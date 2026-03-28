Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

Анна Ярославская
28 марта 2026, 06:30
Юпитер будет в восьмом доме финансов Стрельцов, и это очень хорошо: без денег вы не останетесь.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2026 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Кратко:

  • Уран входит в дом отношений на 7 лет — возможны резкие перемены
  • Вероятны новые знакомства, в том числе с иностранцами
  • Возможны разрывы старых контрактов и начало новых союзов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Стрельцов.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле ни одной ретроградной планеты нет — все планеты идут вперед. Второй месяц апреля очень хорош для продвижения дел и для начинаний.

"Просто делайте шаг навстречу своей мечте. Апрель — прекрасный месяц для этого", - сказала специалист.

Ещё одно важное событие — это Уран меняет знак и входит на семь лет в седьмой дом отношений, брака, знаковых встреч, партнёрства и бизнес-партнёрства.

Уран — планета перемен. Поэтому Уран проявит ваши качества и качества партнёра, партнёрши, мужа, жены.

Уран хорош для отношений с интересными людьми из необычных профессий, для знакомства с иностранцами. Может быть, человек, с которым вы познакомитесь, будет другой религии, другой национальности, другого цвета кожи. Может быть, благодаря какому-то человеку у вас поменяется менталитет и отношение к другим людям. И это не только личные отношения. Уран может действовать и на рабочие отношения, на какие-то контракты, договорённости.

"Уран — планета свободы. Поэтому, скорее всего, у вас будет освобождение от каких-то контрактов, договорённостей. А может быть, вы будете менять работу или менять жильё, которое арендуется, и разрывать эти контракты, или они будут просто заканчиваться. Это могут быть самые счастливые семь лет в вашей жизни. По Урану все непредсказуемо. Это такая планета, которую очень сложно предсказать. И он останется в седьмом доме вашего гороскопа до мая 2033 года", — рассказала астролог.

2 апреля — полнолуние в вашем 11-м доме гороскопа. Это социальный дом. Вас куда-то пригласят на день рождения, на концерт или свадьбу. Может, вы поедете на какой-то семинар или вебинар. Или вы решите создать какую-то группу, команду людей.

11-й дом — это также результаты прошлого, получение каких-то результатов. Это могут быть финансы. Может быть, вас наградят. Вы получите приз или грамоту. Не исключена встреча с подругами, друзьями.

10 апреля Марс входит в пятый дом гороскопа. Марс — это планета действий, активности, желаний, смелости. Вы либо в отпуск поедете, либо будете отдыхать, либо займетесь своим хобби.

16 апреля Меркурий входит в пятый дом гороскопа. Меркурий — это контакты, встреча, свидания, новости, информация.

17 апреля — новолуние в пятом доме гороскопа, Солнце с Луной соединяются и рождают новую энергию. У вас появляется новый источник удовольствия, новый источник радости.

21 апреля Солнце входит в ваш шестой дом гороскопа. Вас ждут новости по работе. Не исключено, что начальство поменяется. Вас ждет посещения врача, сдача анализов.

25 апреля Венера входит в седьмой дом гороскопа вместе с Ураном. Стрельцам будет легко договориться, легко подписать какие-то документы, легко торговаться за какую-то сумму. Это может быть даже неожиданное предложение руки и сердца или неожиданный брак.

"Кстати, Уран — планета любви с первого взгляда. Это история о том, когда люди встретились, через три дня поженились или на следующий день стали жить вместе. По Урану такое может произойти. Венера — это не только любовь, это еще и деньги. Так что здесь от кого-то могут прийти финансы", - сказала астролог.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Юпитер будет в вашем восьмом доме финансов, и это очень хорошо: без денег вы не останетесь. Он принесет вам прибыль. Вы сможете воспользоваться ресурсами других людей, то есть вам придет помощь.

"Юпитер — это как ангел-хранитель в любой кризисной ситуации. Восьмой дом — это кризисная ситуация. И в любой непредвиденной ситуации Юпитер, как ангел-хранитель, вам поможет, спасет, принесет деньги и решит ваши проблемы", - сказала астролог.

Детальный гороскоп для Стрельцов на апрель 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на апрель гороскоп Стрелец Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

01:03Мир
Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

22:07Фронт
Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:57Мир
Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Жизнь трех знаков зодиака вскоре стремительно улучшится: проблемы позади

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

Гороскоп на сегодня, 28 марта: Скорпионам - кризис, Козерогам - сюрприз

Гороскоп на сегодня, 28 марта: Скорпионам - кризис, Козерогам - сюрприз

Последние новости

06:30

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

05:18

Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

04:41

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

03:33

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затратВидео

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
03:00

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

02:40

Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

01:43

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

01:03

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

00:11

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

27 марта, пятница
23:14

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

23:01

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

22:32

Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией

22:07

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

22:03

Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

21:29

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

21:04

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

20:57

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:49

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

20:41

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

20:39

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре на выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

19:51

От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

19:45

Существенная экономия на бензине и дизеле: водителям раскрыли ТОП лучших трюков

19:10

Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценариямнение

19:04

Станет магнитом для всех грызунов: что не стоит ставить в саду веснойВидео

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

16:36

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

16:27

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:25

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

16:12

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:05

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

16:03

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

15:59

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

15:56

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять