный кризис, в результате чего у вас не останется времени на размышления о любви и отношениях. К счастью, как только вы потушите все активные пожары, у вас появится пространство для романтики. Более того, к воскресенью великолепное Новолуние в вашем знаке указывает на всевозможные великолепные возможности в любви.

Если вы одиноки, то вполне можете встретить человека, который будет ценить все, что вы собой представляете, и если так, то это будет совершенно замечательно. Вы уже остепенились надолго? Вы будете готовы дарить своему партнеру столько любви и внимания, что он почувствует себя королевской особой!

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Возможно, вы чувствовали себя невидимым для своего нынешнего возлюбленного. Единственный? Возможно, вы начали чувствовать, что всякая надежда потеряна в сердечных делах и что вы будете одиноки навсегда. В любом случае, к воскресенью ваша ситуация должна измениться к лучшему! Это когда планета любви Венера покидает ваш скрытый 12-й дом и входит в ваш справедливый знак.

Как только Венера выйдет на поверхность, вы можете увидеть мгновенное увеличение ваших возможностей в личной жизни. Нынешние отношения могут быть наполнены дополнительной радостью и гармонией. Если вы одиноки, вы будете магнитом для любви. Вы можете обнаружить, что другие тянутся к вам, даже не пытаясь.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Время может многое сделать для любых отношений на этой неделе, будь то ваше первое свидание или пятидесятая годовщина. Вы и ваша возлюбленная можете захотеть уединиться вдвоем и воссоединиться с меньшим количеством отвлекающих факторов. В это воскресенье Венера войдет в ваш затворнический 12-й дом, приглашая вас зарядиться духовными батареями, проведя время со своими близкими (при этом больше всего пользы получат другие значимые люди).

Это будет питать ваши души и тела. Если вы одиноки, друг может способствовать романтической связи между вами и вашим возлюбленным. Между Венерой в 12-м доме и новолунием в вашем секторе дружбы в один и тот же день, социальные связи, вероятно, повлияют на вашу личную жизнь. Доверьтесь процессу!

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Сама Вселенная может не знать, что ждет вас в романтическом плане. Если ваш партнер является партнером, он может демонстрировать поведение, которое совершенно не характерно для него. В пятницу Венера сделает квадрат к Урану, который в настоящее время находится в вашем секторе партнерства.

Какой бы внезапный сдвиг ни случился у вашей возлюбленной, он будет шокирующим, но в то же время это может быть именно то, что вам двоим нужно, чтобы выбраться из любой колеи, в которой вы были. Смиритесь с этим!

В воскресенье Венера войдет в ваш сектор дружбы, что даст вам возможность установить романтические связи во время общения. Подумайте о том, чтобы пойти куда-нибудь с друзьями по работе в нерабочее время. Один из них может познакомить вас с кем-то особенным.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе концовки не должны быть плохими, но это не значит, что с ними будет легко справиться. Если вы встречались с кем-то на работе, все может взорваться без предупреждения, поэтому пока смотрите под ноги. Новолуние в вашем 9-м Доме расширения в воскресенье сместит энергию к новым горизонтам, независимо от того, каким может быть ваш текущий статус в отношениях.

Если вы стабильно связаны, вы и ваш возлюбленный можете получить новый совместный опыт, который позволит вам расти. Вселенная открывает двери и для одиноких Стрельцов. Путешествие или учеба могут связать вас с восхитительным романом.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Избегайте отношений на одну ночь и бессмысленных связей! Венера в вашем эротическом 8-м доме будет в квадрате к Урану в вашем секторе романтики в пятницу. В то время как этот космический состав обязательно соблазнит вас в сексуальном плане, цена, которую вы можете заплатить за временные удовольствия, просто не будет того стоить.

Просто держитесь до тех пор, пока Венера не войдет в ваш 9-й дом расширения в воскресенье. В этот момент должны открыться великолепные возможности для вашей личной жизни. Если вы состоите в отношениях, вы и ваш возлюбленный можете, наконец, решиться на путешествие, о котором вы оба мечтали. Если вы одиноки, в вашу жизнь может войти кто-то, кто обычно не в вашем вкусе. Дайте этому человеку шанс!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Неожиданная семейная драма может вмешаться в ваш любовный сценарий. В пятницу Венера (в вашем секторе отношений) будет в квадрате к Урану (в вашем домашнем секторе). Может показаться, что этот бытовой спор возник из ниоткуда, и вы можете быть удивлены реакцией вашего партнера, а также вашей собственной.

Вполне возможно, что кто-то выдвинет ультиматум по поводу текущей жизненной ситуации или неприятного осложнения с участием вмешивающегося родственника. Рано или поздно кто-то должен был это сделать! К счастью, новолуние в вашем секторе отношений в воскресенье предлагает новый старт для вас и вашего партнера. Если вы одиноки, это может привести к совершенно новому любовному интересу. Идите и поздоровайтесь!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Гармония вот-вот станет ключевым словом для вашей личной жизни, но вам придется подождать до воскресенья, чтобы эта энергия полностью погрузилась в ваши отношения. В это время Венера входит в ваш сектор партнерства с чемоданами, полными венерианской красоты и благословений для вашей любовной связи.

Вы оба должны хотеть сгладить любые шероховатости между вами и сосредоточиться на вещах, которые вы можете улучшить (а также на преимуществах, которые у вас уже есть). В целом, Венера здесь является положительным индикатором для вашего романтического будущего. Вы не снижаете свои стандарты, но вы осознаете, что "непрофессионализм пободи" — в конце концов вы должны дать кому-то шанс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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