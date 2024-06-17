Могут подвести в любой момент: 3 знака зодиака, которым тяжело доверять

У некоторых знаков зодиака есть черты, которые могут заставить их казаться менее надежными.

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3 знака зодиака, которым не стоит доверять / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Доверие тяжело заслужить и легко потерять, а есть некоторые знаки зодиака, которые не славятся своей надежностью. Их астрологические черты могут способствовать к обману или ненадежности.

Говорят одно - думают другое

Близнецов, управляемых Меркурием, планетой общения, часто считают двуличными. Близнецы известны своей адаптивностью и быстрым умом, но именно эти черты иногда заставляют их казаться ненадежными. Их двойственная натура означает, что они могут быстро менять свои взгляды и личности, оставляя окружающих в неведении относительно их позиции.

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Близнецы стремятся к разнообразию и новым впечатлениям, что иногда заставляет их искажать правду или говорить людям то, что они хотят услышать, чтобы избежать конфронтации или скуки. Из-за неугомонности и непоследовательности этих знаков их трудно заставить держать слово, что делает их одним из наименее надежных знаков зодиака.

Лучше промолчать

Скорпион, управляемый Плутоном, планетой трансформации и секретов, очень скрытен и часто действует с тайным умыслом. Скорпионы невероятно страстны и преданы тем, кто им дорог, но они также известны своей склонностью к манипуляциям и мстительности.

Благодаря своей скрытной натуре они часто держат в тайне свои истинные намерения, а их стремление к контролю может заставить их обманывать других, чтобы сохранить свою власть.

Скорпионы - мастера эмоциональных манипуляций и могут долго хранить обиды, из-за чего им трудно полностью доверять. Их сложный и порой мрачный характер может заставить их казаться недостойными доверия, особенно если они чувствуют предательство или угрозу.

Избегают серьезных разговоров и решений

Стрельцы, управляемые Юпитером, планетой экспансии и приключений, известны своей любовью к свободе и склонностью к прямолинейной честности. Однако их стремление к независимости и исследованиям может сделать их ненадежными. Стрельцы печально известны своими проблемами с обязательствами и привычкой говорить все, что придет в голову, не задумываясь о последствиях.

Хотя они не лживы в злонамеренном смысле, их непоследовательность и склонность избегать серьезных обязательств могут заставить их казаться ненадежными. Стрельцы часто ставят свои потребности и желания выше других, что приводит к нарушению обещаний и отсутствию надежности.

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