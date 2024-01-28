Любовный гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: кому из знаков повезет в любви

Домашняя жизнь Весов может так или иначе способствовать вашим романтическим удачам.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 29 января по 4 февраля?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Пришло время заняться делами - как профессиональными, так и романтическими. Возможно, вы заинтригованы кем-то, кто обладает определенным статусом, который вам нужен. Есть вероятность, что он работает в вашей отрасли, но может быть и просто человеком, на которого вы равняетесь. В любом случае, власть и репутация, которыми обладает этот человек, вероятно, будут для вас очень привлекательными. По крайней мере, попытайтесь сблизиться. В противном случае вы никогда не узнаете, заинтересованы ли они в вас или нет. Овны, состоящие в паре, на этой неделе также сосредоточены на делах. Возможно, вы и ваш возлюбленный всерьез задумались о совместном профессиональном предприятии. Тщательно взвесьте все риски и, если все в порядке, действуйте!

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Вы сделали очень много для того, чтобы в вашей любовной жизни появились надежда, оптимизм и потенциал роста. На самом деле, вы можете чувствовать себя совершенно революционно в любви - и вполне обоснованно! Ассертивный Марс сейчас находится в вашем 9-м доме убеждений и в этот понедельник сделает великолепный трин к Урану, планете освобождения, которая также сейчас находится в вашем знаке. Независимо от того, где вы сейчас находитесь в сердечных делах, вы можете понять эту важную истину: "Когда вы меняете свой взгляд на вещи, вещи, на которые вы смотрите, меняются". Это новый смелый мир для вас в жизни и любви. Вы готовы ко всему!

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Влюбленность на этой неделе практически не имеет минусов, так что если вы состоите в партнерстве, вам захочется в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, которые появятся на вашем пути. Одним из бонусов может стать то, что ваш партнер каким-то образом повысит ваше совместное финансовое положение. Он может поделиться невероятными новостями о деньгах, которые вы оба захотите отпраздновать. Если у вас есть совместные инвестиции, вы, скорее всего, увидите, что они окупились сполна. Мило! В настоящее время вы одиноки? Возможно, вы влюбитесь в своего бухгалтера, финансового консультанта или кого-то из знакомых, кто работает в финансовой сфере. Рассмотрите ту связь, которая кажется вам наиболее перспективной.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе ваша любовная жизнь получит пятизвездочный рейтинг, так что наслаждайтесь каждым моментом благословения! Венера находится в вашем секторе партнерских отношений и в идеальном трине с Юпитером. Хотя пик этого аспекта приходится на воскресенье, вы сможете в той или иной степени наслаждаться его вибрациями всю неделю. Ваш партнер может сделать для вас что-то настолько замечательное, что, по сути, воплотит в жизнь одну из ваших мечт. Если вы одиноки, то в вашей социальной жизни может произойти неожиданная смена направления, которая откроет совершенно новые возможности для вашей любовной ситуации. Будьте готовы ко всему!

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Тот, с кем вы работаете, или тот, кто работает на вас, потенциально заинтересован не только в вашем успехе - возможно, он влюбился в вас по уши. Вы можете продолжать или не продолжать эту связь, но все равно это может заставить вас чувствовать себя очень польщенным. Даже если этот человек не флиртует с вами открыто, у него есть способ заставить вас улыбнуться. Вы можете обнаружить, что из кожи вон лезете, чтобы произвести на него впечатление. Если вы одиноки, вы можете рискнуть и пригласить своего любимого на свидание. Уже увлечены? Вы должны уметь распознавать флирт, но не переходить границы дозволенного.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе вы, скорее всего, чувствуете себя игриво - вы определенно в поиске. К счастью, все ваши желания практически обязательно будут удовлетворены. Венера и Марс находятся в вашем секторе романтики, так что возможности для любви безграничны. Венера продолжит энергию воскресного трина к Юпитеру, а в понедельник Марс сделает трин к Урану. Обе эти планеты находятся в вашем 9-м доме экспансии. Чем больше вы готовы расти как личность, интеллектуально или духовно, тем больше плодов вы увидите в своей любовной жизни. Одиноки? Вы можете найти себе наставника. Взяты? Вы и ваш возлюбленный можете решиться на импульсивное совместное приключение.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе ваша домашняя жизнь может так или иначе способствовать вашим романтическим удачам. Имейте в виду, что кто-то из родственников может помочь вам глубоко погрузиться в собственное сердце, выступив в роли посредника, который поможет вам покопаться в себе и наконец-то исцелиться от прошлой душевной боли или чувства предательства. Вы обновитесь - не только духом, но и верой в любовь. Для тех, кто уже состоит в паре, на этой неделе вы и ваша вторая половинка можете совершить важный совместный шаг в сфере недвижимости. Возможно, вы съедетесь или приобретете дом. Вот это да!

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Ожидайте впечатляющей недели в любви! Венера постепенно отходит от идеального трина с удачливым Юпитером, при этом Юпитер все еще находится в вашем секторе партнерства, а Марс готовится к трину с Ураном в вашем секторе партнерства в понедельник. Сочетание этих энергий заставит вас совершить значительный скачок в развитии отношений с партнером, как в интеллектуальном, так и в реляционном плане. Возможно, вы согласитесь, что пришло время выбраться из рутины отношений и заняться чем-то интересным вместе. Это сделает вашу любовь еще крепче! Если вы одиноки, то можете неожиданно познакомиться с кем-то, придя на встречу с соседями. Возможно, поблизости поселится кто-то сексуально привлекательный - смело представляйтесь!

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Иногда даже повседневная жизнь может быть волнующе романтичной - а иногда жизнь просто волнует! У вас может начаться роман с коллегой, и если это произойдет, то наверняка вызовет волнение. Возможно, вы чувствовали напряжение, но ни у кого из вас не хватало смелости сделать шаг. Планеты усиливают любое желание бросить осторожность на ветер и пойти на это, риск и все такое! Возможно, это не продлится вечно, но будет незабываемо. Если вы уже состоите в отношениях, у вас и вашего возлюбленного может появиться настроение заняться организацией совместной жизни. Расставлять все по своим местам может оказаться гораздо веселее, чем вы думали.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы, возможно, самый удачливый знак во всем Зодиаке, когда речь идет о любви и романтических событиях. Это потому, что Юпитер, планета расширения и благословений, все еще движется через ваш сектор истинной любви, увеличивая весь положительный потенциал этой области для вас. В течение недели Венера в вашем знаке будет постепенно выходить из идеального трина с Юпитером (который был точным в воскресенье). Это наверняка вызовет у вас улыбку и приглашение к романтическим событиям. Если вы одиноки, то вполне можете встретить кого-то нового, а если вы увлеклись, то ваш возлюбленный может побаловать вас экстравагантным подарком или признанием в любви. Счастливчик!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Возможно, вы скрываете что-то о своей личной жизни от членов своей семьи - даже если это не то, что вы обычно делаете. К счастью, на данный момент это решение, скорее всего, сработает хорошо. Возможно, вы только что познакомились с кем-то, и, поскольку вы хотите узнать его получше без посторонних, вы держите новую связь в тайне. Другой вариант - вы состоите в отношениях, и вы и ваш возлюбленный празднуете важное благословение, например новую беременность или решение вступить в брак. В этом случае вам разрешается сохранить конфиденциальность, чтобы вы могли насладиться моментом вместе. Поздравляем!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Романтика в вашем распоряжении! Одиноки? Если вы раздумывали над идеей нанять личную сваху, чтобы она помогла вам найти любовь, возможно, вам повезет больше, чем вы думаете. Конечно, прежде чем отдать деньги, проведите исследование и убедитесь, что в вашем районе есть кто-то, кто имеет большую сеть одиноких людей. Вы также должны лично проверить этого человека - посещает ли он множество мероприятий для одиноких от вашего имени или даже устраивает свои собственные? Это хороший знак! Если вы состоите в отношениях, то на этой неделе вы и ваш возлюбленный можете амбициозно взяться за осуществление общей мечты. Вы добьетесь больших успехов.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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