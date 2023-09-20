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Любовный гороскоп на октябрь: Рыбам – наслаждение, Овну – работа над собой

Елизавета Бельмас
20 сентября 2023, 12:14 обновлено 20 сентября, 12:29
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Астрологи составили любовный гороскоп на месяц для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет наслаждение, а кого разочарование.
Любовный гороскоп на октябрь
Любовный гороскоп на октябрь / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Второй месяц осени будет разным для каждого человека. Астрологи подготовили любовный гороскоп на месяц, в котором каждый знак зодиака может узнать, что его ждет в личной жизни.

Любовный гороскоп на месяц – Овен

Предстоящий месяц будет посвящен не столько вашим отношениям с другим человеком, сколько вашим отношениям с самим собой. Найдите минутку, чтобы отправиться в путешествие внутрь себя. Чтобы противостоять демонам своего прошлого и провести их к выходу. Только освободившись от старой истории, вы сможете написать совершенно новую.

Любовный гороскоп на месяц – Телец

В этом месяце семейное счастье обретает новое значение. Вы чувствуете любовь, вы чувствуете себя любимым, и вы окружены такими людьми, которые напоминают вам, что любовь — это то, из чего вы сделаны. Позвольте себе насладиться сладким нектаром, не беспокоясь о том, что может принести завтрашний день.

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Любовный гороскоп на месяц – Близнецы

Вы увлеклись умственной гимнастикой и создали проблемы там, где их не было и в помине. Итак, сделайте себе одолжение: запишите свои мысли. Начало диалога с самим собой поможет вам осознать, что все гораздо проще, чем вы себя убеждали.

Любовный гороскоп на месяц – Рак

Вы уже сражались с демонами одиночества. Вы подружились с болью и убедили себя, что никогда не изменитесь к лучшему. Но вот правда: все меняется со временем, в том числе и вы. Вместо того, чтобы закрываться от людей, появитесь с храбрым сердцем и поговорите о своих страхах. Люди не будут знать, как любить вас, если вы не научите их этому.

Любовный гороскоп на месяц – Лев

Вы много раз теряли в любви. Ваше сердце было разбито теми, кого вы впустили в свое священное пространство. Должно ли это помешать вам отважно отстаивать то, во что вы верите? В этом месяце вам предоставляется возможность превратить свои раны в мудрость и открыть дверь, которую вы когда-то захлопнули. Однако убедитесь, что вы нашли баланс между головой и сердцем.

Любовный гороскоп на месяц – Дева

Ретроградный Меркурий заставил вас противостоять вашим самым глубоким и темным страхам. Ты не тот же человек, которым были месяц назад. В октябре почувствуете, что снова доверяете любви, которую вы проявили в своей Вселенной.

Любовный гороскоп на месяц – Весы

В этом месяце вас охватывает желание растаять и слиться. Растворить барьеры и испытать алхимию высочайшего уровня. Вы хотите обнажить все это, свое сердце и душу, не беспокоясь о результате. То, что твое, всегда будет твоим, и это то, что вы понимаете на уровне души. Готовность вашего партнера постоянно приходить к вам является признаком того, что он так же заинтересован в будущем этих отношений, как и вы.

Любовный гороскоп на месяц – Скорпион

Это был долгий и одинокий путь. Вы теряли в любви больше раз, чем можете сосчитать, и все еще скорбите из-за того, через что пришлось пройти вашему сердцу. Хорошо, что сегодня вы находитесь в совершенно другом состоянии. Вы находитесь в процессе общения с кем-то, кто дает вам возможность проявить себя таким, какой вы есть, и не уклоняется от открытых и честных разговоров о важных вещах.

Любовный гороскоп на месяц – Стрелец

Если не получается, то не получается. Оставьте место для ярости и негодования, позволив себе отпустить то, что больше не служит вашему высшему и величайшему благу. Не позволяйте страху одиночества стать причиной вашего сопротивления ветру перемен.

Любовный гороскоп на месяц – Козерог

Вы уже не тот человек, которым были вчера. Поймите и признайте свою собственную эволюцию. Пришло время пересмотреть правила взаимодействия. Козерогам, которые недавно начали встречаться с кем-то, рекомендуется делать шаг за шагом. Познакомиться с ними на неформальном уровне, вместо того, чтобы пытаться навесить ярлык на свои связи.

Любовный гороскоп на месяц – Водолей

Вы сделали выбор выполнить свое обязательство, несмотря на то, как все обернулось для вас в прошлом. Но есть мучительное ощущение, что люди не так заинтересованы в этом, как вы. Вот вам истина: вы не можете изменить других людей или заставить их что-то делать в вашей жизни. Итак, ведите необходимые разговоры, но также управляйте своими ожиданиями.

Любовный гороскоп на месяц - Рыбы

Вы находитесь в той жизни, которую построили давным-давно. Итак, позвольте себе находиться в энергии получения. Позвольте себе насладиться сладким нектаром, который наливают в вашу чашку. Вы заслуживаете каждой частички любви, заботы и привязанности, которую вы проявляете в своем мире.

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