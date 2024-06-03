Месяц будет критическим и катастрофическим: Росс назвал неудачников июня-2024

Первый месяц лета будет удачным не для всех знаков зодиака.

https://horoscope.glavred.info/mesyac-budet-kriticheskim-i-katastroficheskim-ross-nazval-neudachnikov-iyunya-2024-10570061.html Ссылка скопирована

Влад Росс назвал лузеров июня 2024 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2024 года и рассказал, для каких знаков зодиака первый месяц лета будет не очень удачным. Всего их четыре - это Овен, Телец, Скорпион и Рыбы.

По словам специалиста, интриги и клевета сделают Овнов уязвимыми, Тельцы будут склонны делать из мухи слона. Рыбам важно избегать конфликтных ситуаций, экономить нервы и эмоции. Скорпионам следует воздержаться от непродуманных поступков.

Если вам интересны астрологические прогнозы для этих знаков зодиака от Анжелы Перл, читайте материалы:

Гороскоп на июнь 2024 - Овен

Как рассказал Росс в интервью Главреду, в июне-2024 Марс всё ещё будет идти по Овну, но сделает напряжённый аспект к Плутону, поэтому месяц для представителей этого знака зодиака будет критическим и катастрофическим.

"В июне Овну нужно себя поберечь, потому что возможны ДТП и несчастные случаи, особенно в середине месяца", - предупредил астролог.

Первая половина июня – точно не самое лучшее время, поскольку Марс будет в жёстком квадрате к Плутону. В это время явные успехи Овна будут привлекать завистников, особенно Скорпионов. Интриги и клевета могут сделать Овна весьма уязвимым. В этот период много сил будут "уходить в песок" из-за выяснения того, кто прав, кто виноват. Овну необходимо выбрать правильную линию поведения, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Вторая половина июня подарит Овну интересные встречи, потому не всё потеряно и не всё так плохо, как будет казаться в начале месяца. Следует сохранять свежее восприятие и проявлять творческий подход – это привлечёт на сторону Овна друзей и удачу, и всё будет получаться легко уже к концу месяца, особенно когда Марс будет в хорошем аспекте к Венере. Это отличный период для тех представителей знака, кто занимается умственной работой, написанием трудов, созданием документов, особенно после 25 июня.

Благоприятные дни июня 2024 года для Овна: 2, 9, 11, 16, 25, 29.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Овна: 7, 10, 14, 20, 23, 27.

Карьера. Первый месяц лета вскружит Овну голову в сфере карьеры. Будет просто вихрь новых планов, замечательных перспектив, однако придётся проявить выдержку и не поддаваться на провокации в первой половине июня.

Деньги. 7-14 июня у Овна будет не лучший период для крупных покупок и финансовых операций, просто катастрофа. В это время есть риск обанкротиться. Азартные игры и казино противопоказаны. Инвестиции будут неудачными, например, если Овен купит недвижимость, то очень пожалеет об этом. Если купит автомобиль – машина разобьётся.

Личная жизнь. Первая декада июня 2024-го принесёт Овну проблемы в отношениях. Обстоятельства будут складываться так, что почувствуется некоторое охлаждение. Если Овен получил "от ворот поворот", ему нужно проанализировать, в чём он был не прав. Есть риск рассориться с кем-то, особенно в первые десять дней месяца.

Вторая и третья декада июня будут благоприятны для выстраивания новых отношений и выравнивания старых. Потому можно смело отправляться в театр, на выставку или просмотр нового фильма с понравившимся человеком, особенно в конце месяца.

Здоровье. В первой половине июня 2024 года Овну следует уделить особое внимание коже, поскольку очень вероятны различные раздражения и аллергии. Благоприятно в это время начинать курс лечения, а также провести процедуры по очищению печени. Если у Овна слабые бронхи, то настоящей панацеей для него станет курорт с соответствующим климатом. Также это будет удачный месяц для избавления от вредных привычек. Успех проводимых мероприятий будет зависеть не только от желаний Овна, но и от силы воли.

Гороскоп на июнь 2024 - Телец

Июнь 2024 года для Тельца будет сложным. В этом месяце не стоит ждать подарков судьбы и удачи. Похоже, Телец исчерпал свой лимит везения за последние месяцы, потому в июне возможны весьма непростые ситуации. Особенно сложным месяц будет в эмоциональном плане. Телец будет склонен делать из мухи слона. Он почувствует себя уставшим и выжатым. Потому полезно будет устроить загородные уикенды, пикники, прогулки на природе.

Благоприятные дни июня 2024 года для Тельца: 5, 7, 9, 14, 18.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Тельца: 2, 15, 16, 22, 29.

Карьера. Тельцу в июне-2024 придётся приложить немало усилий, чтобы отстоять свои интересы. Возможны конфликты с начальством, но коллеги встанут на сторону Тельца. В середине июня Телец может рассчитывать на уважение и почёт на месте работы.

Деньги. Финансовое положение дел Тельца стабилизируется лишь к концу июня. Благоприятный аспект от Венеры (планеты-управителя этого знака зодиака) к Марсу всё-таки даст возможность реализовать финансовые амбиции Тельца.

Личная жизнь. Несмотря на самые лучшие устремления и побуждения, семейная жизнь Тельца в июне-2024 может превратиться в арену битвы. Высока вероятность конфликтов и ссор. Зачастую близкие будут пытаться загрузить Тельца своими проблемами. А вот во второй половине июня Тельца в любовном плане ждёт очень много открытий и прекрасных знакомств. В это время именно Телец будет решать, оставаться ли ему с нынешним партнёром или найти нового.

Здоровье. Тельцу в июне следует исключить все манипуляции, связанные с эндокринной системой, лучше не делать никаких операций. Если Телец решит в июне поголодать или сесть на диету, лишние килограммы вернутся очень скоро, и постоянно будет сохраняться чувство неудовлетворённости и раздражение. Поэтому сбросить вес в июне не очень получится. В июне удачным будет лечение мочеполовой системы. В этом месяце возможны проблемы с кишечником, потому стоит отдавать предпочтение лёгкой пище, которая хорошо усваивается. Употребление алкоголя, жирных блюд, свинины лучше исключить или свести к минимуму.

Смотрите видео гороскопа на июнь-2024 для всех знаков от астролога Влада Росса:

Гороскоп на июнь 2024 - Скорпион

Июнь у Скорпиона пройдёт под знаком "минус". Несмотря на напряжённость в начале июня, Скорпиону нужно постараться сохранить оптимизм и хорошее настроение. 25-20 июня будет более-менее благоприятная ситуация, но до того всё будет сложно. В этот период лучше воздержаться от рискованных предложений, особенно в бизнесе, даже если они исходят от близких друзей. Следует довольствоваться теми возможностями, которые придут к Скорпиону сами. Нужно завершить начатые дела и не начинать никаких новых. Также не следует силой влиять на ход событий, поскольку деловитость и активность могут быть наказуемы.

Благоприятные дни июня 2024 года для Скорпиона: 4, 5, 13, 17, 26, 27.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Скорпиона: 1, 9, 15, 19, 23, 29.

Карьера и деньги. Скорпиону в июне следует своевременно навести порядок в деловой коммуникации, иначе нагрянет налоговая. Все расчёты и налоговые отчисления важно проводить своевременно. Деловые партнёры в июне Скорпиона заставят поволноваться и могут обмануть на деньги.

Новые и оригинальные идеи Скорпиона позволят ему достичь профессионального успеха в самом конце месяца. Есть шанс удачно использовать свои творческие способности, красноречие, умение убеждать, но он представится после 25-го числа.

Личная жизнь. В июне-2024 семья потребует от Скорпиона внимания и поддержки. Нарастание напряжённости ожидается во второй декаде месяца. В любовных делах Скорпиону следует воздержаться от непродуманных поступков. Измены категорически противопоказаны, иначе развода будет не избежать.

Здоровье. Проблемы в личной жизни могут вызвать у Скорпиона в июне неврозы и ипохондрию. При появлении непонятных симптомов не стоит паниковать. Возможны мнимые недомогания. Нужно стараться не нервничать, поскольку это может вызвать обострение болезней. Есть риск столкнуться с мочеполовыми заболеваниями.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на июнь 2024 - Рыбы

Июнь 2024-го будет очень сложным месяцем для Рыб. Период будет напряжённым, особенно в эмоциональном плане. Любое небрежно брошенное слово сможет стать причиной ссоры или конфликта, потому нужно постараться контролировать свои слова и мысли, чтобы отношения не ухудшились. В июне Рыбам следует вообще отказаться от каких-либо дальних поездок, поскольку возможны ДТП и несчастные случаи. Возможно, Рыбам придётся пойти наперекор себе и в чём-то пожертвовать своими интересами. Последняя неделя июня для Рыб будет сложной в плане здоровья, а также велика опасность аварий.

Благоприятные дни июня 2024 года для Рыб: 1, 5, 9, 13, 17, 22.

Неблагоприятные дни июня 2024 года для Рыб: 3, 6, 11, 16, 19, 25, 26, 30.

Карьера и деньги. В июне Рыбам обеспечен прожиточный минимум, для спокойной жизни достаточно. Но заоблачных высот Рыбам будет не видать. Решение карьерных вопросов в июне Рыбам лучше отложить. Но если поступит дельное предложение, стоит принимать решение сразу, взвесив все "за" и "против".

В конце июня Рыбам не стоит торопиться в финансовых делах. Нужно доводить дело до ума, особенно старые дела. И тогда финансовые дела будут стабильны.

Личная жизнь. В июне Рыбам важно избегать конфликтных ситуаций, экономить нервы и эмоции. Сдержанность во всех смыслах пойдёт Рыбам на пользу, особенно в отношениях с мужем (или женой). В июне Рыбы могут оказаться узниками домашних дел: будет много работы по дому, могут неожиданно приехать родственники.

Новый опыт в отношениях Рыбам вряд ли пойдёт на пользу в июне. Важно распутать клубок противоречий с нынешним партнёром, особенно в конце месяца. Главное – не наломать дров и не принять поспешных решений в личной жизни. Лучше в июне не принимать решений о разводе, расставании или свадьбе.

Здоровье. Во второй половине июня внимание Рыб могут привлечь заболевания горла и щитовидки. Рыбы будут склонны к мрачности, драматизации ситуации, преувеличении сложности. Близкие окажут нужную поддержку. Опасный период для принятия алкоголя или наркотиков – из этой петли есть риск не выбраться. Рыбам в июне стоит добавить в свою жизнь яркие впечатления, вкусную и полезную пищу – и организм быстро восстановится.

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал четыре знака зодиака, у которых в июне начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред