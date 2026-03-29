Начало 'белой полосы': трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Астрологи говорят, что энергия Водяного Тигра приносит честность.

https://horoscope.glavred.info/nachalo-beloy-polosy-trem-znakam-zodiaka-nakonec-ulybnetsya-fortuna-10752665.html Ссылка скопирована

Каким знакам зодиака скоро повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто почувствует себя легче 29 марта

Кому нужно принять важное решение

Три китайских знака зодиака ждет удача и процветание 29 марта. Суббота приходится на День закрытия с энергией Водяного Тигра.

Астрологи заявляют, что этот день люди неправильно понимают. По их словам, Дни закрытия вычеркивают то, что тянется или просто никуда не движется. В то же время Водяной Тигр приносит честность, поэтому можно легко почувствовать, что настоящее, а что нет, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каких знаков зодиака ждет удача

Тигр

В воскресенье то, что вы терпели, перестает иметь смысл, и вместо того, чтобы попытаться исправить это еще раз, вы отступаете назад. После этого вы почувствуете себя легче, более сосредоточенными, а также появится лучший вариант. Вы просто заметите это и будете двигаться вперед.

Собака

Вы ждали, когда что-то наладится, и 29 марта это наконец произойдет. Ситуация, которая казалась неопределенной, достигает естественной точки остановки. Вы знаете, где она сейчас находится, и даже если это не совсем то, что вы представляли, это ощущается стабильным. Эта ясность и есть ваша удача.

Лошадь

В этот день вы закроете цикл, который был открыт слишком долго. Это может быть разговор, который вы наконец провели, или даже просто решение, которое вы откладывали. Как только вы это сделаете, вы почувствуете, как стресс покидает ваше тело. Когда вы перестаете цепляться за старую ситуацию, что-то лучшее имеет пространство, чтобы добраться до вас.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред