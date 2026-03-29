Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Мария Николишин
29 марта 2026, 05:50
Астрологи говорят, что энергия Водяного Тигра приносит честность.
Начало 'белой полосы': трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна
Каким знакам зодиака скоро повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто почувствует себя легче 29 марта
  • Кому нужно принять важное решение

Три китайских знака зодиака ждет удача и процветание 29 марта. Суббота приходится на День закрытия с энергией Водяного Тигра.

Астрологи заявляют, что этот день люди неправильно понимают. По их словам, Дни закрытия вычеркивают то, что тянется или просто никуда не движется. В то же время Водяной Тигр приносит честность, поэтому можно легко почувствовать, что настоящее, а что нет, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Каких знаков зодиака ждет удача

Тигр

В воскресенье то, что вы терпели, перестает иметь смысл, и вместо того, чтобы попытаться исправить это еще раз, вы отступаете назад. После этого вы почувствуете себя легче, более сосредоточенными, а также появится лучший вариант. Вы просто заметите это и будете двигаться вперед.

Собака

Вы ждали, когда что-то наладится, и 29 марта это наконец произойдет. Ситуация, которая казалась неопределенной, достигает естественной точки остановки. Вы знаете, где она сейчас находится, и даже если это не совсем то, что вы представляли, это ощущается стабильным. Эта ясность и есть ваша удача.

Лошадь

В этот день вы закроете цикл, который был открыт слишком долго. Это может быть разговор, который вы наконец провели, или даже просто решение, которое вы откладывали. Как только вы это сделаете, вы почувствуете, как стресс покидает ваше тело. Когда вы перестаете цепляться за старую ситуацию, что-то лучшее имеет пространство, чтобы добраться до вас.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

01:33Война
Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

00:39Фронт
Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

21:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

Последние новости

05:50

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

05:09

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

04:32

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

02:02

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
01:33

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

00:39

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

28 марта, суббота
22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Реклама
21:01

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

20:10

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

19:43

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

19:27

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

19:18

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

19:15

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

19:10

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

18:43

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

18:40

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

18:32

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

18:08

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

Реклама
17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:02

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

16:37

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:27

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

16:19

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

16:18

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

15:39

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

15:38

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

15:22

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:14

Киевский национальный университет является полноправным участником мирового образовательного пространства — Бугров новости компании

14:57

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

14:12

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

13:48

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атакиВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Реклама
13:19

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перецВидео

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

12:07

"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

12:04

Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

11:37

Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собакВидео

10:50

В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине

10:48

"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видеоВидео

10:35

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

