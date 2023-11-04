Месяц будет очень сложным: 4 знакам зодиака очень не повезет в ноябре

У Львов будут проблемы с финансами и в личной жизни. Козерога могут даже посадить в тюрьму, если есть проблемы с законом, говорит гороскоп.

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Влад Росс назвал неудачников ноября 2023 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2023 и рассказал, кому из знаков зодиака не повезет в последний месяц осени.

Тельцам лучше не торопить события, пусть всё идёт своим чередом. Раков ждет много хлопот, времени на отдых не останется. У Львов будут проблемы с финансами и в личной жизни. Козерога могут даже посадить в тюрьму, если есть проблемы с законом.

Гороскоп на ноябрь 2023 - Телец

Ноябрь-2023 для Тельца пройдёт под знаком "минус".

"Тельцу нужно проводить время в привычной домашней обстановке. В это время он будет склонен общаться только с близкими людьми и друзьями. Телец не будет искать новых знакомств, поскольку будет подозрителен и не захочет впускать посторонних в свой внутренний мир. Сейчас Тельцу стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию и подумать о дальнейших планах. Главное – не поддаваться негативу", - сказал Росс Главреду.

Также Тельцу важно быть осторожным при заключении договорённостей и сделок. Возросшие амбиции можно будет направить на увеличение финансового благополучия.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Тельца: 1, 9, 12, 16, 26, 29.

Неблагоприятные дни ноября для Тельца: 4, 7, 11, 19, 20, 24.

Карьера. В ноябре 2023-го Тельцу лучше не торопить события. Пусть всё идёт своим чередом, медленно и верно. Успех в делах, семья и дом будут излечивать раненые нервы. В ноябре не время для грандиозных преобразований, а вот планировать их уже можно.

Ноябрь будет хорошим временем для повышения профессиональной квалификации. С одной стороны, Телец может потерять работу, а с другой – переквалифицироваться на кого-то другого. Вероятнее всего, начальство не откажется финансировать обучение Тельца, если захочет видеть его на новой должности, потому можно смело обсуждать этот вопрос. Причём если Телец пройдёт курсы повышения квалификации, уже в декабре у него повысится и зарплата. Даже если с местом работы не получится договориться об оплате курсов, то график работы подстроить под учёбу можно будет наверняка, особенно людям, учащимся на заочном или желающим восстановить свою учёбу в университете.

Умственный труд в этот период не только доставит удовольствие Тельцу, но и приведёт к получению неплохих результатов. Главное – не лениться. Порой мелочи будут помогать решить непростую задачу.

"Самое плохое, что может ждать Тельца в этом месяце – конфликт или судебное разбирательство, поскольку Марс всё ещё будет находиться в доме судов и следствий. Потому ввязываться в конфликты Тельцу категорически нельзя", - посоветовал Влад Росс.

Деньги. В финансовой сфере жизни Тельца в ноябре 2023 года всё будет более-менее стабильно. Денег будет хватать на удовлетворение желаний Тельца, но прежде чем отправиться в магазин со значительной суммой денег, обсудите целесообразность покупок с близкими, иначе можно потратить всё.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года личная жизнь Тельцу будет приносить только радость. Любые разногласия сойдут на нет в конце месяца, обиды исчезнут, а потребность быть вместе с любимым человеком в конце месяца резко усилится, особенно при переходе Марса в знак Стрельца.

Уютная домашняя обстановка позволит Тельцу почувствовать, чего на самом деле хочет его любимый человек. Нужно постараться удовлетворить самые искренние желания второй половинки.

В последнюю неделю ноября у Тельца может появиться новый сексуальный партнёр.

Одиноким Тельцам не стоит скромничать и недооценивать свои силы. Телец непременно привлечёт внимание того, кто нравится, если забудет об условностях и победит свои внутренние страхи. Найти общий язык с потенциальным партнёром Телец сможет в процессе совместной деятельности, связанной с творчеством или организацией какого-либо мероприятия.

Здоровье. В ноябре-2023 Тельцу следует избегать физических нагрузок и отказаться от походов в зал, где бы он поднимал тяжёлую штангу. Это связано с тем, что сердечно-сосудистая система в этом месяце может давать сбой. Могут возникнуть напряжённые ситуации и во время бега по утрам, что может даже привести к инсульту. Также следует уделить внимание зрению, сходить к офтальмологу. Работа за компьютером, просмотр телевизора и чрезмерное использование различных гаджетов могут привести к тому, что глаза Тельца будут очень уставать, из-за чего начнёт падать зрение, глаза могут начать слезиться, будет повышаться внутричерепное или внутриглазное давление. Следует пропить витаминный комплекс, в состав которого входит черника, и не забывать о гимнастике глаз.

Гороскоп на ноябрь 2023 - Рак

В ноябре 2023 года Раку вряд ли удастся расслабиться и подумать о чём-либо, кроме работы. Месяц будет сложным, под знаком "минус". Отдых Раку точно не светит: как только он успешно решит одну производственную проблему, поймёт, что у начальства ещё есть внушительный запас поручений для него. Раку постоянно придётся преодолевать какие-то трудности и подтягивать "хвосты", оставленные другими коллегами.

С другой стороны, именно в ноябре у Рака появится возможность воплотить в жизнь некоторые мечты, реализовать стартапы и проекты. Однако на пути к успеху могут возникнуть препятствия, особенно в первой декаде месяца, когда Сатурн будет разворачиваться.

Положение планет будет усиливать такие черты Рака как несдержанность, обидчивость и даже агрессивность. Важно стараться не поддаваться этому влиянию, ведь научившись контролировать собственные эмоции, Рак обеспечит себе покой. Лучше в этом месяце пятиться назад, как это обычно и делает Рак.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Рака: 1, 2, 6, 10, 11, 16, 28.

Неблагоприятные дни ноября для Рака: 9, 13, 18, 19, 23, 26.

Карьера. В ноябре 2023 года Раку придётся трудиться, как на каторге. Вероятны незапланированные командировки. Рака могут отправить на фронт, на передовую.

С другой стороны, профессиональный потенциал Рака может раскрыться в этот период больше, чем когда-либо. Может быть изменена квалификация. На работе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, понадобится подготовить какие-то документы или разработать целый новый проект. Раку будет по силам разрулить эту ситуацию, особенно в конце месяца, когда Марс войдёт в знак Стрельца.

Уже с середины месяца сложится благоприятная ситуация, поскольку Венера перейдёт в знак Весы. Рак обретёт серьёзную опору, что станет для него важным фундаментом. Крайне благоприятная ситуация в плане покупки недвижимости.

Также ноябрь будет хорошим периодом для того, чтобы Рак попросил у начальства надбавку к зарплате или премию.

Деньги. Финансовая сторона жизни Рака в ноябре 2023 года будет довольно стабильной. Самой щедрой будет вторая половина месяца.

Личная жизнь. Свидания вслепую и поцелуи с незнакомцами обычно совсем не для Рака, но в ноябре 2023-го всё будет иначе. Рак может познакомиться с кем-то в интернете. Ему предстоит побывать в роли соблазнителя, и такой эксперимент окажется удачным и поможет завязать отношения одиноким Ракам.

Во второй половине ноября у семейных Раков возможны небольшие ссоры с супругом. Причиной могут стать невыполненные обещания. Не нужно придумывать себе оправдания, а нужно просто объяснить избраннику причины – она или он вас поймёт, и на этом конфликт, скорее всего, будет исчерпан.

Здоровье. Раку в ноябре следует заняться профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно благотворными окажутся лечебная физкультура, йога и гимнастика. Тренировки будут полезны не только для сердца, но и поспособствуют укреплению иммунитета. Важно в ноябре стараться не контактировать с простуженными людьми и одеваться по погоде, чтобы избежать ОРВИ. Нужно опасаться проливных дождей и пребывания на холоде.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на ноябрь 2023 - Лев

В ноябре 2023 года Льву будет необходимо обуздать свой нрав, иначе эмоции будут его захлёстывать. Чуткость окружающих и добрый совет могут изменить ситуацию к лучшему. В целом, ноябрь будет довольно сложным.

В этом месяце точно не стоит затевать разговоры по душам с малознакомыми людьми, поскольку всё сказанное может обернуться против самого Льва.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Льва: 4, 5, 8, 9, 18, 23.

Неблагоприятные дни ноября для Льва: 1, 3, 10, 12, 20, 28, 30.

Карьера. На работе Льву в ноябре 2023 года нужно вести себя крайне дипломатично, но делать это будет очень трудно. По возможности нужно попытаться переложить ответственность за ведение важных переговоров на кого-либо другого. Человек, который успокаивающе будет действовать на Льва, сможет сгладить все острые углы, и такой человек в окружении точно найдётся.

Некоторый спад активности и напряжённости будет наблюдаться после 24 ноября. В это время Льву будет очень сложно работать с полной самоотдачей, но за это не стоит себя ругать или пытаться прыгнуть выше головы, ведь таким образом остатки энергии будут растрачены впустую, а добиться ничего не удастся. Лучше отложить на позже решение трудоёмких задач и заняться рутинными делами, скучными и простыми.

Деньги. Финансы в ноябре 2023 года для Льва будут больной темой. У него совершенно не будет желания работать ради денег. Но из любви к ближнему он всё-таки будет это делать. Ситуация изменится, когда изменится настроение Льва и его отношение к работе.

Личная жизнь. В ноябре 2023 года в личной жизни Льва подстерегают обидчивость и ревность. Его любовники или любовницы будут рассуждать неразумно, особенно в момент напряжения чувств, но Льву нужно будет постараться взять себя в руки и не смотреть волком на весь белый свет, иначе сложностей в отношениях с любимыми людьми не избежать.

Не исключено, что в этот период в окружении Льва появится человек, чьи манеры и стиль мышления будут очень близки. И тогда у Льва появится уникальная возможность посмотреть на себя со стороны, увидеть положительные и отрицательные черты характера.

Здоровье. Во избежание проблем со здоровьем в ноябре 2023 года Льву необходимо меньше времени проводить в людных местах, одеваться по погоде и не есть в местах общественного питания, иначе есть риск отравиться. Также неукоснительно нужно соблюдать правила личной гигиены. В ноябре будет благоприятное время, чтобы заняться профилактикой различных заболеваний, а в рационе питания должны появиться продукты, которые содержат витамины А и С. Следует включить в рацион курагу, апельсины, лимоны, морковь и шпинат.

Смотрите видеоверсию гороскопа на ноябрь 2023 года от астролога Влада Росса:

Гороскоп на ноябрь 2023 - Козерог

В ноябре 2023 года Козерог, как правило, недоверчивый знак, сможет положиться на мнение партнёров. Если партнёры предложат ему новый проект, то, тем более, стоит прислушаться.

В этом месяце Козерогу важно проявлять тактичность, не тратить впустую время и деньги, поскольку ноябрь будет довольно трудным и крайне неудачным периодом для него. Это связано с тем, что Сатурн, управляющий этим знаком, будет разворачиваться и какое-то время будет статичным. Особенно пустой может оказаться первая половина месяца.

Благоприятные дни ноября 2023 года для Козерога: 2, 9, 12, 20, 22.

Неблагоприятные дни ноября для Козерога: 4, 5, 14, 18, 26, 28.

Карьера. В ноябре 2023 года Козерогу не стоит проявлять излишнюю самоуверенность, особенно если он в подчинённом положении. Не стоит брать на себя дополнительную ответственность. Инициатива – дело хорошее, но не стоит забывать о логике. Важно прислушиваться к советам, учиться на чужих ошибках, тщательно выбирать союзников. В этом месяце пригодится способность Козерога определять хороших и плохих людей. Нужно объективно оценивать свои возможности и возможности окружающих, а также соблюдать справедливость во всём.

Следует разнообразить отдых – это пойдёт на пользу, например, благоприятно будет отправиться на экзотические острова. Даже стать Робинзоном на месяц для Козерога будет благоприятно.

Козерога могут посадить в тюрьму, если он не в ладах с законом.

Деньги. Вторая половина ноября у Козерога будет благоприятна для решения финансовых вопросов. Любые денежные операции могут быть удачными. А вот в первую половину любые инвестиции уйдут в пустоту.

Личная жизнь. Сомнения Козерога в том, что его вторая половина охладела по отношению к нему, не будут стоить и выеденного яйца. Просто рабочие проблемы в ноябре могут взять любимого человека Козерога в оборот, но он будет мечтать о скорой встрече с ним. В ноябре Козерогу будет нужна эмоциональная подпитка. Не нужно загонять себя в угол, иначе можно наломать дров как в личной жизни, так и в общественной.

Здоровье. В ноябре 2023 года Козерогу необходимо поддерживать работу щитовидной железы, посетить эндокринолога. Следует употреблять больше йодсодержащих продуктов. Не стоит принимать лекарства или БАДы без консультации с врачом. Важно одеваться по погоде, поскольку есть опасность переохлаждения в первой половине месяца. Также есть риск подцепить коронавирус.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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