"Месяц будет средненьким": 4 знака зодиака переживут октябрь без потрясений

У некоторых в октябре будет много работы, другим удастся наладить личную жизнь, говорит гороскоп на месяц.

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Нейтральным октябрь будет для четырех знаков знаков зодиака, рассказал Влад Росс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2023 и рассказал, для кого из 12 знаков зодиакального круга второй месяц осени будет нейтральным и не принесет серьезных потрясений. Всего их четыре - это Телец, Лев, Стрелец и Рыбы.

Гороскоп на октябрь 2023 - Телец

Октябрь 2023 года для Тельца будет ровным периодом. Тельцу в этом месяце предстоит много работать, и не всегда это будет работа, которая будет по душе.

"Но, с другой стороны, Телец будет востребован на все 100%. Поэтому безработица представителям этого знака точно не грозит. И, если они долгое время искали работу, то именно в октябре этот поиск увенчается успехом. Причём Телец в октябре в связи с чередой затмений может найти кармическую работу, то есть заняться той деятельностью, которой бы от него хотел Господь. Кроме того, в октябре Тельцу следует задуматься о том, не могут ли какие-либо из его увлечений стать источником дополнительного заработка, поскольку хобби может принести неплохой доход", - рассказал астролог в интервью Главреду.

По словам Росса, девиз этого месяца для Тельца – нужно находиться в центре своей жизни, а не на обочине чужой.

Благоприятные дни для Тельца в октябре 2023 года: 3, 8, 12, 16, 18.

Неблагоприятные дни для Тельца: 1, 15, 23, 24, 30.

Карьера и финансы. В первой половине октября-2023 Телец будет загружен рутинными делами, но сил у него хватит на всё, и результаты порадуют. Успеху и достижению цели может помочь информация, важная подсказка. Проявив настойчивость, также удастся раздобыть первоначальный капитал, чтобы запустить собственное дело, пусть поначалу небольшое, но весьма перспективное. Особенно если всё это делать тогда, когда Меркурий войдёт в Весы, то есть после 12 октября для Тельца сложится хорошая ситуация.

В общении с начальством, коллегами, партнёрами нужно быть предельно внимательными, поскольку в окружении Тельца могут появиться нечистые на руку люди.

5-15 октября Тельцу нужно быть осторожнее с финансами, когда Венера, управляющая этим знаком, будет соединяться с Чёрной Луной.

Личная жизнь. В октябре 2023 года в личной жизни Тельца всё будет спокойно, тишь да гладь. Впрочем, он будет чувствовать, что ему не хватает положительных эмоций. Это будет самое время для того, чтобы завести домашнего питомца, кошку или собаку, поскольку забота о маленьком существе объединит и взрослых, и детей.

Если Телец планировал делать ремонт, то октябрь – самое благоприятное время для этого.

Во второй половине октября Телец и его вторая половина могут принимать решение о вступлении в брак и отправиться в ЗАГС. Для создания семьи очень благоприятная ситуация, главное, чтобы это не происходило вблизи затмения – 14-28 октября.

Успех ждёт тех Тельцов, которые пытаются строить свою личную жизнь посредством социальных сетей. Звёздная обстановка способствует знакомству с надёжным человеком, который будет старше Тельца на 10-15 лет.

Здоровье. В октябре-2023 будет высок риск подхватить инфекционное заболевание, и по первым симптомам будет сложно понять, чем Телец болен. Может быть слабость, тошнота и переутомление, есть опасность заразиться коронавирусом. Потому Тельцу крайне важно прислушиваться к своему организму, чтобы не запустить болезнь и избежать осложнений.

Во второй половине месяца следует внимательнее следить за давлением, поскольку возможны резкие скачки, перепады. Самое время позаботиться о коже, сделать чистку лица и маски. Главное для Тельца – избегать стрессов, искать способы восстановления душевного равновесия, особенно вблизи затмений, то есть 14 и 28 октября.

Гороскоп на октябрь 2023 - Лев

Октябрь-2023 для Льва будет средненьким месяцем. Планета счастья и удачи Венера покинет знак Льва, но вместе с ней его покинет также и планета обманов и иллюзий Чёрная Луна. Поэтому, с одной стороны, у Льва в октябре станет меньше счастья в любви, а с другой – прекратятся измены.

Октябрь подарит шанс Льву завязать новые знакомства, расширить круг общения и найти достойную вторую половинку.

Девиз месяца – если хотите перемен, сами меняйте всё, что вас не устраивает.

Благоприятные дни октября 2023 года для Льва: 4, 6, 11, 20, 23.

Неблагоприятные дни октября для Льва: 7, 15, 22, 29, 30.

Карьера. В октябре 2023 года у Льва появится шанс подняться по карьерной лестнице, а также решить вопросы с трудоустройством, поэтому не стоит сидеть, сложа руки. Первая половина месяца будет особенно благоприятной для продвижения по службе, поскольку перед Львом будут открываться новые перспективы и возможности. В октябре можно будет получить важные сведения и ценную информацию, которая поможет Льву добиться успеха, особенно в середине месяца. Потому, чем шире будет круг общения Льва в середине октября, тем лучше для этого знака. Следует извлекать выгоду из своего большого обаяния, также можно в корне изменить свой имидж.

Деньги. В начале октября Льву следует держать семейные финансы под контролем, а также не поддаваться на уговоры авантюристов вложить солидную сумму в строительство воздушных замков.

Личная жизнь. После летних хлопот семейная жизнь Льва в октябре 2023 года войдёт в спокойное русло. За последнее время Лев многого добился, потому, возможно, позволил себе немного расслабиться, а теперь больше времени он может посвятить дому, семье и детям. В середине месяца ваша вторая половина может преподнести вам неожиданный подарок, который не только придётся вам по вкусу, но и позволит закрыть глаза на былые недоразумения. Льва в этом месяце могут простить.

Здоровье. Энергетический потенциал октября для Льва достаточно высок. Однако есть риск травмировать конечности, особенно пальцы рук, возможны переломы. Октябрь будет прекрасным временем для начала борьбы с лишним весом, поэтому можно садиться на диету. Во второй половине месяца желающие бросить курить смогут сделать это легче, чем в любое другое время, поскольку расстаться с вредной привычкой будет проще.

Гороскоп на октябрь 2023 - Стрелец

Октябрь 2023-го для Стрельца будет средним месяцем. В это время любая ситуация будет складываться в его пользу, несмотря на коридор затмений. Стрелец смело может рассчитывать на поддержку друзей, коллег и даже почти незнакомых людей. Но необходимо помнить, что все блага этого мира не стоят одного хорошего друга.

Лозунг октября для Стрельца – не имей сто рублей, а имей сто друзей.

В октябре у Стрельца есть все шансы найти влиятельных друзей, покровителей, получить протекцию.

Благоприятные дни для Стрельца в октябре 2023 года: 5, 7, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября для Стрельца: 8, 18, 22, 29.

Карьера. Октябрь-2023 у Стрельца – это благоприятный период для достижений в работе. Коллеги будут готовы не только прийти к нему на помощь, но и при необходимости разделить обязанности. В этот период звёзды помогут решить все юридические проблемы Стрельца. Если кто-то достал, можно смело подать в суд, но лучше не делать этого вблизи затмений – вблизи 14 и 28 октября.

Во второй половине месяца некий счастливый случай, какая-то мимоходом брошенная фраза приятеля или совершенно незнакомого человека могут кардинально изменить взгляды Стрельца на тот или иной служебный вопрос. В результате получится действовать более эффективно.

Деньги. С финансами в октябре 2023 года у Стрельца будет довольно напряжённо. В первой половине месяца не исключены потери и убытки. Но переживать не стоит, потому что в конце месяца материальное положение стабилизируется, а доходы возрастут.

Личная жизнь. Семейные Стрельцы в октябре 2023-го смогут наслаждаться спокойствием и гармонией, несмотря на то, что это будет период затмений. Стрельцу важно помнить, что, чем меньше людей знает о его семейной жизни, тем меньше угроза его благополучию. Если у кого-то из близких людей возникнут проблемы, не нужно спешить их решать, в период затмений лучше этого не делать, говорит гороскоп 2023.

Стрельцам, живущим в гражданском браке, в середине месяца захочется подать заявление в ЗАГС. Звёзды приветствуют такое решение, но этого не стоит делать во время солнечного затмения – 14 октября. Это может укрепить не только отношения, но и финансовое положение пары, поскольку, если в этом месяце заключить брак, он будет долговременным.

Для свободных Стрельцов конец октября 2023 года будет самым благоприятным периодом, особенно высока вероятность встретить вторую половинку вблизи лунного затмения, 26-30 числа.

Здоровье. В середине октября у Стрельца наметится некая передышка в работе. Можно будет взять паузу и позаботиться о своём здоровье, пройти курс терапии или отправиться в санаторий. Благоприятно поддержать иммунитет, в чем помогут баня, сауна, спа-процедуры, обёртывания. Чтобы избежать проблем с позвоночником, Стрельцу стоит пройти курс массажа. Если у Стрельца запланирован отпуск, то это просто прекрасно – провести его стоит у водоёма. Подойдёт любой курорт с водой, даже если Стрелец не будет купаться, а будет просто находиться возле воды.

Смотрите видео гороскопа на октябрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Гороскоп на октябрь 2023 - Рыбы

Октябрь 2023 года для Рыб будет ровным месяцем. Им стоит плыть по течению. Месяц обещает пройти без особых катаклизмов, но расслабляться он всё равно не позволит из-за солнечного и лунного затмения. Рыбам придётся лавировать, принимать решения и делать важный выбор, а это крайне нерешительный знак зодиака. Выбор Рыбам будет сделать очень сложно, и это будет дилемма месяца для них.

Многих Рыб в октябре будут ждать нестандартные ситуации, но звёзды помогут представителям знака обратить их в свою пользу. Рыб будут разрывать страсти и амбиции, но они не будут склонны показывать это окружающим.

Впрочем, далеко не всё будет гладко у Рыб в октябре в отношениях с любовными и деловыми партнёрами. Свидания при этом могут быть достаточно успешными, но разногласия с деловыми партнёрами могут дойти до суда. Если Рыбы собираются менять работу, то это лучше сделать в первой половине месяца.

Благоприятные дни октября 2023 года для Рыб: 1, 2, 10, 14, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни октября для Рыб: 3, 4, 12, 13, 19, 23.

Карьера. В октябре 2023 года у Рыб вполне могут быть неприятности в работе. Менять работу в этом месяце не стоит, так как есть риск поменять шило на мыло. Но можно рискнуть в первой половине месяца.

Впрочем, не стоит заранее настраиваться на пессимистический лад, несмотря на то, что месяц может принести Рыбам хандру и застой энергии. Им хватит сил и мудрости, чтобы принимать правильные решения.

Работоспособность Рыб в этом месяце будет высока, особенно в первой его половине. Также в этот период жизни возможны конструктивные преобразования в профессиональной деятельности Рыб, особенно после 23 октября, когда Меркурий войдёт в знак Скорпиона.

"Прежде чем что-либо предпринять, Рыбам важно подумать о последствиях. Нужно стараться не задевать чувства других людей. Необходимо тщательно думать над планом действий, учитывать все мелочи, а, поскольку Венера находится в зодиакальном знаке Девы, учитывать все нюансы взаимоотношений с партнёрами по бизнесу. В этом месяце Рыбам следует работать в паре или группе людей, несмотря на то, что они любят находиться в одиночестве. Но при этом не стоит связываться с людьми, с которыми раньше не удалось достичь взаимопонимания и успеха, таких необходимо всячески отметать от себя", - посоветовал астролог.

Деньги. В финансовом плане в октябре звёзды предупреждают Рыб о том, что нельзя поддаваться соблазнам потратить немалую сумму на развлечения. Нужно быть экономнее. Очень скоро Рыбам пригодятся накопленные средства. В противном случае Рыбы могут растранжирить всё, не оставив ничего на тот момент, когда деньги действительно понадобятся.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Личная жизнь. В начале октября во взаимоотношениях со второй половиной Рыбы будут проявлять категоричность, из-за чего их партнёр или партнёрша могут терять самообладание. Потому важно проявлять гибкость в отношениях, тем более, что Рыбы обладают врождённым чувством такта. Рыбам необходимо прощать любимому человеку его оплошности и не донимать его придирками. Возможно второй половинке Рыб нужна некоторая свобода действий.

Даже если у Рыб проснётся чувство ревности, не нужно устраивать сцен. Рыбы – это едва ли не самый ревнивый знак зодиака наряду со Скорпионом. Партнёру и в голову не придёт изменять Рыбам, а они уже нарисуют образную ситуацию, как он целуется с кем-то на стороне.

Рыбам, мечтающим о постоянных отношениях, необходимо набраться терпения до конца месяца – в это время они станут необыкновенно привлекательными. Нужно будет воспользоваться моментом и заявить о себе человеку, к которому Рыбы неравнодушны. Тем более, Венера, планета любви, счастья и отношений, будет находиться в доме партнёрства и возможного притяжения избранника на всю жизнь.

Здоровье. В октябре 2023 года Рыбы, вероятно, столкнутся с проблемами веса, который может как увеличиваться, так и уменьшаться. Поэтому лучше приобрести весы и следить за своим весом, поскольку из-за этого будет страдать не только фигура, но и здоровье в целом. В этот период жизни Рыбам не стоит засиживаться допоздна за работой и не спать по ночам, поскольку очень важно, чтобы в организме не произошли сбои из-за недосыпания. Просмотр фильмов и общение в соцсетях лучше отложить на дневное время. Постоянное недосыпание может вызывать у Рыб вялость и апатию, а усталость будет накапливаться с каждым днём. Всё это может привести к сбоям в работе эндокринной системы. Необходимо внимательнее относиться к себе, нормализовать свой рацион питания и больше отдыхать. Благоприятное время для обращения к психологу, астрологу и нутрициологу.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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