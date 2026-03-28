Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

Гороскоп на апрель 2026 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл

Кратко:

Уран входит в дом отношений на 7 лет — возможны резкие перемены

Вероятны новые знакомства, в том числе с иностранцами

Возможны разрывы старых контрактов и начало новых союзов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле ни одной ретроградной планеты нет — все планеты идут вперед. Второй месяц апреля очень хорош для продвижения дел и для начинаний.

"Просто делайте шаг навстречу своей мечте. Апрель — прекрасный месяц для этого", - сказала специалист.

Ещё одно важное событие — это Уран меняет знак и входит на семь лет в седьмой дом отношений, брака, знаковых встреч, партнёрства и бизнес-партнёрства.

Уран — планета перемен. Поэтому Уран проявит ваши качества и качества партнёра, партнёрши, мужа, жены.

Уран хорош для отношений с интересными людьми из необычных профессий, для знакомства с иностранцами. Может быть, человек, с которым вы познакомитесь, будет другой религии, другой национальности, другого цвета кожи. Может быть, благодаря какому-то человеку у вас поменяется менталитет и отношение к другим людям. И это не только личные отношения. Уран может действовать и на рабочие отношения, на какие-то контракты, договорённости.

"Уран — планета свободы. Поэтому, скорее всего, у вас будет освобождение от каких-то контрактов, договорённостей. А может быть, вы будете менять работу или менять жильё, которое арендуется, и разрывать эти контракты, или они будут просто заканчиваться. Это могут быть самые счастливые семь лет в вашей жизни. По Урану все непредсказуемо. Это такая планета, которую очень сложно предсказать. И он останется в седьмом доме вашего гороскопа до мая 2033 года", — рассказала астролог.

2 апреля — полнолуние в вашем 11-м доме гороскопа. Это социальный дом. Вас куда-то пригласят на день рождения, на концерт или свадьбу. Может, вы поедете на какой-то семинар или вебинар. Или вы решите создать какую-то группу, команду людей.

11-й дом — это также результаты прошлого, получение каких-то результатов. Это могут быть финансы. Может быть, вас наградят. Вы получите приз или грамоту. Не исключена встреча с подругами, друзьями.

10 апреля Марс входит в пятый дом гороскопа. Марс — это планета действий, активности, желаний, смелости. Вы либо в отпуск поедете, либо будете отдыхать, либо займетесь своим хобби.

16 апреля Меркурий входит в пятый дом гороскопа. Меркурий — это контакты, встреча, свидания, новости, информация.

17 апреля — новолуние в пятом доме гороскопа, Солнце с Луной соединяются и рождают новую энергию. У вас появляется новый источник удовольствия, новый источник радости.

21 апреля Солнце входит в ваш шестой дом гороскопа. Вас ждут новости по работе. Не исключено, что начальство поменяется. Вас ждет посещения врача, сдача анализов.

25 апреля Венера входит в седьмой дом гороскопа вместе с Ураном. Стрельцам будет легко договориться, легко подписать какие-то документы, легко торговаться за какую-то сумму. Это может быть даже неожиданное предложение руки и сердца или неожиданный брак.

"Кстати, Уран — планета любви с первого взгляда. Это история о том, когда люди встретились, через три дня поженились или на следующий день стали жить вместе. По Урану такое может произойти. Венера — это не только любовь, это еще и деньги. Так что здесь от кого-то могут прийти финансы", - сказала астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Юпитер будет в вашем восьмом доме финансов, и это очень хорошо: без денег вы не останетесь. Он принесет вам прибыль. Вы сможете воспользоваться ресурсами других людей, то есть вам придет помощь.

"Юпитер — это как ангел-хранитель в любой кризисной ситуации. Восьмой дом — это кризисная ситуация. И в любой непредвиденной ситуации Юпитер, как ангел-хранитель, вам поможет, спасет, принесет деньги и решит ваши проблемы", - сказала астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

